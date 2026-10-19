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आज का कुंभ राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से अपमान की आशंका, ऑनलाइन बिजनेस में सर्विस सुधारें

आज का कुंभ राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में सर्विस सुधारें, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी, पार्टनर संग संयम! पढ़ें महानवमी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Oct 2026 04:20 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव हानि, अपव्यय, अनैतिक कार्यों से अपमान, सर्विस कंप्लेंट, वर्किंग कैपिटल संकट, विघ्न व ऑफिस पॉलिटिक्स स्थान) में संचरण करेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको किसी भी प्रकार के अनैतिक, गैर-कानूनी या संदिग्ध कार्यों से पूरी तरह दूर रहना होगा; किसी गलत संगत या शॉर्टकट के फेर में पड़ने से सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा मर्यादा और नियमों का पालन करें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन सर्विस सुधारने, ऑर्डर कैंसिलेशन से बचने और कार्यशील पूंजी की सुरक्षा करने का रहेगा.

ऑनलाइन बिजनेस में सर्विस सुधारें, वरना खराब होगी इमेज: ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े व्यापारियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी; आपकी लचर या खराब कस्टमर सर्विस के चलते ग्राहक आपकी तीखी कंप्लेंट (शिकायत) दर्ज करा सकते हैं. ऑर्डर्स कैंसिल होने से बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी ब्रांड इमेज गंभीर रूप से खराब हो सकती है, इसलिए सर्विस क्वालिटी को तुरंत दुरुस्त करें.

संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग घटाएगा वर्किंग कैपिटल: व्यवसाय में संसाधनों और सुख-सुविधाओं का जरूरत से ज्यादा उपभोग करने से आपकी कार्यशील पूंजी (Working Capital) में अचानक भारी कमी आ जाएगी; नकदी के संकट से बचने के लिए बेहिसाब और गैर-जरूरी व्यावसायिक खर्चों पर तुरंत अंकुश लगाएं.

बजट प्रबंधन पर रखें पैनी नजर: 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक भुगतान या देनदारी के चलते बजट असंतुलित हो सकता है, इसलिए आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें.

करियर, जॉब और राजनीति (Career, Job & Politics)

नौकरीपेशा जातकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन सहयोगियों संग मिलकर जुटने, विघ्नों के बीच फोकस बनाए रखने, ऑफिस पॉलिटिक्स से तटस्थ रहने और यात्रा रद्द होने का रहेगा.

सहयोगियों संग डटकर करें काम, घर जाने में हो सकती है देरी: ऑफिस में नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों और टीम के साथ मिलकर पूरी ताकत से काम में जुटना होगा; कार्यभार और पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने के चक्कर में आज आपको ऑफिस से घर जाने में काफी देर भी हो सकती है.

विघ्नों से विचलित न हों, काम पर ही रखें फोकस: ऑफिशियल काम को निपटाने के दौरान आज रास्ते में कई तरह के अप्रत्याशित विघ्न और तकनीकी अड़चनें उपस्थित हो सकती हैं; इन रुकावटों से तनिक भी विचलित या परेशान न हों और शांत रहकर केवल अपने मुख्य काम पर ही पूरा फोकस बनाए रखें.

ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, शांत रहने में है भलाई: कार्यस्थल पर चल रही गुटबाजी और अंदरूनी राजनीति (Office Politics) में न तो खुद हिस्सा लें और न ही उससे व्यर्थ में मानसिक रूप से परेशान हों; आज के दिन पूरी तरह मौन और शांत रहने में ही आपकी आधिकारिक भलाई और सुरक्षा है.

पॉलिटिशियंस की यात्रा हो सकती है कैंसिल: राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज किसी पूर्वनियोजित टूर या यात्रा (Travel Planning) के अचानक रद्द होने के संकेत हैं; पार्टी हाईकमान द्वारा आपकी यात्रा को रोककर आपको संगठन के किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य या चुनावी दायित्व में लगाया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा पुरानी बातों को कुरेदने से बचने और दांपत्य में संयम बरतने की सलाह दे रहा है.

पुरानी बातों को लेकर कहासुनी से बचें: लव पार्टनर और जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें; किसी पुरानी दबी हुई बात या गलती को लेकर आपस में तीखी कहासुनी या नोकझोंक हो सकती है, जिससे रिश्ते में खटास आ सकती है. बीती बातों को भुलाकर वर्तमान पर ध्यान दें.

महानवमी पर घर में लाएं आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन करें; मां की आराधना से घर की कलह, अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मन को एकाग्र रखने और भटकाव से बचने का है. छात्र-छात्राओं का मन पढ़ाई से बुरी तरह भटक सकता है; सोशल मीडिया, दोस्तों के प्रपंच या अनावश्यक चिंताओं के कारण आपका माइंड बुरी तरह डाइवर्ट (Divert) हो सकता है, इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए प्राणायाम और नियमित अध्ययन का सहारा लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन, सिरदर्द और अत्यधिक थकान की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ और बाहरी भोजन से बचें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को नारियल, चुनरी, लाल/श्वेत पुष्प और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाला अपयश, अनैतिक कार्यों की बाधाएं और मानसिक अशांति शांत होगी, ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर संतुष्टि बढ़ेगी, ऑफिस के विघ्न दूर होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Oct 2026 04:20 AM (IST)
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