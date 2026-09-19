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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बंपर मुनाफा, MNC में एंट्री के प्रयास

आज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बंपर मुनाफा, MNC में एंट्री के प्रयास

आज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बड़ा मुनाफा, MNC में जॉब के सफल प्रयास! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और आयुष्मान योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, महत्वाकांक्षा पूर्ति, उपलब्धियां व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने से बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बंपर मुनाफे, लंबे समय की मेहनत के फल और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से ठेकेदारी, निर्माण और कॉन्ट्रैक्ट (Contractors) से जुड़े कारोबारियों को बेहतरीन और बड़ा मुनाफा होने की पूरी संभावना है. बिजनेस में ग्रहों की स्थिति काफी संतोषजनक और अनुकूल बनी रहेगी; इस समय आप अपनी वास्तविक प्रतिभा और क्षमता को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखें. ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने से आज व्यापार में आपके द्वारा लंबे समय से की गई कठिन मेहनत का शानदार और सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग काम निपटाने, एमएनसी में प्रवेश के प्रयासों और वर्कप्लेस पर अनुशासन का रहेगा. ऑफिस में आपकी एकाग्रता और अनुशासित उपस्थिति कार्यक्षेत्र का वातावरण बहुत गरिमामय बनाकर रखेगी; आज बाहरी आधिकारिक काम और अनावश्यक यात्राओं को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा. जो एंप्लॉयड पर्सन किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में एंट्री या जॉब स्विच की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें असफलता से बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए; लगातार और कड़ी मेहनत के साथ निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन अपने पुराने लंबित असाइनमेंट्स और फाइलों को पूरी तरह कंप्लीट करने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण घर में सौहार्द और व्यक्तिगत रिश्तों में संयम बरतने की सीख दे रहा है. घर का समग्र पारिवारिक वातावरण अत्यंत सुखद, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में भी नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा. हालांकि, व्यक्तिगत संबंधों में किसी पुरानी बात को लेकर हल्की कटुता आने की वजह से कुछ मानसिक तनाव रह सकता है; ऐसे में गुस्से या आवेश में आने के बजाय शांति, धैर्य और आपसी समझदारी से बातचीत कर समाधान निकालें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक फिटनेस और मांसपेशियों के खिंचाव को लेकर सतर्क रहने का है. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन को कंधे में जकड़न (Shoulder Stiffness) या दर्द महसूस हो सकता है, जिसके कारण दिनभर शरीर में सुस्ती और भारीपन बना रह सकता है; इसलिए वार्म-अप और स्ट्रेचिंग पर पूरा ध्यान दें और जरूरत से ज्यादा भार न उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में संतोष और लाभ की स्थिति रहेगी. हालांकि, खिलाड़ियों और आम जातकों को कंधे के दर्द, गर्दन में अकड़न या शारीरिक सुस्ती की समस्या परेशान कर सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच विश्राम लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और शनि देव की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 11वें चंद्रमा के लाभ और आयुष्मान योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द या भोजन का दान करें; इससे कॉन्ट्रैक्टरों को बड़ा मुनाफा मिलेगा, एमएनसी जॉब के प्रयास सफल होंगे, लंबित कार्य पूरे होंगे और कंधे का दर्द दूर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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