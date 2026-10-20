Kumbh Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / बुराई पर अच्छाई की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव कष्ट, अपव्यय, अचानक अड़चनें, लोन में निराशा, कार्य में देरी, विरोधी षड्यंत्र व पारिवारिक तनाव स्थान) में संचरण करेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको दैनिक जीवन व कार्यक्षेत्र में कई अप्रत्याशित कष्टों, व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए हर कदम अत्यधिक धैर्य, विवेक और शांति के साथ उठाएं. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए नए निवेश को टालने, आर्थिक स्थिति सुधरने के बावजूद सतर्क रहने और लोन के मामलों में संयम बरतने का रहेगा.

व्यवसाय में नए निवेश से बचें, समय नहीं है अनुकूल: यद्यपि आपके पिछले कठिन परिश्रम और अनवरत मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने का समय अब आ गया है, जिससे आपकी आमदनी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी; परंतु व्यवसाय संबंधी किसी भी प्रकार का नया पूंजी निवेश (New Investment) करने के लिए अभी समय बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए नए जोखिम न उठाएं.

बैंक लोन के प्रयासों में हाथ लग सकती है निराशा: यदि आप व्यापार विस्तार या किसी परियोजना के लिए बैंक लोन (Bank Loan) के प्रयास कर रहे हैं, तो आज के दिन आपके हाथ सफलता नहीं लगेगी; कागजी अड़चनों या देरी से आप थोड़े हताश और निराश हो सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

बजट प्रबंधन पर रखें पैनी नजर: 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक अवांछित खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए नकदी प्रवाह को संतुलित रखें और किसी को उधार देने से बचें.

करियर, जॉब और राजनीति (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों, बेरोजगार युवाओं और राजनेताओं के लिए आज का दिन पुरानी कंपनी से जॉइनिंग कॉल आने, व्यक्तिगत समस्याओं से काम प्रभावित होने और विरोधियों के जाल से बचने का रहेगा.

इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आएगी जॉइनिंग कॉल: यदि आपने पूर्व में किसी प्रतिष्ठित कंपनी या संस्थान में जॉब इंटरव्यू दिया था, तो आज उसमें अंतिम रूप से सिलेक्शन होने पर आपको कंपनी की ओर से आधिकारिक जॉइनिंग (Joining Call) के लिए बुलावा आ सकता है; यह बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा.

पर्सनल प्रॉब्लम से काम प्रभावित, कार्य में होगी देरी: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) की कुछ व्यक्तिगत और घरेलू समस्याओं के कारण आज उनका ऑफिशियल काम काफी प्रभावित हो सकता है; ध्यान भटकने से निर्धारित आधिकारिक कार्य को समय पर समाप्त करने में अनावश्यक देरी हो सकती है, इसलिए काम और निजी जीवन को अलग रखें.

वर्कप्लेस पर विरोधियों के जाल से रहें सतर्क: कार्यक्षेत्र में ईर्ष्यालु कलीग्स और गुप्त विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल या जाल बुन सकते हैं; थोड़ी सी असावधानी से आप उनके बनाए जाल में फंस सकते हैं, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और अपने सभी कार्य नियमों के तहत ही करें.

पॉलिटिशियंस के पुराने कार्यों की हो सकती है छानबीन: राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के विरोधियों या प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनके किसी पुराने किए गए कार्य, फैसले या फाइल की अचानक गोपनीय छानबीन या जांच करवाई जा सकती है; सतर्क रहें और कोई विवादास्पद कदम न उठाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा दांपत्य में छोटी बात का बतंगड़ बनने से बचने और पारिवारिक रिश्तों को सुधारने में अतिरिक्त प्रयास करने का संकेत दे रहा है.

बात ज्यादा बढ़ने से बढ़ सकती है टेंशन: लव और मैरिड लाइफ (Love & Married Life) में किसी बहुत छोटी सी बात को लेकर आपस में बहस या तकरार ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आपकी मानसिक टेंशन और बेचैनी में इजाफा होगा; समझदारी दिखाते हुए बात को तूल न दें और मौन रहकर मामले को शांत करें.

रिश्तों को सुधारने में करनी पड़ेगी काफी मेहनत: घर-परिवार में पिछले कुछ समय से परिजनों के बीच आई दूरियों या खिंचाव को दूर करने और रिश्तों को पुनः सामान्य व मधुर बनाने में आज आपको काफी कड़ी मेहनत और समझदारी भरा प्रयास करना पड़ेगा.

विजयादशमी पर घर में लाएं आध्यात्मिक शांति: दशहरे के पावन महापर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करें; इससे घरेलू तनाव, कलह और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी कमियों को पहचानकर पुनः जुटने का है. छात्र-छात्राएं अपनी पिछली पढ़ाई या टेस्ट्स का बेहतरीन प्रदर्शन (Best Performance) आज नहीं दोहरा पाएंगे; मानसिक भटकाव या एकाग्रता की कमी से नतीजे थोड़े कमजोर रह सकते हैं, इसलिए निराश होने के बजाय तुरंत अपनी रिवीजन रणनीति में सुधार करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और शूल योग के प्रभाव से आज शारीरिक कमजोरी, आंखों में भारीपन, अनिद्रा और अत्यधिक मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ और असंतुलित खान-पान से परहेज करें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां अपराजिता व प्रभु श्री राम के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और लाल लंगोट या ध्वजा अर्पित करें तथा 'सुंदरकांड' अथवा 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. साथ ही आज के दिन घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी असहाय व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें. इससे बारहवें भाव के चंद्रमा से मिलने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं शांत होंगी, विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे, जॉइनिंग के बाद करियर में स्थिरता आएगी और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लौटेगी.

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