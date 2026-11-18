Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी कुंभ राशि (लग्न भाव) में संचार करेंगे. लग्न भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, शक्तिशाली और बुद्धिमान महसूस करेंगे, जिससे कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके करियर और पारिवारिक जीवन में सुखद समाचार लेकर आएंगे. हालांकि, आपकी राशि में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी तरह के अनुचित या नियम विरुद्ध कार्यों से पूरी तरह दूर रहें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (लग्न भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Alternative Solutions & New Contracts)

व्यापारियों को आज सामान्य बिक्री में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप मुनाफा कमाने का कोई दूसरा रास्ता निकालने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और व्यापार में बेहतर लाभ हाथ लगेगा.

आज आपको कुछ नए व्यावसायिक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) भी हासिल हो सकते हैं, हालांकि बिजनेस पार्टनर्स या टीम के साथ आपसी सामंजस्य को लेकर हल्की-फुल्की दिक्कतें बनी रह सकती हैं, जिन्हें संवाद से सुलझाना होगा.

करियर और नौकरी (Unexpected Good News & Ethical Caution)

ध्रुव योग के शुभ निर्माण से नौकरीपेशा लोगों को दोपहर के बाद दफ्तर में कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी. यह समाचार आपके उत्साह को दोगुना कर देगा.

वहीं दूसरी ओर, ग्रहण दोष के प्रभाव को देखते हुए इस समय किसी भी प्रकार के अनुचित या संदिग्ध कार्य में रुचि न लें, क्योंकि किसी तरह की विभागीय जांच या इंक्वायरी होने की आशंका बन रही है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marriage Proposals & Exam Preparation)

पारिवारिक जीवन में विवाह योग्य युवाओं (वर) के लिए आज कोई सुयोग्य जीवनसाथी मिल सकती है; हालांकि रिश्ता पक्का करने से पहले कुंडली मिलान अवश्य करें और सभी बिंदुओं पर पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही विवाह के लिए हामी भरें.

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी आज अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से कड़ी मेहनत करेंगे.

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन कर उसके नीचे दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, हरी मूंग या काले तिल का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी और सभी कार्यों में शुभ फल प्राप्त होंगे.

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