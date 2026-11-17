Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 November 2026: आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि में रहने के बाद आपकी ही राशि यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे. दिन के शुरुआती हिस्से में बारहवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपको कई तरह के प्रतिबंधों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा बोझिल रह सकता है.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और वृद्धि योग का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन दोपहर 03:30 बजे के बाद आपकी ही राशि में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होगा. ऐसे में आज आर्थिक फैसलों, कार्यस्थल की रणनीति और निजी रिश्तों में बेहद संयम व समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (बारहवें भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि (पहले भाव) में प्रवेश करेंगे; दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Budget Control & Cautious Investment)

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक रह सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखें और शांत दिमाग से समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते तलाशें. चूंकि ग्रहों की स्थिति व्यापारिक विस्तार के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा निवेश बेहद सोच-समझकर करें, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों में नुकसान उठाना पड़ सकता है.

इसके साथ ही, आज अपने व्यावसायिक बजट पर पैनी नजर रखें, क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण बजट गड़बड़ाने के पूरे आसार हैं.

करियर और नौकरी (Work Focus & Right Goals)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर इधर-उधर की बातों के बजाय अपने काम पर पूरा फोकस रखना चाहिए और पेंडिंग कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करनी चाहिए.

जल्दी सफलता या शॉर्टकट हासिल करने के चक्कर में किसी गलत लक्ष्य या तरीके का चुनाव करने से बचें, वरना यह कदम आपकी छवि और करियर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है. आर्थिक तंगी या खर्चों को देखकर मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन चिंता में समय गंवाने के बजाय आमदनी बढ़ाने और स्थिति सुधारने के ठोस प्रयास करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Care & Health Alert)

दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्र-राहु ग्रहण दोष बनने के कारण प्रेम प्रसंग से जुड़े युवाओं के बीच गलतफहमी या मनमुटाव होने की आशंका है. किसी भी बिगड़ी बात को समय रहते संभालने और संवाद बनाए रखने के लिए खुद को पहले से तैयार रखें.

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों के कारण परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और सेहत के प्रति पहले से ही सतर्क रहें.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि में बन रहे चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं. सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद को काले उड़द, गुड़ या लाल फल का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव कम होगा और रुके हुए काम बनने लगेंगे.

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