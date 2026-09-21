21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, विदेशी संपर्क, मानसिक विश्राम, संयम व गुप्त रणनीतियों का स्थान) में संचार करेंगे. 12वें भाव का चंद्रमा आपको अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहकर आत्म-मंथन, अनुशासन और बजट नियंत्रण के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता है. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक जीवन में आज विशेष समझदारी, धैर्य और संयम की आवश्यकता रहेगी. घर में किसी भी मुद्दे या मतभेद पर अनावश्यक बहसबाजी करने से बचें; अपनी बात पर बेवजह अड़े रहने के बजाय शांत संवाद और बातचीत का रास्ता अपनाएं, अन्यथा पारिवारिक रिश्तों में अकारण दूरी आ सकती है. सभी सदस्यों के दृष्टिकोण का सम्मान करें ताकि घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज आपको धीमी लेकिन बहुत स्थिर और टिकाऊ प्रगति देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों की आधिकारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो आने वाले समय में आपके करियर के पक्ष में ही काम करेंगी. तकनीकी (Technical), आईटी या रचनात्मक (Creative) क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम के नए आयाम और बेहतरीन संभावनाएं हासिल होंगी.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

जो लोग कार्यक्षेत्र में अनुशासन और धैर्य के साथ काम करेंगे, उन्हें आज अवश्य सफलता मिलेगी. काफी समय से अटका हुआ कोई पुराना प्रोजेक्ट या सरकारी काम पूरा हो सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ आपके मान-सम्मान में भी इजाफा होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा; निरंतर अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मजबूत योग बनेंगे.

आज अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा. शरीर में ऊर्जा की कुछ कमी, भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है. देर रात तक जागने की आदत से बचें और अपनी संपूर्ण दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. हल्का व सुपाच्य भोजन लें और सुबह के समय नियमित वॉक या प्राणायाम करना आपके स्वास्थ्य को तरोताजा रखेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. नियमित आय का प्रवाह जारी रहेगा, लेकिन कुछ घरेलू या व्यक्तिगत खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. ऐसे अनपेक्षित खर्चों से निपटने के लिए पहले से ही एक मजबूत आर्थिक योजना तैयार रखें. निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें और किसी अनजान व्यक्ति के सुझाव पर पैसा लगाने से पूरी तरह बचें; केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही वित्तीय कदम उठाएं.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में स्पष्ट और पारदर्शी बातचीत बेहद जरूरी है. पार्टनर की बातों या भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा बेवजह गलतफहमी बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन में परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय दोनों को मिलकर सर्वसम्मति से लेना होगा. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें नया रिश्ता मिलने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है; धैर्य बनाए रखें.

लकी अंक: 6

लकी रंग: स्लेटी (Grey)

आज का उपाय: श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या भोजन का दान करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल व कच्चा दूध मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें समाप्त होंगी और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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