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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से यश और सम्मान, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में सतर्कता, नए प्रोजेक्ट का शानदार अनुभव व प्रेम संबंध उजागर

आज का कुंभ राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से यश और सम्मान, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में सतर्कता, नए प्रोजेक्ट का शानदार अनुभव व प्रेम संबंध उजागर

आज का कुंभ राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बड़ा यश, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में भरपाई का नया रास्ता, नौकरी में नई जिम्मेदारी, लव लाइफ में सतर्क रहें! पढ़ें मां स्कंदमाता का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, जनहित, बड़ा यश, नए प्रोजेक्ट्स, नई जिम्मेदारियां व फाइनेंशियल संतुलन स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जनहित और दूसरों की भलाई के कार्यों में आगे रहेंगे; लोगों का हित करते हुए आप बहुत बड़े यश और सामाजिक प्रतिष्ठा के भागीदार बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में वैकल्पिक राह खोजने और मनोनुकूल ऑर्डर पाने का रहेगा.

गैर-जरूरी खर्चों पर लगाएं फुल स्टॉप: वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आज बिजनेसमैन को अपने गैर-जरूरी और फिजूल खर्चों पर तुरंत फुल स्टॉप (पूर्ण विराम) लगाना होगा; ऐसा करने से ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह बैलेंस और मजबूत रह पाएगी.

इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नुकसान की आशंका व समाधान: आयात-निर्यात (Import-Export) या विदेशी व्यापार से जुड़े व्यापारियों को आज किसी सौदे में आंशिक नुकसान होने की आशंका बन रही है; हालांकि घबराने की बात नहीं है, आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरा नया और सुरक्षित रास्ता बहुत जल्द खोज लेंगे.

मेहनत के मुताबिक नतीजे व मनोनुकूल ऑर्डर: व्यावसायिक गतिविधियों में तुरंत बहुत बड़े सुधार की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत के अनुपात में संतोषजनक नतीजे अवश्य मिल जाएंगे; इसके अलावा बाजार से कोई मनचाहा और मनोनुकूल बड़ा ऑर्डर भी आपके हाथ लग सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए प्रोजेक्ट का शानदार अनुभव, नई जिम्मेदारियों से परेशानियों का अंत और पुराने दोस्त से मुलाकात का रहेगा.

सकारात्मक दिन व नए प्रोजेक्ट पर काम का अनुभव: वर्कस्पेस पर काम करने के लिहाज से आज का दिन बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान बीतेगा; ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिसका अनुभव आपके भविष्य के लिए बेहद शानदार साबित होगा.

नई जिम्मेदारियां खत्म करेंगी पुरानी परेशानियां: नौकरी में आपको कुछ महत्वपूर्ण और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं; इन दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने से आपकी कार्यक्षेत्र से जुड़ी पिछली कई पुरानी परेशानियां और अड़चनें स्वतः खत्म हो जाएंगी.

मार्केटिंग के दौरान पुराने दोस्त से मुलाकात: फील्ड वर्क और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों की कार्य के दौरान अचानक किसी बेहद करीबी और पुराने दोस्त (Close Friend) से मुलाकात हो सकती है; पुरानी यादें ताजा होने से आपका माइंड पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त हो जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा प्रेम संबंधों को लेकर बेहद सतर्क रहने और परिवार में मर्यादा बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

घर में उजागर हो सकते हैं प्रेम संबंध: लव लाइफ बिता रहे जातकों को आज बहुत संभलकर रहना होगा; आपके गुप्त प्रेम संबंध अचानक घर-परिवार के सदस्यों के सामने उजागर (Expose) हो सकते हैं, जिससे कुछ समय के लिए आपके लिए बड़ी परेशानियां और पारिवारिक तनाव खड़ा हो सकता है.

धैर्य और संयम से संभालें घरेलू स्थिति: यदि घर में रिश्ते को लेकर कोई बात उठे, तो आक्रोश दिखाने या झूठ बोलने के बजाय बेहद शांत, परिपक्व और संयमित तरीके से अपनी बात रखें ताकि विवाद न बढ़े.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन परिश्रम के सार्थक परिणाम पाने का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं द्वारा अपनी पढ़ाई में पूर्व में किए गए सभी ईमानदार प्रयास आज सफल होंगे; कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आम तौर पर उत्तम बना रहेगा. हालांकि, प्रेम संबंधों के उजागर होने के डर या पारिवारिक तनाव से थोड़ी घबराहट या सिरदर्द हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया.

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से सामाजिक यश और कीर्ति बढ़ेगी, व्यापारिक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी और प्रेम जीवन में आने वाली उलझनें शांत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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