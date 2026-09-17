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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ राशि 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र से रहें सावधान, विदेशी व्यापार में मुनाफा, नई जिम्मेदारी से करियर ग्रोथ

कुंभ राशि 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र से रहें सावधान, विदेशी व्यापार में मुनाफा, नई जिम्मेदारी से करियर ग्रोथ

Kumbh Rashifal 17 September 2026: 10वें चंद्रमा से षड्यंत्र से रहें सावधान, विदेशी व्यापार में बंपर मुनाफा, नई जिम्मेदारी से करियर ग्रोथ! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Sep 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और विष्कुम्भ योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पिता, पद-प्रतिष्ठा, अधिकार व व्यावसायिक रणनीति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र या सामाजिक स्तर पर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ पीठ पीछे गुप्त षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकता है; इसलिए अत्यधिक सतर्कता बरतें. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए विदेशी सौदों, शानदार योजना और पुराने निवेश से धन लाभ का रहेगा. जो कारोबारी विदेश से व्यापार (इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट या विदेशी क्लाइंट्स) करते हैं, वे आज के दिन बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं; बाजार में अपनी पैनी नजर बनाए रखें कि कहां-कहां नए लाभदायक सौदे होने की संभावनाएं बन रही हैं. आज व्यापार में आपकी अग्रिम प्लानिंग और बेहतरीन मैनेजमेंट क्षमता शानदार व अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएगी. पुराने किसी वित्तीय निवेश या लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स से अचानक बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. इसके साथ ही, आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए नए ग्राहक (New Customers) आपके व्यापार को आगे बढ़ाने और मार्केट में विस्तार देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रणनीतिक विस्तार, नई जिम्मेदारियों और आसान माहौल का रहेगा. वर्कस्पेस पर आप आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे; आप अपनी पेशेवर गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई कार्ययोजना और रणनीति बना सकते हैं. दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और तुलनात्मक रूप से आसान बीतेगा. संस्थान द्वारा सौंपी गई कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एंप्लॉयड पर्सन के करियर को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी. हालांकि, 10वें चंद्रमा के चलते सहकर्मियों की गुप्त गतिविधियों और षड्यंत्रों से आंखें खुली रखें. दूसरों के कामों को पूरा करने के चक्कर में आप अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और जरूरतों की ओर ध्यान देना कतई न भूलें; हमेशा याद रखें कि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कोई और.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण आत्मचिंतन करने और भावनात्मक रूप से परिपक्व रहने की सलाह दे रहा है. किसी भी बाहरी व्यक्ति या नए परिचित के साथ बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से (Emotionally) जुड़ने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें; जल्दबाजी में दिल लगाने से ठेस पहुंच सकती है. सच्चे आनंद और शांति की तलाश घर के बाहर भटकने के बजाय अपने अंतर्मन और पारिवारिक दायरे में करें. परिजनों के साथ शांत और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन का रहेगा. खेल के मैदान या ट्रैक पर स्पोर्ट्स पर्सन अपना 100 प्रतिशत (Hundred Percent) सर्वश्रेष्ठ देने में पूरी तरह सफल रहेंगे; आपकी कड़ी मेहनत और एकाग्रता आपको अपने खेल में बढ़त दिलाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र में सक्रियता रहेगी, किंतु दूसरों के षड्यंत्र या मानसिक चिंताओं से हल्का तनाव हो सकता है. अपनी शारीरिक व मानसिक जरूरतों की उपेक्षा न करें. गुरुवार के दिन पौष्टिक, सात्विक और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व गुड़ अर्पित करें. 10वें चंद्रमा के षड्यंत्रों से बचाव और सर्वार्थ सिद्धि योग के लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे कर्मक्षेत्र के सभी गुप्त शत्रु परास्त होंगे, विदेशी व्यापार में बंपर मुनाफा मिलेगा, नई जिम्मेदारी से तरक्की होगी और करियर में मान-सम्मान बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 03:15 AM (IST)
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