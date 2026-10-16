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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट में बंपर उछाल, शोभन योग से नए कारोबारियों को राहत, लाइफ पार्टनर से अच्छी खबर

आज का कुंभ राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट में बंपर उछाल, शोभन योग से नए कारोबारियों को राहत, लाइफ पार्टनर से अच्छी खबर

आज का कुंभ राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बंपर प्रॉफिट, शोभन योग से नए बिजनेसमैन को राहत, लाइफ पार्टनर से अच्छी खबर, सिंगल को प्रस्ताव! पढ़ें मां कात्यायनी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Oct 2026 04:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव आय, लाभ, प्रॉफिट में वृद्धि, स्टाफ मैनेजमेंट, नई शुरुआत, अधिकारियों की खुशी व विवाह प्रस्ताव स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने मुनाफे और प्रॉफिट (Profit) को बढ़ाने के सभी प्रयासों में पूरी तरह सफल होंगे; आय के कई नए स्रोत खुलेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए मुनाफा बढ़ाने, स्टाफ की जरूरतों का ध्यान रखकर ग्रोथ हासिल करने और शोभन योग से शुरुआती परेशानियां दूर करने का रहेगा.

प्रॉफिट बढ़ाने के प्रयास होंगे सफल, मिलेगा सफलता का श्रेय: एकादश चंद्रमा के प्रभाव से व्यापार में लाभ कमाने और आय बढ़ाने के आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास पूरी तरह सफल होंगे; व्यवसाय में मिलने वाली शानदार सफलता का पूरा श्रेय आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके पिछले दिनों के अथक व निरंतर प्रयासों का ही सुखद नतीजा रहेगा.

स्टाफ की जरूरतों का रखें ध्यान, बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के भारी काम को देखते हुए बिजनेस में आपको अपने कर्मचारियों व स्टाफ की जरूरतों और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना होगा; यदि उनकी उपेक्षा हुई तो उनकी कार्यक्षमता (Efficiency) में कमी आ सकती है, इसलिए उनके सहयोग से ही बिजनेस की ग्रोथ संभव होगी.

शोभन योग से नए कारोबारियों को मिलेगी राहत: शोभन योग के शुभ प्रभाव से आज नया काम शुरू करने वाले उद्यमियों (Day Starting Businessmen) की शुरुआती दिक्कतें, पूंजी व लाइसेंस से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक खत्म हो जाएंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों की प्रशंसा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और सहज काम में अचानक आने वाली मुश्किलों से निपटने का रहेगा.

अधिकारी होंगे कामकाज से खुश, बढ़ेगा आत्मविश्वास: कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और सटीक कार्यशैली से उच्चाधिकारी आपसे बेहद खुश और संतुष्ट रहेंगे; संस्थान में आपकी साख बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

सहज समझे जाने वाले कार्य में आएंगी मुश्किलें: वर्कप्लेस पर आप जिस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को बहुत आसान, सहज और सरल समझ रहे थे, उसमें अचानक कुछ तकनीकी या प्रक्रियागत मुश्किलें आ सकती हैं; किसी भी काम को हल्के में न लें और पूरी गंभीरता बरतें.

सहकर्मियों के साथ रखें तालमेल: काम की पेचीदगियों को सुलझाने के लिए अनुभवी सहयोगियों की राय लें, जिससे काम समय पर पूरा हो सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा लाइफ पार्टनर से शुभ समाचार और सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते का योग बना रहा है.

लाइफ पार्टनर से मिलेगी कोई अच्छी खबर: दांपत्य जीवन में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा; आपके जीवनसाथी की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खिल उठेगा.

सिंगल लोगों को मिलेंगे अच्छे मैरिज प्रपोजल: जो जातक अभी अविवाहित या सिंगल हैं, उनके लिए आज अच्छे और प्रतिष्ठित वैवाहिक प्रस्ताव (Marriage Proposals) आ सकते हैं; रिश्ते की बात आगे बढ़ने के प्रबल संकेत हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन (Time Management) पर विशेष ध्यान देने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं फोन पर केवल उतनी ही बात करें जितनी आपके काम की हो; सोशल मीडिया और व्यर्थ की गपशप से बचें और समय की वास्तविक अहमियत को समझें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त और तरोताजा रहेगा. हालांकि, ज्यादा बातचीत या काम की भागदौड़ से शाम को हल्का सिरदर्द हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से लाभ और आय में निरंतर वृद्धि होगी, शोभन योग से व्यापारिक समस्याएं दूर होंगी, अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी और दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Oct 2026 04:50 AM (IST)
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