Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पिता का सहयोग, पद-प्रतिष्ठा, अधिकार व व्यावसायिक उत्साह स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके कार्यक्षेत्र और पेशेवर कामकाज में जबर्दस्त जोश व उत्साह देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए पिता के मार्गदर्शन, जटिल समस्याओं के समाधान और भरपूर ऊर्जा से काम करने का रहेगा. यदि बिजनेस में किसी पुरानी या पेचीदा जटिल समस्या को लेकर उलझन बनी हुई थी, तो आज उसके सटीक समाधान में पिता या पितातुल्य वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग अत्यंत उपयोगी और निर्णायक साबित होगा. बिजनेसमैन का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिससे आप पूरी सकारात्मक ऊर्जा, सक्रियता और अटूट आत्मविश्वास के साथ अपनी व्यावसायिक दिनचर्या व्यतीत करेंगे. सही रणनीतियों के दम पर बाजार में आपके काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद अवसरों, नई जिम्मेदारियों और नए असाइनमेंट को संभालने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आपको संस्थान की ओर से नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, साथ ही आपके पहले से सोचे हुए सभी महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होने के योग भी बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन काफी लाभप्रद रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि स्थितियां अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई हैं; कुछ प्रक्रियात्मक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. वर्कप्लेस पर बॉस के द्वारा एंप्लॉयड पर्सन को अपने नियमित फील्ड या प्रोफाइल से हटकर किसी अलग कार्य को करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिससे आप शुरुआत में उस नए कार्य को लेकर थोड़े तनावग्रस्त हो सकते हैं; घबराने के बजाय इसे नई सीख के तौर पर लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण मांगलिक सूचनाएं और सब्र रखने की सीख लेकर आया है. परिवार में जो लोग अविवाहित (Unmarried) हैं, उनके रिश्ते या विवाह से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी और उत्साहवर्धक गुड न्यूज (शुभ समाचार) मिल सकती है, जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ेगी. वहीं दूसरी ओर, प्रेम जीवन में चल रहे प्रेमी जोड़ों (Love Couples) को अपनी बात आगे बढ़ाने या मिलने-जुलने के लिए थोड़ा इंतजार में समय निकालना पड़ेगा; जल्दबाजी से बचें और धैर्य रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पुरानी चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. काफी समय से आपकी राह में आ रही कुछ अड़चनें और परेशानियां आज पूरी तरह खत्म हो सकती हैं. इसके साथ ही, आपको अपनी कला, खेल या अध्ययन से जुड़ी कोई अत्यंत उत्साहवर्धक व अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक स्फूर्ति, जोश और उत्तम ऊर्जा का संचार रहेगा. बिजनेसमैन का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, किंतु नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में लीक से हटकर मिले काम के कारण हल्का मानसिक तनाव या सिरदर्द हो सकता है. शुक्रवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच विश्राम लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या मखाना अर्पित कर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 10वें चंद्रमा के कर्मक्षेत्र में जोश और पारिजात-प्रीति योग के लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे पिता के सहयोग से बिजनेस की उलझनें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में नए कार्य का तनाव घटेगा और अविवाहितों के विवाह की बात पक्की होगी.

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