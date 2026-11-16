Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 November 2026: जरूरी कागजात रखें संभालकर, कार्यस्थल पर विवादों से बचें

Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव यानी व्यय, हानि, विदेश यात्रा और एकांत के स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आज किसी भी काम में जल्दबाजी या अपरिपक्वता दिखाने से नुकसान उठाना पड़ सकता है. दिन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (बारहवें भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और सतर्कता (Clear Targets & Document Safety)

व्यापारियों के लिए आज का दिन स्पष्ट रणनीति बनाकर काम करने का है. लक्ष्य स्पष्ट और तय न होने के कारण कारोबार में शुरुआती असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत न हारें और अपने प्रयास जारी रखें. अपने बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और खास कागजात बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही से उनके गुम होने की आशंका बन रही है.

करियर और नौकरी (Hard Work & Composure)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से हर चुनौती के लिए तैयार रहें. ऑफिस में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही आपके हित में रहेगा, वरना बेवजह बात का बतंगड़ बन सकता है. किसी ऑफिशियल यात्रा की योजना बन रही थी, तो वह अचानक रद्द हो सकती है.

लव, फैमिली, सोशल व स्वास्थ्य (Family Respect & Self-Confidence)

घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ किसी विषय पर चर्चा करते समय अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें. स्तरहीन या तीखी बातें आपके मान-सम्मान को ठेस पहुंचा सकती हैं, इसलिए पारिवारिक माहौल में अपने गुस्से पर काबू रखें.

खुद की तुलना दूसरों से करके अपने भीतर हीन भावना न आने दें, आप किसी से कम नहीं हैं. सामाजिक स्तर पर राजनीतिक पोस्ट से दूरी बनाए रखें. स्पोर्ट्स पर्सन को खुद को फिट रखने के लिए नियमित वर्कआउट पर पूरा ध्यान देना होगा.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

सोमवार विशेष अचूक उपाय

द्वादश भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या ऊनी वस्त्र का दान करें, इससे अनावश्यक खर्चों और रुकावटों से राहत मिलेगी.

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