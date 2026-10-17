Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे ऊंचाइयां, बिजनेस विस्तार की नई रणनीति

आज का कुंभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे ऊंचाइयां, बिजनेस विस्तार की नई रणनीति

आज का कुंभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे ऊंचाइयां, बिजनेस विस्तार की रणनीति, ऑफिस मीटिंग में मान-सम्मान, सामाजिक सम्मान के योग! पढ़ें मां कालरात्रि का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव आय, लाभ, सफलता की ऊंचाइयां, वित्तीय लाभ, सामाजिक सम्मान व पारिवारिक मध्यस्थता स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको जीवन की नई और ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छूने में अप्रत्याशित सफलता हासिल होगी; आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय लाभ कमाने, विस्तार की नई रणनीति बनाने और बड़ी डील फाइनल करते समय शुभचिंतकों की सलाह लेने का रहेगा.

बिजनेस बढ़ेगा आगे, भावुक होकर निर्णय लेने से बचें: कारोबार बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा; आज आपको प्रचुर वित्तीय लाभ (Financial Profit) मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. हालांकि, व्यापारिक निर्णय लेते समय अत्यधिक भावुक होने से बचें और पूरी तरह व्यावहारिक रहकर कदम उठाएं.

बड़ी डील व धन लेन-देन में सतर्कता: व्यापारियों को अपने कारोबार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी; किसी भी बड़ी व्यावसायिक डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने शुभचिंतकों और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. इसके साथ ही नकद या ऑनलाइन धन का लेन-देन करते समय पूरी सावधानी व सतर्कता बरतें.

गतिविधियों के विस्तार के लिए नई रणनीति: बिजनेस में आप अपनी पेशेवर गतिविधियों और सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ आधुनिक और प्रभावशाली नई रणनीतियां तैयार करेंगे, जो आने वाले समय में बड़ा बाजार दिलाएंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और समाजसेवियों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि, ऑफिस मीटिंग में आपकी सलाह की सर्वसम्मति और सार्वजनिक सम्मान मिलने का रहेगा.

सोचे हुए कार्य पूरे, बढ़ेगा रुतबा और मान-सम्मान: ऑफिस में आपके पहले से सोचे हुए सभी कार्य तय समय सीमा में बहुत ही सुगमता से पूरे होंगे; उच्चाधिकारी आपके काम की खुलकर प्रशंसा करेंगे, जिससे संस्थान में आपके मान-सम्मान और रुतबे में जबर्दस्त इजाफा होगा.

मीटिंग में आपकी एडवाइस पर सभी की सहमति: कार्यस्थल पर आपको कोई अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है; आज होने वाली ऑफिस मीटिंग में आपके द्वारा दी गई सलाह (Advice) और विचारों पर सभी सहयोगी और अधिकारी पूरी तरह सहमति जताएंगे.

समाज सेवा से जुड़े लोगों का होगा सार्वजनिक सम्मान: यदि आप किसी एनजीओ, सामाजिक संगठन या जनसेवा से जुड़े हैं, तो समाज में आपके द्वारा दिए गए विशेष और निस्वार्थ योगदान के लिए आज आपको सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर के विवादों में आपकी मध्यस्थता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की प्रेरणा दे रहा है.

पारिवारिक विवाद के निपटारे में होगी आपकी जरूरत: घर-परिवार में किसी पुराने या अचानक उपजे विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए परिजनों को आपकी समझदारी, निष्पक्षता और उपस्थिति की विशेष आवश्यकता पड़ेगी; आपकी सूझबूझ से मसला हल होगा.

सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर दें बल: समाज और अपने संपर्कों के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है; अपनों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य और दिनचर्या (Health & Routine)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और अतिगंड योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और मानसिक विचारों की अधिकता से मन थोड़ा चंचल रह सकता है. अपने विचारों को व्यवस्थित और सुलझाने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें. सात्विक व ताजा आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान को दें.

शुभ रंग: लाइट येलो (हल्का पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को फल और गुड़ भेंट करें; इससे ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से जीवन में सर्वोच्च सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार विस्तार की रणनीतियां सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मकर राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर सूक्ष्म नजर, फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा अलर्ट, जॉब चेंज में सावधानी व पारिवारिक तनाव
आज का मकर राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर सूक्ष्म नजर, फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा अलर्ट, जॉब चेंज में सावधानी व पारिवारिक तनाव
धर्म
आज का धनु राशिफल 17 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, डीलर्स संग तालमेल से तगड़ा मुनाफा, प्रमोशन संग तबादला व अटके प्रोजेक्ट्स पूरे
आज का धनु राशिफल 17 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, डीलर्स संग तालमेल से तगड़ा मुनाफा, प्रमोशन संग तबादला व अटके प्रोजेक्ट्स पूरे
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से समाज में प्रतिष्ठा, मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने से बढ़ेगा मनोबल
आज का वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से समाज में प्रतिष्ठा, मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने से बढ़ेगा मनोबल
धर्म
आज का तुला राशिफल 17 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थाई बदलाव, पार्टनरशिप बिजनेस में भारी लाभ, संतान से खुशखबरी व ओवरटाइम के संकेत
आज का तुला राशिफल 17 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थाई बदलाव, पार्टनरशिप बिजनेस में भारी लाभ, संतान से खुशखबरी व ओवरटाइम के संकेत
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
इंडिया
अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
इंडिया
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
Home Tips
Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
कार
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget