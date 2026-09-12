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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Rashifal 12 September 2026: 8वें चंद्रमा से ददिहाल में अनबन की आशंका, गलत रास्तों से बचें बिजनेसमैन

Kumbh Rashifal 12 September 2026: 8वें चंद्रमा से ददिहाल में अनबन की आशंका, गलत रास्तों से बचें बिजनेसमैन

Kumbh Rashifal 12 September 2026: 8वें चंद्रमा से ददिहाल में अनबन, उधारी के लेन-देन से बचें नए कारोबारी, ऑफिस में भरोसेमंद से रहें सावधान! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:52 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी गुप्त समस्याएं, आकस्मिक अड़चनें, ननिहाल/ददिहाल पक्ष, मानसिक उथल-पुथल व गोपनीयता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ददिहाल पक्ष (दादा-दादी या पैतृक रिश्तेदारों) में किसी बात को लेकर अनबन या वैचारिक मतभेद होने की आशंका बन रही है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कुंभ राशि के जातकों को अत्यधिक सावधानी, नैतिक आचरण और गोपनीयता बनाए रखने की सख्त जरूरत है. अपने बिजनेस के लक्ष्यों और सपनों को जल्दी पूरा करने के चक्कर में कोई भी अनुचित या गलत शॉर्टकट रास्ता कतई न अपनाएं; जल्दबाजी और अधैर्य में किए गए निर्णयों के कारण भारी वित्तीय हानि भुगतनी पड़ सकती है. दिन की शुरुआत (डे स्टार्टिंग) में व्यापारियों को थोड़ी सुस्ती या निराशा का अनुभव हो सकता है; स्थितियां अनुकूल होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें. आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते व्यापार की कोई अत्यंत गोपनीय रणनीति या गुप्त बातें सार्वजनिक हो सकती हैं, इसलिए किसी से भी बातचीत करते समय बेहद संभलकर बोलें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में पैसे संबंधी किसी भी तरह के उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए; वर्तमान प्रतिकूल ग्रह स्थिति आपके धन को फंसा सकती है जिससे रिकवरी में बड़ी मुश्किल आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने, अति-विश्वास से बचने और मानसिक दृढ़ता बनाए रखने का रहेगा. मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने निर्धारित लक्ष्यों में जितनी बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, उस स्तर के परिणाम न मिलने से चेहरे पर हल्की उदासी या मायूसी छा सकती है; हताश न हों और प्रयास जारी रखें. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को किसी भी प्रकार के विवादित मामलों में विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है. ऑफिस में आप जिस सहकर्मी या व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं, वही आपकी पीठ पीछे कोई गड़बड़ या विश्वासघात कर सकता है; इसलिए अपने काम और योजनाओं को खुद तक ही सीमित रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण वाणी पर नियंत्रण रखने की मांग कर रहा है. आज आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव या अशांति का माहौल रह सकता है. बातचीत के दौरान आपकी कोई आक्रामक या कड़वी बात आपके लाइफ पार्टनर (साथी) के दिल को ठेस पहुंचा सकती है और उन्हें बेहद नाराज कर सकती है; इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें और शांतिपूर्ण ढंग से बात करें. ददिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से दूर रहें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की आदतों में सुधार करने का है. छात्र पढ़ाई के दौरान एकाग्रता की कमी और भूलने की समस्या (Forgetfulness) से परेशान हो सकते हैं. इस समस्या से पार पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र समय का प्रयोग देर तक सोने के लिए नहीं, बल्कि शांत मन से पढ़ाई और रिवीजन करने के लिए करें; इससे याददाश्त मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण मानसिक बेचैनी, सिर में भारीपन, अनिद्रा या पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र की निराशा से मानसिक तनाव न बढ़ने दें. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक रखें.

शुभ रंग: वाइट (सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और गुप्त संकटों के निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले उड़द या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के दोष शांत होंगे, व्यापार में धन की हानि से रक्षा होगी, ऑफिस के षड्यंत्र टलेंगे और पारिवारिक जीवन में शांति आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:52 AM (IST)
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