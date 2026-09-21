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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में धीमी पर स्थिर प्रगति, तकनीकी कार्यों में नए अवसर, बातचीत से सुलझाएं गलतफहमी

आज का कुंभ राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में धीमी पर स्थिर प्रगति, तकनीकी कार्यों में नए अवसर, बातचीत से सुलझाएं गलतफहमी

कुंभ राशिफल 21 सितंबर 2026: तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर, धीमी पर स्थिर प्रगति से बढ़ेगा मान. पार्टनर से स्पष्ट बातचीत रखें, घरेलू खर्चे संभालें. लकी नंबर 6, लकी रंग स्लेटी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 07:12 AM (IST)
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21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, विदेशी संपर्क, मानसिक विश्राम, संयम व गुप्त रणनीतियों का स्थान) में संचार करेंगे. 12वें भाव का चंद्रमा आपको अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहकर आत्म-मंथन, अनुशासन और बजट नियंत्रण के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता है. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक जीवन में आज विशेष समझदारी, धैर्य और संयम की आवश्यकता रहेगी. घर में किसी भी मुद्दे या मतभेद पर अनावश्यक बहसबाजी करने से बचें; अपनी बात पर बेवजह अड़े रहने के बजाय शांत संवाद और बातचीत का रास्ता अपनाएं, अन्यथा पारिवारिक रिश्तों में अकारण दूरी आ सकती है. सभी सदस्यों के दृष्टिकोण का सम्मान करें ताकि घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे.

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व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज आपको धीमी लेकिन बहुत स्थिर और टिकाऊ प्रगति देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों की आधिकारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो आने वाले समय में आपके करियर के पक्ष में ही काम करेंगी. तकनीकी (Technical), आईटी या रचनात्मक (Creative) क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम के नए आयाम और बेहतरीन संभावनाएं हासिल होंगी.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

जो लोग कार्यक्षेत्र में अनुशासन और धैर्य के साथ काम करेंगे, उन्हें आज अवश्य सफलता मिलेगी. काफी समय से अटका हुआ कोई पुराना प्रोजेक्ट या सरकारी काम पूरा हो सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ आपके मान-सम्मान में भी इजाफा होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा; निरंतर अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मजबूत योग बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा. शरीर में ऊर्जा की कुछ कमी, भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है. देर रात तक जागने की आदत से बचें और अपनी संपूर्ण दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. हल्का व सुपाच्य भोजन लें और सुबह के समय नियमित वॉक या प्राणायाम करना आपके स्वास्थ्य को तरोताजा रखेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. नियमित आय का प्रवाह जारी रहेगा, लेकिन कुछ घरेलू या व्यक्तिगत खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. ऐसे अनपेक्षित खर्चों से निपटने के लिए पहले से ही एक मजबूत आर्थिक योजना तैयार रखें. निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें और किसी अनजान व्यक्ति के सुझाव पर पैसा लगाने से पूरी तरह बचें; केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही वित्तीय कदम उठाएं.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में स्पष्ट और पारदर्शी बातचीत बेहद जरूरी है. पार्टनर की बातों या भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा बेवजह गलतफहमी बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन में परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय दोनों को मिलकर सर्वसम्मति से लेना होगा. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें नया रिश्ता मिलने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है; धैर्य बनाए रखें.

लकी अंक: 6

लकी रंग: स्लेटी (Grey)

आज का उपाय: श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या भोजन का दान करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल व कच्चा दूध मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें समाप्त होंगी और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:12 AM (IST)
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