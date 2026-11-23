Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 November 2026: आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यंत पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. पराक्रम और छोटे भाई-बहनों के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपके स्वभाव को सहज, संवेदनशील और साहसी बनाएगी, जिससे आप कठिन चुनौतियों का भी डटकर सामना करेंगे.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात और वरियान जैसे कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. वैकुंठ चतुर्दशी और इन ग्रह योगों के प्रभाव से स्टार्टअप शुरू करने वालों को निवेशकों का भरोसा मिलेगा, मार्केटिंग व रुकी हुई पेमेंट वसूलने में सफलता मिलेगी और नौकरीपेशा लोगों को पुरानी परेशानियों से बड़ी राहत प्राप्त होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार (वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि (रात 11:43 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Startup Growth & Operational Stability)

कारोबारियों के लिए आज का दिन नए अवसर और विस्तार लेकर आया है. यदि आप कोई नया स्टार्टअप या नई आउटलेट यूनिट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का समय बेहद अनुकूल है और निवेशक आपके बिजनेस आइडियाज पर पूरा भरोसा जताएंगे.

हालांकि, स्थापित व्यापारियों को सलाह है कि अपनी मौजूदा कार्यप्रणाली में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव न करें. कामकाज में जरा सी भी लापरवाही बरतने से हाथ आई कोई महत्वपूर्ण डील कैंसिल हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

करियर और नौकरी (Marketing Success & Stress Management)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी और आपके अटके हुए काम सफल होंगे. वरियान योग के शुभ प्रभाव से मार्केटिंग से जुड़े कार्यों और बाजार से रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने में आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी.

वहीं, सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों पर आज काम का दबाव अधिक बना रह सकता है. नौकरीपेशा जातक मानसिक तनाव को कम करने पर ध्यान दें और जितना अधिक समय ध्यान व मेडिटेशन को देंगे, उतनी ही जल्दी मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Peaceful Home & Emotional Clarity)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में गलतफहमियों के कारण अलगाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें. आज आप सामाजिक कार्यों और दूसरों की सेवा में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे.

खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी आज अपने दोस्तों के साथ फोन पर खुलकर अपने दिल की बातें साझा करेंगे, जिससे मन हल्का होगा.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 2

वैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय

आज वैकुंठ चतुर्दशी के महासंयोग पर मानसिक शांति, व्यापारिक सफलता और रिश्तों में मधुरता के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें. श्रीहरि विष्णु को नारंगी या पीले पुष्प, तुलसी दल और गुड़-चने का भोग लगाएं तथा शिवलिंग पर शुद्ध जल व शमी पत्र अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी फल, काली उड़द या ऊनी वस्त्र का दान करने से करियर की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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