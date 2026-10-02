Kumbh Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, अचल संपत्ति, आंतरिक चिंता व वाहन स्थान) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (पंचम भाव) में गोचर करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते घरेलू मामलों में कुछ असंतोष रह सकता है और माताश्री के साथ वैचारिक मतभेद उभरने की आशंका रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए ग्रह अनुकूलता को भुनाने, मीटिंग्स में वाणी पर नियंत्रण और सामाजिक दायरा बढ़ाने का रहेगा.

मीटिंग में सोच-विचारकर बोलें: बिजनेस मीटिंग्स या व्यावसायिक सम्मेलनों में आप जो भी बात रखें, पूरी तरह सोच-विचारकर और नपे-तुले शब्दों में ही बोलें; आपके बोले गए शब्द ही आज आपके बिजनेस की साख और ग्रोथ को दर्शाएंगे.

ग्रह स्थितियों का सही उपयोग: व्यापार में ग्रह स्थितियां आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन समय और नए अवसर प्रदान कर रही हैं; इन सुनहरे मौकों का सदुपयोग करना पूरी तरह आपकी कार्य क्षमता और व्यावसायिक रणनीति पर निर्भर करता है.

सामाजिक प्रतिष्ठा व संपर्क: सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और संपर्कों का दायरा भी काफी विस्तृत होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ईमानदारी, कार्यक्षमता के बल पर प्रगति और भ्रामक बातों से दूरी बनाए रखने का रहेगा.

झूठ व भ्रामक बातों से बचें: एंप्लॉयड पर्सन वर्कस्पेस पर किसी भी सहकर्मी के बारे में भ्रामक, मनगढ़ंत या गलत बात करने से पूरी तरह दूर रहें; कार्यस्थल पर किसी भी स्थिति में झूठ बोलने से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर आंच आ सकती है.

इंतजार के बाद कार्यक्षमता से उन्नति: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार नौकरीपेशा जातक अपनी उचित कार्य क्षमता, योग्यता और अनुशासन के बल पर करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चौथे चंद्रमा का संचरण घरेलू अशांति और संबंधों में मर्यादा बनाए रखने की सख्त चेतावनी दे रहा है.

वैवाहिक क्लेश व अनैतिक संबंधों से दूरी: वैवाहिक जीवन में विवाहेतर संबंधों (Extra-marital affairs) या बाहरी आकर्षण के चलते बड़ा क्लेश और कलह उत्पन्न हो सकता है; अपने वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता बनाए रखें और किसी भी भटकाव से बचें.

प्रेम जीवन में नाराजगी: लव लाइफ में आपका पार्टनर (प्रेमी) किसी पुरानी बात या वादे को लेकर आपसे नाराज हो सकता है; बातचीत के जरिए उनकी भावना को समझें और विवाद को तूल न दें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन घरेलू माहौल के तनाव से खुद को अलग रखकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है. शांत वातावरण में अध्ययन करें ताकि एकाग्रता बनी रहे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चतुर्थ भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण आज विशेष सावधानी की दरकार है. डायबिटीज (मधुमेह) तथा हाई/लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग अपना विशेष ध्यान रखें; दवाइयों में लापरवाही न बरतें और नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें. तैलीय भोजन से परहेज करें और पर्याप्त आराम लें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे चौथे भाव के चंद्रमा से मिलने वाली घरेलू अशांति शांत होगी, बिजनेस मीटिंग्स में वाणी प्रभावशाली रहेगी, करियर में तरक्की मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी.

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