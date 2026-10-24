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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 24 October 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन की चुनौती, ईमानदारी की कमाई को प्राथमिकता व करियर प्लानिंग का समय

Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 October 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन की चुनौती, ईमानदारी की कमाई को प्राथमिकता व करियर प्लानिंग का समय

Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 October 2026: कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, बढ़ते बिजनेस खर्चे, वित्तीय उतार-चढ़ाव, दांपत्य जीवन में समझदारी और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 07:27 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, वित्तीय प्रबंधन, कुटुंब व लेन-देन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के चलते आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में कुछ अप्रत्याशित मुश्किलों और बजट असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है; नकदी की आवक-जावक पर कड़ा पहरा रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

ट्रैवलिंग से बदलेगी सोच, सकारात्मक व्यक्ति से मुलाकात: व्यावसायिक यात्रा (Business Travelling) के दौरान आपकी मुलाकात किसी अत्यंत सकारात्मक, अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति से होगी. उनसे हुई सार्थक बातचीत आपकी व्यावसायिक सोच और विचारधारा में बेहद सकारात्मक व प्रगतिशील बदलाव लाएगी.

अटके काम बनने से बनेंगे हैप्पी पर्सन: बिजनेस पर्सन आज सही मायनों में हैप्पी पर्सन बनेंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से फाइलों में अटके और रुके हुए आपके महत्वपूर्ण काम अब एक-एक करके सुगमता से बनने लगेंगे.

सहयोगियों संग संबंध मजबूत, पूरा होगा जरूरी काम: बिज़नेस में अपने पार्टनर्स और सहयोगियों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे; आपसी तालमेल के दम पर आपका कोई रुका हुआ बड़ा प्रोजेक्ट आज सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में होगी काम की तारीफ, सीनियर्स से बेहतर तालमेल: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए असाइनमेंट्स और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर तारीफ की जाएगी; नौकरी में अपने सीनियर्स और बॉसेज के साथ आपकी समझ और सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा.

शांति और विनम्रता से सुलझेंगे जटिल कार्य: वर्कस्पेस पर आप अपनी सहज शांति, सौम्यता और विनम्र संवाद के दम पर न केवल अपना काम तेजी से निपटा लेंगे, बल्कि दूसरों के उलझे हुए कामों को भी बहुत आसानी से सुलझा देंगे.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

रिश्तेदारों से मतभेद दूर, मन रहेगा प्रसन्न: परिवार या किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ पिछले कुछ समय से चल रहा पुराना मनमुटाव या गलतफहमी बातचीत से पूरी तरह दूर हो जाएगी; पारिवारिक वातावरण हल्का और खुशनुमा होने से मन प्रसन्न रहेगा.

छात्र जुटे रहेंगे कठिन मेहनत में: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने-अपने स्टडी फील्ड में पूरी निष्ठा, एकाग्रता और लगन के साथ जुटे रहेंगे, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

फेस्टिव सीजन में काम संग प्रॉपर रेस्ट जरूरी: फेस्टिव सीजन के चलते अत्यधिक काम और लगातार भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द (Leg Pain) और शारीरिक थकान बढ़ सकती है; काम के साथ-साथ पर्याप्त आराम (Proper Rest) लेना बेहद आवश्यक है.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन तथा लग्न के चंद्रमा व ग्रहण-विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. साथ ही शनि देव के तांत्रिक मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दान करें. इससे आत्मबल मजबूत होगा, अटके कार्य शीघ्र पूरे होंगे और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:27 AM (IST)
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