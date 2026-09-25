Aquarius Horoscope Today 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और शूल योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि कुंभ में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, आकर्षण, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के संचरण से आज आपके आकर्षक व्यक्तित्व से आत्मविश्वास खुद-ब-खुद झलकेगा. हालांकि, आपकी ही राशि में चंद्रमा-राहु की युति रहने से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए कार्यक्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना होगा. आज के दिन शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिवल सीजन की राहत, बाजार में मजबूत स्थिति और शूल योग से जबर्दस्त मुनाफा कमाने का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन से बड़ी राहत: आगामी फेस्टिवल सीजन के नजदीक आने और बाजार में मांग बढ़ने से बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रही व्यावसायिक सुस्ती से बड़ी राहत महसूस होगी.

शूल योग से बंपर मुनाफा: ग्रहों की अनुकूल चाल का साथ मिलने के साथ-साथ शूल योग बनने से आपके बिजनेस में अच्छा-खासा आर्थिक मुनाफा होगा. पुराने सौदों से धन की आवक होगी और नए अनुबंध भी गति पकड़ेंगे.

वित्तीय स्थिरता: बाजार में आपकी साख सुधरेगी और व्यापारिक लेन-देन में नकदी का प्रवाह बेहतर होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लक्ष्यों की प्राप्ति, बड़ी आधिकारिक शक्ति (Authority) मिलने और ऑफिस फ्रेंड्स के साथ मनोरंजन का रहेगा.

मेहनत व योग्यता से हासिल करेंगे टारगेट: ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन अपनी भरपूर मेहनत, एकाग्रता और योग्यता के दम पर तय समय सीमा के भीतर अपना टारगेट हासिल कर लेंगे. हालांकि, अपनी कार्यक्षमता और हुनर को उच्चाधिकारियों के सामने साबित करने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है.

मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी: कार्यक्षेत्र में आपकी लगन को देखते हुए कंपनी या संस्थान द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़ी आधिकारिक अथॉरिटी (अधिकार) सौंपी जा सकती है, जो भविष्य में आपके करियर के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगी.

मूवी या डिनर की प्लानिंग: काम के बाद मूड को फ्रेश करने के लिए एंप्लॉयड पर्सन अपने ऑफिस के करीबी दोस्तों व कलीग्स के साथ शाम को किसी अच्छी मूवी या बाहर डिनर (Dinner) की सुंदर प्लानिंग बना सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा का गोचर दांपत्य को संवारने और भविष्य की नींव मजबूत करने का अवसर देगा.

दांपत्य में नयापन व भविष्य की चर्चाएं: शादीशुदा जातक आज अपने गृहस्थ जीवन में एक अद्भुत नयापन और ताजगी महसूस करेंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ बैठकर परिवार, घर और आर्थिक मामलों से जुड़ी भविष्य की अहम योजनाओं पर गंभीर व सकारात्मक चर्चा करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

सूर्य-गुरु संबंध से पिकनिक पर मस्ती: सूर्य-गुरु का 3-11 का शुभ संबंध बनने से कुंभ राशि के स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों), आर्टिस्ट्स (कलाकारों) और स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा. आप अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ किसी पसंदीदा पिकनिक स्पॉट पर जाकर मौज-मस्ती, मनोरंजन और सुकून भरे पलों का आनंद लेंगे.

लग्न में चंद्रमा के होने से व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास तो बना रहेगा, परंतु चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष और कार्यस्थल पर अत्यधिक मेहनत के कारण शाम के समय शारीरिक थकान या सिर में हल्का भारीपन रह सकता है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को ओवर-एग्जर्शन से बचाएं.

शुभ रंग: येलो (पीला / Yellow)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. आपकी ही राशि में बन रहे चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांधें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. शुक्रवार के निमित्त किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब को खीर, बताशे या पीले-सफेद वस्त्र का दान करें; इससे ग्रहण दोष का कुप्रभाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र में मिली अथॉरिटी में सफलता मिलेगी और बिजनेस का मुनाफा बढ़ेगा.

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