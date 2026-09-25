गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर आपकी राशि में चंद्रमा से झलकेगा आत्मविश्वास, शूल योग से बिजनेस में बड़ा मुनाफा

कुंभ राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर आपकी राशि में चंद्रमा से झलकेगा आत्मविश्वास, शूल योग से बिजनेस में बड़ा मुनाफा

कुंभ राशिफल 25 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से झलकेगा आत्मविश्वास, शूल योग से बिजनेस में बंपर मुनाफा! कंपनी से मिलेगी नई अथॉरिटी, दांपत्य में नयापन. लकी नंबर 1, लकी रंग येलो.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Sep 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

Aquarius Horoscope Today 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और शूल योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि कुंभ में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, आकर्षण, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के संचरण से आज आपके आकर्षक व्यक्तित्व से आत्मविश्वास खुद-ब-खुद झलकेगा. हालांकि, आपकी ही राशि में चंद्रमा-राहु की युति रहने से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए कार्यक्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना होगा. आज के दिन शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
मकर राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर दूसरे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी
मकर राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर दूसरे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी
धर्म
धनु राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से पूरी होगी इच्छाशक्ति, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर; वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त
धनु राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से पूरी होगी इच्छाशक्ति, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर; वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त
धर्म
वृश्चिक राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में बाधा, ग्रहण दोष से बिजनेस में घाटे की आशंका
वृश्चिक राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में बाधा, ग्रहण दोष से बिजनेस में घाटे की आशंका
धर्म
गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करें ? बप्पा की विदाई के बाद न करें ये गलती
गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करें ? बप्पा की विदाई के बाद न करें ये गलती

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिवल सीजन की राहत, बाजार में मजबूत स्थिति और शूल योग से जबर्दस्त मुनाफा कमाने का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन से बड़ी राहत: आगामी फेस्टिवल सीजन के नजदीक आने और बाजार में मांग बढ़ने से बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रही व्यावसायिक सुस्ती से बड़ी राहत महसूस होगी.

शूल योग से बंपर मुनाफा: ग्रहों की अनुकूल चाल का साथ मिलने के साथ-साथ शूल योग बनने से आपके बिजनेस में अच्छा-खासा आर्थिक मुनाफा होगा. पुराने सौदों से धन की आवक होगी और नए अनुबंध भी गति पकड़ेंगे.

वित्तीय स्थिरता: बाजार में आपकी साख सुधरेगी और व्यापारिक लेन-देन में नकदी का प्रवाह बेहतर होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लक्ष्यों की प्राप्ति, बड़ी आधिकारिक शक्ति (Authority) मिलने और ऑफिस फ्रेंड्स के साथ मनोरंजन का रहेगा.

मेहनत व योग्यता से हासिल करेंगे टारगेट: ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन अपनी भरपूर मेहनत, एकाग्रता और योग्यता के दम पर तय समय सीमा के भीतर अपना टारगेट हासिल कर लेंगे. हालांकि, अपनी कार्यक्षमता और हुनर को उच्चाधिकारियों के सामने साबित करने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है.

मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी: कार्यक्षेत्र में आपकी लगन को देखते हुए कंपनी या संस्थान द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़ी आधिकारिक अथॉरिटी (अधिकार) सौंपी जा सकती है, जो भविष्य में आपके करियर के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगी.

मूवी या डिनर की प्लानिंग: काम के बाद मूड को फ्रेश करने के लिए एंप्लॉयड पर्सन अपने ऑफिस के करीबी दोस्तों व कलीग्स के साथ शाम को किसी अच्छी मूवी या बाहर डिनर (Dinner) की सुंदर प्लानिंग बना सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा का गोचर दांपत्य को संवारने और भविष्य की नींव मजबूत करने का अवसर देगा.

दांपत्य में नयापन व भविष्य की चर्चाएं: शादीशुदा जातक आज अपने गृहस्थ जीवन में एक अद्भुत नयापन और ताजगी महसूस करेंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ बैठकर परिवार, घर और आर्थिक मामलों से जुड़ी भविष्य की अहम योजनाओं पर गंभीर व सकारात्मक चर्चा करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

सूर्य-गुरु संबंध से पिकनिक पर मस्ती: सूर्य-गुरु का 3-11 का शुभ संबंध बनने से कुंभ राशि के स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों), आर्टिस्ट्स (कलाकारों) और स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा. आप अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ किसी पसंदीदा पिकनिक स्पॉट पर जाकर मौज-मस्ती, मनोरंजन और सुकून भरे पलों का आनंद लेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

लग्न में चंद्रमा के होने से व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास तो बना रहेगा, परंतु चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष और कार्यस्थल पर अत्यधिक मेहनत के कारण शाम के समय शारीरिक थकान या सिर में हल्का भारीपन रह सकता है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को ओवर-एग्जर्शन से बचाएं.

शुभ रंग: येलो (पीला / Yellow)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. आपकी ही राशि में बन रहे चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांधें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. शुक्रवार के निमित्त किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब को खीर, बताशे या पीले-सफेद वस्त्र का दान करें; इससे ग्रहण दोष का कुप्रभाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र में मिली अथॉरिटी में सफलता मिलेगी और बिजनेस का मुनाफा बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
मकर राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर दूसरे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी
मकर राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर दूसरे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी
धर्म
धनु राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से पूरी होगी इच्छाशक्ति, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर; वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त
धनु राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से पूरी होगी इच्छाशक्ति, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर; वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त
धर्म
वृश्चिक राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में बाधा, ग्रहण दोष से बिजनेस में घाटे की आशंका
वृश्चिक राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में बाधा, ग्रहण दोष से बिजनेस में घाटे की आशंका
धर्म
गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करें ? बप्पा की विदाई के बाद न करें ये गलती
गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करें ? बप्पा की विदाई के बाद न करें ये गलती
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'
एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
इंडिया
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव!
क्रिकेट
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया सबकुछ
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
पंजाब
पंजाब:अमृतपाल सिंह के फैसले बढ़ा रहे AAP, SAD की मुश्किलें? कांग्रेस-BJP भी परेशान!
पंजाब:अमृतपाल सिंह के फैसले बढ़ा रहे AAP, SAD की मुश्किलें? कांग्रेस-BJP भी परेशान!
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
Home Tips
How To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम
लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget