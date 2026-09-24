Aquarius Horoscope today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और धृति योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि कुंभ में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, आत्म-सम्मान, स्वभाव, मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता व नई शुरुआत स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से आज किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करने से आपका आत्म-सम्मान खुद-ब-खुद बढ़ेगा. हालांकि, आपकी ही राशि में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर गपशप में समय नष्ट करने से बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने, बढ़-चढ़कर बड़े सौदे करने और बाहरी राज्यों से नए अवसर पाने का रहेगा.

मार्केट में क्षमता व योग्यता का प्रदर्शन: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध होने से कारोबारियों को बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा. इस मौके को हाथ से न जाने दें और बाजार में खुलकर अपनी पेशेवर क्षमता व योग्यता का प्रदर्शन करें.

बढ़-चढ़कर करें सौदे, मजबूत होगी वित्तीय स्थिति: कार्यों में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं, इसलिए संकोच छोड़कर बढ़-चढ़कर नए सौदे और एग्रीमेंट करें. जरूरत के अनुसार सभी पेंडिंग काम समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी.

विदेश व बाहरी राज्यों से नए ऑर्डर: जो व्यापारी विदेश या अन्य राज्यों से जुड़ा आयात-निर्यात, होलसेल या सप्लाई का काम करते हैं, उन्हें आज कई बड़े व आकर्षक नए ऑर्डर और व्यापारिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रोजेक्ट्स की सफलता से कंपनी को लाभ दिलाने, ऑफिशियल यात्राओं और गपशप से बचकर प्रोडक्टिविटी बचाने का रहेगा.

प्रोजेक्ट पूरा होने से कंपनी को भारी मुनाफा: नौकरीपेशा व्यक्तियों द्वारा किसी जटिल ऑफिशियल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने से कंपनी/संस्थान को भरपूर आर्थिक फायदा होगा, जिससे प्रबंधन की नजरों में आपकी साख बढ़ेगी.

फेस्टिवल ट्रेंड को लेकर ऑफिशियल ट्रैवलिंग: आगामी फेस्टिवल सीजन के चलते बाजार के बदलते ट्रेंड्स और व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझने के लिए एंप्लॉयड पर्सन को अचानक ऑफिशियल यात्रा (Official Travelling) पर जाना पड़ सकता है.

गपशप में समय बर्बाद करने से बचें: लग्न में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से ध्यान भटकने का खतरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस में सहकर्मियों के साथ व्यर्थ की गपशप और चाय पर चर्चा में अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं; इस आदत से बचें अन्यथा काम पेंडिंग हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से धृति योग का शुभ प्रभाव दांपत्य को नई मिठास और खुशियों से भरने वाला साबित होगा.

धृति योग से दांपत्य में खुशहाली: धृति योग के शुभ प्रभाव और ग्रहों के पूर्ण सहयोग से आपका गृहस्थ व दांपत्य जीवन बेहद शानदार गुजरेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल, सम्मान और आत्मीयता में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी.

राजनीति, समाज और खेल (Politics & Sports)

नेताओं की बढ़ेगी साख: राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का है. जनसमस्याओं को गंभीरता व प्राथमिकता से हल करने पर समाज में आपकी विश्वसनीयता और साख कई गुना बढ़ेगी.

टीम वर्क से जीतेंगे खिलाड़ी: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ-साथ टीम वर्क (Team Work) की भावना पर भरोसा रखना होगा; तालमेल से खेलने पर मैदान में आपकी जीत पूरी तरह सुनिश्चित होगी.

लग्न में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से सिर में भारीपन, मानसिक भ्रम या अचानक बेचैनी महसूस हो सकती है. दिनभर में अत्यधिक भागदौड़ और ऑफिशियल यात्राओं के कारण शाम को शारीरिक थकान रहेगी. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बाहर के अस्वच्छ खान-पान से बचें और मन की एकाग्रता के लिए सुबह या शाम 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा / Brown)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और आपकी ही राशि में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर तांबे या कांसे के पात्र से जल में कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. किसी सफाईकर्मी, कुष्ठरोगी या जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्त्र या भोजन का दान करें और किसी असहाय की मदद करें; इससे ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त होगा, आत्म-सम्मान बढ़ेगा, ऑफिशियल यात्राएं सफल होंगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.