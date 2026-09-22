Kumbh Rashifal Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और अतिगण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, मानसिक तनाव, दूरगामी संपर्क, गुप्त चिंता व अनपेक्षित उलझन स्थान) में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपकी कल्पनाशक्ति कुछ कमजोर रह सकती है, जिसके चलते व्यावसायिक क्षेत्र में नए संपर्कों (Contacts) के टूटने की आशंका बनी रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम से पूरी तरह बचने, बड़े लेन-देन में आंख-कान खुले रखने और नई योजनाओं को टालने का रहेगा.

नए प्रयोग टालें व तनाव से बचें: यदि आप बिजनेस में कुछ नया करने, नया उत्पाद लॉन्च करने या नई रणनीति अपनाने की योजना बना रहे हैं, तो उसे फिलहाल स्थगित रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. दिनभर व्यापारिक अनिश्चितता के कारण हल्का तनाव बना रह सकता है.

पैसों के लेन-देन में भारी चूक की आशंका: व्यापारी वर्ग आर्थिक लेन-देन में पूरी सूझबूझ और सतर्कता से काम लें; आज हिसाब-किताब या पैसों के किसी बड़े लेन-देन में भारी चूक या गलती होने की प्रबल संभावना दिख रही है.

हानि के संकेत व रिस्क से बचाव: वर्तमान ग्रह-गोचर कारोबारियों के पक्ष में नहीं है. इसलिए त्वरित लाभ या अधिक मुनाफे के लालच में आकर आवश्यकता से अधिक जोखिम (Risk) लेने से पूरी तरह बचें, अन्यथा बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए आज का दिन चुनौतियों, मानसिक दबाव और संभलकर चलने का रहेगा.

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रतिकूलता: प्रशासनिक सेवा और सरकारी पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए आज का दिन प्रतिकूल रह सकता है; सरकारी कामकाज या नीतिगत निर्णयों में असफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

सीनियर्स की नाराजगी व मानसिक दबाव: ऑफिस में सीनियर्स की किसी बात पर नाराजगी या अचानक सिर पर आ पड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण एंप्लॉयड पर्सन पर भारी मानसिक दबाव बना रहेगा. शांत रहकर केवल अपने प्राथमिक कार्यों को समय पर पूरा करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का गोचर दांपत्य जीवन में संयम बरतने और एक-दूसरे की बात सुनने का स्पष्ट निर्देश दे रहा है.

लाइफ पार्टनर से विवाद की आशंका: किन्हीं पुरानी या व्यक्तिगत बातों को लेकर जीवनसाथी के साथ तीखा विवाद हो सकता है. समझदारी इसी में है कि इस विवाद को तूल न दें और बात को बहुत अधिक बढ़ने न दें; एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की सच्ची कोशिश करें.

बढ़ते खर्च: पारिवारिक जरूरतों और अनपेक्षित घरेलू वजहों से आज आपका खर्च बजट से काफी अधिक रह सकता है, जिससे वित्तीय संतुलन डगमगा सकता है.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित रखने और तुलनात्मक हीनभावना से बचने का है.

डिप्रेशन और तुलना से बचें: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) का मन किसी अन्य सहपाठी या मित्र की सफलता को देखकर व्यर्थ के तनाव या डिप्रेशन में आ सकता है. दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी खुद की कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दें.

द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज शारीरिक थकान के साथ-साथ भावनात्मक तनाव (Emotional Stress) भी आप पर हावी रहेगा. सिरदर्द, अनिद्रा, आंखों में भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के दिन सात्विक और हल्का आहार लें, दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और मन को स्थिर रखने के लिए कम से कम 20 मिनट ध्यान (Meditation) व ॐ मंत्र का मानसिक जाप अवश्य करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर में जाकर श्री हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमानाष्टक का तीन बार पाठ करें. 12वें चंद्रमा की शांति और अनिष्ट निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या दवा का दान करें; इससे मानसिक दबाव घटेगा, बड़े लेन-देन में होने वाली भूल से सुरक्षा होगी और दांपत्य जीवन में शांति लौटेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.