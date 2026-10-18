18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव आय, लाभ, समाज सेवा, सर्विस सेक्टर व्यस्तता, करियर में शुभ समाचार व गृहस्थ जीवन स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन समाज सेवा, जनकल्याण और परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित होगा; समाज में आपका दायरा और सम्मान बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए सर्विस सेक्टर में जोश और उत्साह से जिम्मेदारियां निभाने, धन लेन-देन में सतर्कता और बड़ी डील में सावधानी का रहेगा.

सर्विस रिलेटेड फील्ड में जोश और व्यस्तता: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को देखते हुए सर्विस सेक्टर (सेवा प्रदाता कारोबार), इवेंट्स, तकनीकी सेवाओं और कस्टमर सपोर्ट से जुड़े व्यापारी अपनी सभी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरे जोश, लगन और उत्साह के साथ व्यस्त रहेंगे.

बड़ी डील पर हस्ताक्षर व धन लेन-देन में बरतें सावधानी: व्यापारियों को वित्तीय मोर्चे पर विशेष सतर्कता बरतने की सख्त आवश्यकता है; किसी भी बड़ी व्यावसायिक डील पर हस्ताक्षर (Signing Contracts) करने से पहले उसके सभी नियमों और शर्तों को बारीकी से पढ़ें. साथ ही, नकद या ऑनलाइन धन का लेन-देन करते समय पूरी सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या नुकसान से बचा जा सके.

वित्तीय प्रवाह रहेगा संतुलित: लाभ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने से बचें.

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में शुभ समाचार, गुस्से पर नियंत्रण और ऑपोजिट जेंडर के मजबूत सपोर्ट का रहेगा.

सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से युवाओं को शुभ समाचार: ग्रहों के अत्यंत शुभ प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं व फ्रेशर्स को अपने करियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा और सुखद शुभ समाचार (Good News) मिलने की प्रबल संभावना है; इसलिए अपने कार्यों में पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत बनाए रखें.

एंप्लॉयड पर्सन रखें गुस्से पर काबू: नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है; काम के दबाव के चलते छोटी-छोटी बातों पर अचानक गुस्सा आ सकता है, इसलिए आवेश में आकर किसी सहकर्मी या अधिकारी से उलझने से बचें और संयम से काम लें.

दिन रहेगा अच्छा, मिलेगा ऑपोजिट जेंडर का सपोर्ट: कामकाजी लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल और सुखद रहेगा; अपने आधिकारिक कार्यों, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आपको विपरीत लिंगी (Opposite Gender) सहयोगियों या अधिकारियों का विशेष और मजबूत सहयोग प्राप्त होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव के बावजूद मानसिक मजबूती और धार्मिक कार्यों में मन लगाने का योग बना रहा है.

गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव, पर मानसिक रूप से रहेंगे मजबूत: दांपत्य और घरेलू मोर्चे पर परिस्थितियां थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी और संवेदनशील रह सकती हैं; लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि आप अंदर से मानसिक रूप से बेहद मजबूत और संतुलित रहेंगे, जिससे किसी भी घरेलू समस्या को शांतिपूर्वक संभाल लेंगे.

पूजा-पाठ और भक्ति में लगेगा मन: शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी और रविवार के पावन संयोग से आपका मन घर में मां महागौरी की आराधना, हवन, आरती और पूजा-पाठ के कार्यों में गहराई से लगेगा; आध्यात्मिक ऊर्जा से घर की नकारात्मकता दूर होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम नतीजे हासिल करने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को अपने संबंधित फील्ड में बेहद शानदार, सकारात्मक और उत्कृष्ट नतीजे प्राप्त होंगे; आपकी पिछली मेहनत अब रंग दिखाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, गुस्से और काम की व्यस्तता से शाम को सिर में भारीपन या रक्तचाप में हल्का उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए शांत रहें. सात्विक व ताजा आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें और दुर्गाष्टमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से समाज सेवा में यश मिलेगा, सुकर्मा योग से करियर में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, धन लेन-देन सुरक्षित रहेगा, गृहस्थ जीवन की उलझनें शांत होंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता मिलेगी.

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