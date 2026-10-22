Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 22 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, लीगल मामलों में बड़ी विजय, मार्केटिंग पर फोकस व दांपत्य में मधुरता

आज का कुंभ राशिफल 22 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, लीगल मामलों में बड़ी विजय, मार्केटिंग पर फोकस व दांपत्य में मधुरता

आज का कुंभ राशिफल 22 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, लीगल मामलों में बड़ी राहत, ज्यादा निवेश से बचें, दांपत्य में सहयोगात्मक प्यार! पढ़ें आज का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी ही राशि कुंभ (प्रथम भाव यानी लग्न भाव आत्म-विकास, नए अनुभव, व्यक्तित्व, कोर्ट-कचहरी में विजय व दांपत्य सुख स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण के शुभ प्रभाव से आज आपको जीवन के विभिन्न आयामों और कार्यक्षेत्र में भांति-भांति के नए अनुभवों को गहराई से आत्मसात करने का बेहतरीन मौका मिलेगा; यह अनुभव आपके आगामी जीवन को परिपक्व बनाएगा.

इसके साथ ही ग्रहों के शुभ गोचर से बनने वाले वृद्धि योग का शक्तिशाली प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, जो कानूनी अड़चनों से मुक्ति और कार्यक्षेत्र में अटके कार्यों को गति देगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अदालती मामलों में जीत हासिल करने, भारी निवेश से बचने और मार्केटिंग पर जोर देने का रहेगा.

कोर्ट-कचहरी व लीगल मैटर में जीत से खत्म होगी टेंशन: यदि आपका कोई पुराना विवाद कोर्ट-कचहरी या विधिक प्रक्रिया में अटका था, तो आज उसका अंतिम निपटारा पूरी तरह आपके पक्ष में होने के प्रबल योग हैं; किसी सरकारी या विधिक लीगल नोटिस की मानसिक टेंशन अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

गतिविधियां सामान्य, बड़े निवेश से बचें: व्यावसायिक गतिविधियां आज सामान्य गति से ही चलेंगी; किसी भी नई परियोजना में बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करने से बचें, क्योंकि कुछ अनचाहे और अचानक आने वाले अनावश्यक खर्चे आपके सामने खड़े हो सकते हैं.

मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिविधियों पर बढ़ाएं फोकस: वर्तमान दौर की मांग को देखते हुए बिजनेसमैन को अपने उत्पाद के डिजिटल प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिविधियों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की सख्त जरूरत रहेगी.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छाई का फल पाने, रुके काम बनने, सतर्कता बरतने और ऑफिस में मर्यादा का ध्यान रखने का रहेगा.

अपनी अच्छाई का मिलेगा पूरा फायदा, बनेंगे रुके काम: नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन काफी सुकूनदायक रहेगा; आपके सहज और ईमानदार व्यवहार की बदौलत कार्यक्षेत्र में आपको अपनी अच्छाई का बड़ा लाभ मिलेगा और लंबे समय से पेंडिंग पड़े ऑफिशियल काम सुगमता से बनने लगेंगे.

सतर्कता की कमी से प्रगति धीमी, मन में रह सकती है नाराजगी: कार्यक्षेत्र के मामलों में पर्याप्त सतर्कता और पैनी नजर न रखने के कारण आपको अपनी अपेक्षा के अनुरूप मनचाही प्रगति नजर नहीं आ सकती है; इस वजह से मन में स्वयं के प्रति थोड़ी नाराजगी और असंतोष का भाव आ सकता है, इसलिए तुरंत अपनी कार्यप्रणाली सुधारें.

ऑफिस में अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण से बचें: नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर किसी विपरीत लिंगी (Opposite Gender) की तरफ आकर्षित हो सकते हैं; ध्यान रखें कि इस आकर्षण को अपने ऑफिशियल काम और प्रोफेशनल मर्यादा के बीच बिल्कुल न आने दें.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्नस्थ चंद्रमा दांपत्य में गहरा सहयोग और पुरानी यादों को ताजा करने का सुंदर अवसर दे रहा है.

सहयोगात्मक व्यवहार से मजबूत होंगे दांपत्य संबंध: पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया वैवाहिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत करेगा; साथ बैठकर पुरानी खुशनुमा और रोमांटिक यादें ताजा करने से मन प्रफुल्लित रहेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को मिलेंगे शानदार नतीजे: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक अपनी मेहनत के बल पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में बहुत ही अच्छे, उत्साहवर्धक और संतोषजनक नतीजे हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में चंद्रमा होने से मानसिक रूप से आप सजग रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों की चिंता से दिन के दूसरे पहर में सिरदर्द या आंखों में भारीपन हो सकता है. पर्याप्त जल पिएं, नियमित टहलें और ध्यान (Meditation) को समय दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार के पावन दिन देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और पीला चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प और बेसन के लड्डू अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें.

गाय को आटे की लोई में हल्दी और भीगी हुई चने की दाल रखकर खिलाएं. इससे लग्न भाव के चंद्रमा से आत्मबल और विवेक में वृद्धि होगी, वृद्धि योग से लीगल मामलों की चिंता दूर होगी, कार्यक्षेत्र में रुके कार्य शीघ्र पूरे होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मकर राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, वृद्धि योग से बड़ी डील के संकेत
आज का मकर राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, वृद्धि योग से बड़ी डील के संकेत
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल: चौथे चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, दिखावे में फिजूलखर्ची से बचें, ईगो व जल्दबाजी से नुकसान
आज का वृश्चिक राशिफल: चौथे चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, दिखावे में फिजूलखर्ची से बचें, ईगो व जल्दबाजी से नुकसान
धर्म
Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी, भद्रा, राहुकाल और पारण का समय
Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी आज, दोपहर में द्वादशी लगने पर भी न खोलें व्रत, जानें पारण का समय
धर्म
आज का तुला राशिफल: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा के दम पर सफलता, पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट, अटका हुआ इंक्रीमेंट व वृद्धि योग से रिश्तों में नजदीकियां
आज का तुला राशिफल: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा के दम पर सफलता, पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट, अटका हुआ इंक्रीमेंट व वृद्धि योग से रिश्तों में नजदीकियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास के जेल से बाहर आने पर खुश हुईं महुआ मोइत्रा, कहा- 'अब आगे...'
आशुतोष रांका-सौरव दास के जेल से बाहर आने पर खुश हुईं महुआ मोइत्रा, कहा- 'अब आगे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटी का खर्च उठाएंगे फैजान अंसारी? कोर्ट में दी अर्जी
नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटी का खर्च उठाएंगे फैजान अंसारी? कोर्ट में दी अर्जी
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
विश्व
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
टेक्नोलॉजी
25 हजार में बेस्ट हैं ये स्मार्ट टीवी, मिलेंगे ढेर सारे फीचर्स
25 हजार में बेस्ट हैं ये स्मार्ट टीवी, मिलेंगे ढेर सारे फीचर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget