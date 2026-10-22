Kumbh Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी ही राशि कुंभ (प्रथम भाव यानी लग्न भाव आत्म-विकास, नए अनुभव, व्यक्तित्व, कोर्ट-कचहरी में विजय व दांपत्य सुख स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण के शुभ प्रभाव से आज आपको जीवन के विभिन्न आयामों और कार्यक्षेत्र में भांति-भांति के नए अनुभवों को गहराई से आत्मसात करने का बेहतरीन मौका मिलेगा; यह अनुभव आपके आगामी जीवन को परिपक्व बनाएगा.

इसके साथ ही ग्रहों के शुभ गोचर से बनने वाले वृद्धि योग का शक्तिशाली प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, जो कानूनी अड़चनों से मुक्ति और कार्यक्षेत्र में अटके कार्यों को गति देगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अदालती मामलों में जीत हासिल करने, भारी निवेश से बचने और मार्केटिंग पर जोर देने का रहेगा.

कोर्ट-कचहरी व लीगल मैटर में जीत से खत्म होगी टेंशन: यदि आपका कोई पुराना विवाद कोर्ट-कचहरी या विधिक प्रक्रिया में अटका था, तो आज उसका अंतिम निपटारा पूरी तरह आपके पक्ष में होने के प्रबल योग हैं; किसी सरकारी या विधिक लीगल नोटिस की मानसिक टेंशन अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

गतिविधियां सामान्य, बड़े निवेश से बचें: व्यावसायिक गतिविधियां आज सामान्य गति से ही चलेंगी; किसी भी नई परियोजना में बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करने से बचें, क्योंकि कुछ अनचाहे और अचानक आने वाले अनावश्यक खर्चे आपके सामने खड़े हो सकते हैं.

मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिविधियों पर बढ़ाएं फोकस: वर्तमान दौर की मांग को देखते हुए बिजनेसमैन को अपने उत्पाद के डिजिटल प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिविधियों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की सख्त जरूरत रहेगी.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छाई का फल पाने, रुके काम बनने, सतर्कता बरतने और ऑफिस में मर्यादा का ध्यान रखने का रहेगा.

अपनी अच्छाई का मिलेगा पूरा फायदा, बनेंगे रुके काम: नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन काफी सुकूनदायक रहेगा; आपके सहज और ईमानदार व्यवहार की बदौलत कार्यक्षेत्र में आपको अपनी अच्छाई का बड़ा लाभ मिलेगा और लंबे समय से पेंडिंग पड़े ऑफिशियल काम सुगमता से बनने लगेंगे.

सतर्कता की कमी से प्रगति धीमी, मन में रह सकती है नाराजगी: कार्यक्षेत्र के मामलों में पर्याप्त सतर्कता और पैनी नजर न रखने के कारण आपको अपनी अपेक्षा के अनुरूप मनचाही प्रगति नजर नहीं आ सकती है; इस वजह से मन में स्वयं के प्रति थोड़ी नाराजगी और असंतोष का भाव आ सकता है, इसलिए तुरंत अपनी कार्यप्रणाली सुधारें.

ऑफिस में अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण से बचें: नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर किसी विपरीत लिंगी (Opposite Gender) की तरफ आकर्षित हो सकते हैं; ध्यान रखें कि इस आकर्षण को अपने ऑफिशियल काम और प्रोफेशनल मर्यादा के बीच बिल्कुल न आने दें.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्नस्थ चंद्रमा दांपत्य में गहरा सहयोग और पुरानी यादों को ताजा करने का सुंदर अवसर दे रहा है.

सहयोगात्मक व्यवहार से मजबूत होंगे दांपत्य संबंध: पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया वैवाहिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत करेगा; साथ बैठकर पुरानी खुशनुमा और रोमांटिक यादें ताजा करने से मन प्रफुल्लित रहेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को मिलेंगे शानदार नतीजे: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक अपनी मेहनत के बल पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में बहुत ही अच्छे, उत्साहवर्धक और संतोषजनक नतीजे हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में चंद्रमा होने से मानसिक रूप से आप सजग रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों की चिंता से दिन के दूसरे पहर में सिरदर्द या आंखों में भारीपन हो सकता है. पर्याप्त जल पिएं, नियमित टहलें और ध्यान (Meditation) को समय दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार के पावन दिन देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और पीला चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प और बेसन के लड्डू अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें.

गाय को आटे की लोई में हल्दी और भीगी हुई चने की दाल रखकर खिलाएं. इससे लग्न भाव के चंद्रमा से आत्मबल और विवेक में वृद्धि होगी, वृद्धि योग से लीगल मामलों की चिंता दूर होगी, कार्यक्षेत्र में रुके कार्य शीघ्र पूरे होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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