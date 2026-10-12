Kumbh Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक पहचान, उच्च सोच, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट अनुबंध, कार्यक्षेत्र में प्रभाव व मेडल विजय स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज सामाजिक स्तर (Social Level) पर आपकी साख, प्रतिष्ठा और पहचान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी; समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए टेक्नोलॉजी के फ्यूजन, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में लाभदायक अनुबंध और कर्मचारियों की बातों में न आने का रहेगा.

इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में मिलेंगे उचित अनुबंध: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी विदेशी मांग के चलते आयात-निर्यात (Import-Export) संबंधी व्यापार में लगे कारोबारियों को आज बेहद उचित और लाभदायक व्यापारिक अनुबंध (Contracts) हासिल होंगे.

पुरानी व नई तकनीक के फ्यूजन से जमेंगे पैर: बाजार में नए कदम रख रहे उद्यमियों (New Entrepreneurs) को प्रतिस्पर्धा में अपने पैर जमाने के लिए पुरानी परंपरा और आधुनिक नई तकनीक का बेहतरीन फ्यूजन (मिश्रण) प्राप्त होगा; यह संयोजन आपके स्टार्टअप को तेज रफ्तार देगा.

कर्मचारी की चिकनी-चुपड़ी बातों से रहें सावधान: बिज़नेसमैन को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि वे अपने संस्थान में किसी भी कर्मचारी की चिकनी-चुपड़ी और चापलूसी भरी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें; वित्तीय और प्रबंधकीय मामलों में स्वतंत्र होकर खुद ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कप्लेस पर छाए रहने, व्यवहार कुशलता से काम निपटाने और रुकावटों के बीच काबिलियत पर भरोसा रखने का रहेगा.

वर्कप्लेस पर आज छाए रहेंगे आप: कार्यक्षेत्र में आज आपका ही जलवा रहेगा; आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए असाधारण कार्य और प्रदर्शन के चलते हर किसी की जुबान पर केवल आपका ही नाम रहेगा.

व्यवहार कुशलता से हल होंगे कठिन काम: एंप्लॉयड पर्सन के ऊपर आज परिश्रम और भागदौड़ की अधिकता रहेगी; परंतु आप अपनी जन्मजात व्यवहार कुशलता और मीठे स्वभाव के दम पर सभी जटिल कार्यों को उचित रूप से हल करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

रुकावटों में न खोएं हिम्मत, रखें काबिलियत पर भरोसा: ऑफिस में कुछ अप्रत्याशित प्रशासनिक रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखें; किसी भी दबाव में अपना साहस और हिम्मत बिल्कुल न छोड़ें तथा धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा दांपत्य जीवन में मधुरता और पुराने मित्रों के मिलने से सुनहरी यादें ताजा करने वाला रहेगा.

मैरिड लाइफ में बनी रहेगी मिठास: वैवाहिक जीवन (Married Life) में पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल और गहरा प्रेम बना रहेगा; दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और घर में सुखद वातावरण रहेगा.

पुराने मित्र से मिलकर ताजा होंगी यादें: आज अचानक किसी पुराने अभिन्न मित्र से अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है; उनके साथ पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा.

ईमानदारी से दूर होंगी गलतफहमियां: आपकी सहज ईमानदारी, सच्चाई और पारदर्शी व्यवहार के चलते किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पिछले कुछ समय से चल रही पुरानी गलतफहमियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी, जिससे आपको आंतरिक रूप से काफी सुकून महसूस होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

एथलीट्स और खिलाड़ियों (Athletes & Sports Persons) के लिए आज का दिन स्वर्णिम सफलता और मेडल हासिल करने का रहेगा. एथलीट्स ट्रैक और मैदान पर अपनी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस (Best Performance) देंगे; आपकी शानदार गति और फिटनेस के दम पर आप किसी स्थानीय या जोनल स्तर की खेल प्रतियोगिता (Local Competition) में प्रतिष्ठित मेडल जीतने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन भाग्य के सहयोग से पढ़ाई में नए आयाम छूने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद स्फूर्तिवान और सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि, अत्यधिक काम और परिश्रम के चलते शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. संतुलित और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध मिलेंगे, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और एथलीट्स को प्रतियोगिताओं में विजय और मेडल प्राप्त होगा.

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