Kumbh Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे आपकी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि में (प्रथम भाव यानी लग्न भाव सहानुभूति, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, मानसिक स्थिति, नए कार्य की शुरुआत व स्वास्थ्य स्थान) में संचरण करेंगे. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में दूसरों के प्रति असीम दया, परोपकार और गहरी सहानुभूति (Empathy) की भावना रहेगी; आप लोगों के दुख-दर्द को समझकर उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए शुभ मुहूर्त में नए काम शुरू करने, विघ्न-बाधाएं दूर होने, सलाह से निर्णय लेने और गण्ड योग में वित्तीय लाभ पाने का रहेगा.

शुभ मुहूर्त में नए काम की शुरुआत रहेगी फलदायी: यदि आप व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट, नए प्रतिष्ठान या नए काम को स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) अथवा शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया) के मध्य प्रारंभ करना आपके लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगा.

वर्तमान कार्यों के विघ्न होंगे दूर, सलाह से लें निर्णय: बिज़नेस के वर्तमान चल रहे प्रोजेक्ट्स में पिछले कुछ दिनों से जो अड़चनें और विघ्न आ रहे थे, वे अब धीरे-धीरे दूर होंगे; हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय समझौते तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या मार्गदर्शक की सलाह अवश्य लें.

गण्ड योग से बिजनेस व फाइनेंशियल ग्रोथ में जबर्दस्त उछाल: गण्ड योग के विशेष प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए बिजनेस और फाइनेंशियल ग्रोथ की दृष्टि से यह समय चौतरफा लाभकारी और धनदायक साबित होगा; बाजार में आपकी आर्थिक साख मजबूत होगी.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन करियर में गजब की प्रोग्रेस देखने, अनुकूल परिस्थितियां बनने और विरोधियों से सतर्क रहने का रहेगा.

करियर और जॉब में देखने को मिलेगी गजब की प्रोग्रेस: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक रहेगा; आपके करियर और जॉब प्रोफाइल में एक गजब की प्रगति (Remarkable Progress) देखने को मिलेगी और कार्यस्थल की अधिकांश परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल बनी रहेंगी.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को सीनियर्स का साथ, पर विरोधी सक्रिय: मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अपने उच्चाधिकारियों और सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा; परंतु इसके साथ ही आपको अपने ईर्ष्यालु कलीग्स और छिपे हुए विरोधियों के प्रति अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी, अपनी रणनीतियां किसी से साझा न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्नस्थ चंद्रमा जीवनसाथी की सलाह से संकट टलने और दांपत्य में संबल पाने का संकेत दे रहा है.

परेशानी में जीवनसाथी की सलाह बनेगी संजीवनी: यदि आप किसी व्यक्तिगत या पेशेवर उलझन में फंसे हैं, तो अपने जीवनसाथी (Life Partner) से खुलकर बात करें; आज आपकी किसी भी बड़ी परेशानी में जीवनसाथी की व्यावहारिक और शांत सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक और समाधानकारी साबित होगी.

पारिवारिक वातावरण में लाएं शांति: घर-परिवार में ग्रहण दोष के चलते हल्की बेचैनी या गलतफहमी पनप सकती है; अपनी संवेदनशील वाणी से सबका दिल जीतें और माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने और आंखों की सुरक्षा पर ध्यान देने का है. प्रतियोगी और सामान्य दोनों वर्गों के छात्र-छात्राएं (Competitive & General Students) जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या बहुत अधिक समय ऑनलाइन स्टडी में बिताते हैं, उन्हें स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की मांसपेशियों पर अत्यधिक तनाव (Eye Strain) और खिंचाव की समस्या झेलनी पड़ सकती है; इसलिए बीच-बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और ब्रेक लेते रहें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपकी ही राशि में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से आज मानसिक तनाव, घबराहट और बेचैनी हावी रह सकती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर (BP Fluctuations) की समस्या भी अचानक बढ़ सकती है. क्रोध और उत्तेजना से पूरी तरह बचें, नियमित दवा समय पर लें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा आपकी राशि में बन रहे चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या हरी इलायची अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें.

आज के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या भोजन भेंट करें. इससे लग्न भाव के चंद्रमा से मानसिक शांति मिलेगी, ग्रहण दोष के चलते ब्लड प्रेशर व मानसिक तनाव की समस्याएं शांत होंगी, शुभ मुहूर्तों में शुरू किए गए नए काम सफल होंगे, करियर में मिली प्रोग्रेस स्थायी होगी और जीवनसाथी संग रिश्ते मजबूत होंगे.

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