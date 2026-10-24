Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, वित्तीय प्रबंधन, कुटुंब व लेन-देन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के चलते आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में कुछ अप्रत्याशित मुश्किलों और बजट असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है; नकदी की आवक-जावक पर कड़ा पहरा रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

ट्रैवलिंग से बदलेगी सोच, सकारात्मक व्यक्ति से मुलाकात: व्यावसायिक यात्रा (Business Travelling) के दौरान आपकी मुलाकात किसी अत्यंत सकारात्मक, अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति से होगी. उनसे हुई सार्थक बातचीत आपकी व्यावसायिक सोच और विचारधारा में बेहद सकारात्मक व प्रगतिशील बदलाव लाएगी.

अटके काम बनने से बनेंगे हैप्पी पर्सन: बिजनेस पर्सन आज सही मायनों में हैप्पी पर्सन बनेंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से फाइलों में अटके और रुके हुए आपके महत्वपूर्ण काम अब एक-एक करके सुगमता से बनने लगेंगे.

सहयोगियों संग संबंध मजबूत, पूरा होगा जरूरी काम: बिज़नेस में अपने पार्टनर्स और सहयोगियों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे; आपसी तालमेल के दम पर आपका कोई रुका हुआ बड़ा प्रोजेक्ट आज सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में होगी काम की तारीफ, सीनियर्स से बेहतर तालमेल: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए असाइनमेंट्स और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर तारीफ की जाएगी; नौकरी में अपने सीनियर्स और बॉसेज के साथ आपकी समझ और सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा.

शांति और विनम्रता से सुलझेंगे जटिल कार्य: वर्कस्पेस पर आप अपनी सहज शांति, सौम्यता और विनम्र संवाद के दम पर न केवल अपना काम तेजी से निपटा लेंगे, बल्कि दूसरों के उलझे हुए कामों को भी बहुत आसानी से सुलझा देंगे.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

रिश्तेदारों से मतभेद दूर, मन रहेगा प्रसन्न: परिवार या किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ पिछले कुछ समय से चल रहा पुराना मनमुटाव या गलतफहमी बातचीत से पूरी तरह दूर हो जाएगी; पारिवारिक वातावरण हल्का और खुशनुमा होने से मन प्रसन्न रहेगा.

छात्र जुटे रहेंगे कठिन मेहनत में: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने-अपने स्टडी फील्ड में पूरी निष्ठा, एकाग्रता और लगन के साथ जुटे रहेंगे, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

फेस्टिव सीजन में काम संग प्रॉपर रेस्ट जरूरी: फेस्टिव सीजन के चलते अत्यधिक काम और लगातार भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द (Leg Pain) और शारीरिक थकान बढ़ सकती है; काम के साथ-साथ पर्याप्त आराम (Proper Rest) लेना बेहद आवश्यक है.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन तथा लग्न के चंद्रमा व ग्रहण-विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. साथ ही शनि देव के तांत्रिक मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दान करें. इससे आत्मबल मजबूत होगा, अटके कार्य शीघ्र पूरे होंगे और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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