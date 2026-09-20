Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय में वृद्धि, उपलब्धियां, बड़े सौदे, पैतृक सहयोग व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपनी नियमित इनकम को बढ़ाने के लिए सक्रिय और नए प्रयास करने चाहिए; आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि, बड़ी डील से आर्थिक मजबूती और पैतृक सहयोग का रहेगा. बिजनेस में आपको कोई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है; व्यापार में इनकम काफी बढ़िया और संतोषजनक रहेगी, किंतु गैर-जरूरी खर्चों को रोकना और बजट को नियंत्रित करना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से आज बिजनेस में कोई बहुत बड़ी डील (Big Deal) आपके हाथ लग सकती है, जो आपकी संपूर्ण आर्थिक स्थिति को नई मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगी. जो लोग पैतृक व्यवसाय (Parental Business) से जुड़े हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके चलते संडे (Sunday) के दिन आप खुद को थोड़ा आराम दे पाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिक प्रयासों के बाद सफलता, कार्यक्षेत्र में षड्यंत्रों से बचाव और मार्केटिंग कर्मियों की मजबूत सेहत का रहेगा. वर्कस्पेस पर आधिकारिक काम के सिलसिले में आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे, तभी जाकर मनचाही सफलता हाथ लगेगी; ढिलाई न बरतें. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन उन कुछ ईर्ष्यालु लोगों से पूरी तरह सावधान रहें, जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं; ऐसे विरोधियों के प्रति आपकी निरंतर सतर्कता बेहद जरूरी होगी. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सेहत आज काफी मजबूत और ऊर्जावान बनी रहेगी, जिससे उनके रुके हुए काम धीरे-धीरे ही सही लेकिन सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और संयम बरतने का संकेत दे रहा है. परिवार का कोई सदस्य या जीवनसाथी (Life Partner) किसी बात को लेकर आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकते हैं; बात को बढ़ाने के बजाय शांति से मामले को सुलझाएं. इस समय माताजी की सेहत को लेकर आपको कुछ चिंता और बेचैनी हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य और दवाओं की उचित देखरेख रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और अभिभावकों के सहयोग का रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करें, तो इसके लिए उन्हें स्वयं आगे आकर बच्चे की पढ़ाई और उसके स्कूल/कॉलेज प्रोजेक्ट्स में सक्रिय मदद करनी होगी.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मार्केटिंग कर्मियों और आम जातकों की शारीरिक सेहत काफी मजबूत रहेगी. हालांकि, माताजी के स्वास्थ्य की चिंता और पारिवारिक तनाव के कारण मानसिक रूप से हल्की बेचैनी या सिरदर्द रह सकता है. रविवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और माताजी की सेवा करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें. 11वें चंद्रमा के लाभ और सौभाग्य योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माताजी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या वृद्ध को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे सौभाग्य योग से व्यापार में बड़ी डील पक्की होगी, ऑफिस के विरोधी व षड्यंत्र शांत होंगे, माताजी का स्वास्थ्य सुधरेगा और परिवार में सुख-शांति आएगी.

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