17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव आय, लाभ, सफलता की ऊंचाइयां, वित्तीय लाभ, सामाजिक सम्मान व पारिवारिक मध्यस्थता स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको जीवन की नई और ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छूने में अप्रत्याशित सफलता हासिल होगी; आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय लाभ कमाने, विस्तार की नई रणनीति बनाने और बड़ी डील फाइनल करते समय शुभचिंतकों की सलाह लेने का रहेगा.

बिजनेस बढ़ेगा आगे, भावुक होकर निर्णय लेने से बचें: कारोबार बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा; आज आपको प्रचुर वित्तीय लाभ (Financial Profit) मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. हालांकि, व्यापारिक निर्णय लेते समय अत्यधिक भावुक होने से बचें और पूरी तरह व्यावहारिक रहकर कदम उठाएं.

बड़ी डील व धन लेन-देन में सतर्कता: व्यापारियों को अपने कारोबार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी; किसी भी बड़ी व्यावसायिक डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने शुभचिंतकों और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. इसके साथ ही नकद या ऑनलाइन धन का लेन-देन करते समय पूरी सावधानी व सतर्कता बरतें.

गतिविधियों के विस्तार के लिए नई रणनीति: बिजनेस में आप अपनी पेशेवर गतिविधियों और सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ आधुनिक और प्रभावशाली नई रणनीतियां तैयार करेंगे, जो आने वाले समय में बड़ा बाजार दिलाएंगी.

नौकरीपेशा जातकों और समाजसेवियों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि, ऑफिस मीटिंग में आपकी सलाह की सर्वसम्मति और सार्वजनिक सम्मान मिलने का रहेगा.

सोचे हुए कार्य पूरे, बढ़ेगा रुतबा और मान-सम्मान: ऑफिस में आपके पहले से सोचे हुए सभी कार्य तय समय सीमा में बहुत ही सुगमता से पूरे होंगे; उच्चाधिकारी आपके काम की खुलकर प्रशंसा करेंगे, जिससे संस्थान में आपके मान-सम्मान और रुतबे में जबर्दस्त इजाफा होगा.

मीटिंग में आपकी एडवाइस पर सभी की सहमति: कार्यस्थल पर आपको कोई अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है; आज होने वाली ऑफिस मीटिंग में आपके द्वारा दी गई सलाह (Advice) और विचारों पर सभी सहयोगी और अधिकारी पूरी तरह सहमति जताएंगे.

समाज सेवा से जुड़े लोगों का होगा सार्वजनिक सम्मान: यदि आप किसी एनजीओ, सामाजिक संगठन या जनसेवा से जुड़े हैं, तो समाज में आपके द्वारा दिए गए विशेष और निस्वार्थ योगदान के लिए आज आपको सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर के विवादों में आपकी मध्यस्थता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की प्रेरणा दे रहा है.

पारिवारिक विवाद के निपटारे में होगी आपकी जरूरत: घर-परिवार में किसी पुराने या अचानक उपजे विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए परिजनों को आपकी समझदारी, निष्पक्षता और उपस्थिति की विशेष आवश्यकता पड़ेगी; आपकी सूझबूझ से मसला हल होगा.

सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर दें बल: समाज और अपने संपर्कों के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है; अपनों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य और दिनचर्या (Health & Routine)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और अतिगंड योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और मानसिक विचारों की अधिकता से मन थोड़ा चंचल रह सकता है. अपने विचारों को व्यवस्थित और सुलझाने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें. सात्विक व ताजा आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान को दें.

शुभ रंग: लाइट येलो (हल्का पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को फल और गुड़ भेंट करें; इससे ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से जीवन में सर्वोच्च सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार विस्तार की रणनीतियां सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

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