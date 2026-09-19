Aaj Ka Kumbh Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और आयुष्मान योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, महत्वाकांक्षा पूर्ति, उपलब्धियां व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने से बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बंपर मुनाफे, लंबे समय की मेहनत के फल और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से ठेकेदारी, निर्माण और कॉन्ट्रैक्ट (Contractors) से जुड़े कारोबारियों को बेहतरीन और बड़ा मुनाफा होने की पूरी संभावना है. बिजनेस में ग्रहों की स्थिति काफी संतोषजनक और अनुकूल बनी रहेगी; इस समय आप अपनी वास्तविक प्रतिभा और क्षमता को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखें. ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने से आज व्यापार में आपके द्वारा लंबे समय से की गई कठिन मेहनत का शानदार और सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग काम निपटाने, एमएनसी में प्रवेश के प्रयासों और वर्कप्लेस पर अनुशासन का रहेगा. ऑफिस में आपकी एकाग्रता और अनुशासित उपस्थिति कार्यक्षेत्र का वातावरण बहुत गरिमामय बनाकर रखेगी; आज बाहरी आधिकारिक काम और अनावश्यक यात्राओं को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा. जो एंप्लॉयड पर्सन किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में एंट्री या जॉब स्विच की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें असफलता से बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए; लगातार और कड़ी मेहनत के साथ निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन अपने पुराने लंबित असाइनमेंट्स और फाइलों को पूरी तरह कंप्लीट करने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण घर में सौहार्द और व्यक्तिगत रिश्तों में संयम बरतने की सीख दे रहा है. घर का समग्र पारिवारिक वातावरण अत्यंत सुखद, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में भी नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा. हालांकि, व्यक्तिगत संबंधों में किसी पुरानी बात को लेकर हल्की कटुता आने की वजह से कुछ मानसिक तनाव रह सकता है; ऐसे में गुस्से या आवेश में आने के बजाय शांति, धैर्य और आपसी समझदारी से बातचीत कर समाधान निकालें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक फिटनेस और मांसपेशियों के खिंचाव को लेकर सतर्क रहने का है. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन को कंधे में जकड़न (Shoulder Stiffness) या दर्द महसूस हो सकता है, जिसके कारण दिनभर शरीर में सुस्ती और भारीपन बना रह सकता है; इसलिए वार्म-अप और स्ट्रेचिंग पर पूरा ध्यान दें और जरूरत से ज्यादा भार न उठाएं.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में संतोष और लाभ की स्थिति रहेगी. हालांकि, खिलाड़ियों और आम जातकों को कंधे के दर्द, गर्दन में अकड़न या शारीरिक सुस्ती की समस्या परेशान कर सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच विश्राम लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और शनि देव की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 11वें चंद्रमा के लाभ और आयुष्मान योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द या भोजन का दान करें; इससे कॉन्ट्रैक्टरों को बड़ा मुनाफा मिलेगा, एमएनसी जॉब के प्रयास सफल होंगे, लंबित कार्य पूरे होंगे और कंधे का दर्द दूर होगा.

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