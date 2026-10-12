ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से सामाजिक पहचान में उछाल, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध, एथलीट्स जीतेंगे मेडल

आज का कुंभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से सामाजिक पहचान में उछाल, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध, एथलीट्स जीतेंगे मेडल

आज का कुंभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से सामाजिक पहचान, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध, वर्कप्लेस पर रहेगा आपका दबदबा, एथलीट्स जीतेंगे मेडल! पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक पहचान, उच्च सोच, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट अनुबंध, कार्यक्षेत्र में प्रभाव व मेडल विजय स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज सामाजिक स्तर (Social Level) पर आपकी साख, प्रतिष्ठा और पहचान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी; समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का मकर राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, टैक्स कार्यों को न छोड़ें अधूरा, स्पोर्ट्स पर्सन को बड़ी लीग का ऑफर
आज का मकर राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, टैक्स कार्यों को न छोड़ें अधूरा, स्पोर्ट्स पर्सन को बड़ी लीग का ऑफर
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस की चुनौती
आज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस की चुनौती
धर्म
आज का तुला राशिफल 12 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, राजनीतिक संपर्कों से बिजनेस विस्तार, बेरोजगारों को जॉब ऑफर लेटर
आज का तुला राशिफल 12 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, राजनीतिक संपर्कों से बिजनेस विस्तार, बेरोजगारों को जॉब ऑफर लेटर
धर्म
Aaj Ka Panchang 12 October 2026: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज, रात में बदलेगी तिथि, जानें राहुकाल और शुभ समय
Aaj Ka Panchang 12 October 2026: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज, रात में बदलेगी तिथि, जानें राहुकाल और शुभ समय

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए टेक्नोलॉजी के फ्यूजन, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में लाभदायक अनुबंध और कर्मचारियों की बातों में न आने का रहेगा.

इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में मिलेंगे उचित अनुबंध: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी विदेशी मांग के चलते आयात-निर्यात (Import-Export) संबंधी व्यापार में लगे कारोबारियों को आज बेहद उचित और लाभदायक व्यापारिक अनुबंध (Contracts) हासिल होंगे.

पुरानी व नई तकनीक के फ्यूजन से जमेंगे पैर: बाजार में नए कदम रख रहे उद्यमियों (New Entrepreneurs) को प्रतिस्पर्धा में अपने पैर जमाने के लिए पुरानी परंपरा और आधुनिक नई तकनीक का बेहतरीन फ्यूजन (मिश्रण) प्राप्त होगा; यह संयोजन आपके स्टार्टअप को तेज रफ्तार देगा.

कर्मचारी की चिकनी-चुपड़ी बातों से रहें सावधान: बिज़नेसमैन को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि वे अपने संस्थान में किसी भी कर्मचारी की चिकनी-चुपड़ी और चापलूसी भरी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें; वित्तीय और प्रबंधकीय मामलों में स्वतंत्र होकर खुद ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कप्लेस पर छाए रहने, व्यवहार कुशलता से काम निपटाने और रुकावटों के बीच काबिलियत पर भरोसा रखने का रहेगा.

वर्कप्लेस पर आज छाए रहेंगे आप: कार्यक्षेत्र में आज आपका ही जलवा रहेगा; आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए असाधारण कार्य और प्रदर्शन के चलते हर किसी की जुबान पर केवल आपका ही नाम रहेगा.

व्यवहार कुशलता से हल होंगे कठिन काम: एंप्लॉयड पर्सन के ऊपर आज परिश्रम और भागदौड़ की अधिकता रहेगी; परंतु आप अपनी जन्मजात व्यवहार कुशलता और मीठे स्वभाव के दम पर सभी जटिल कार्यों को उचित रूप से हल करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

रुकावटों में न खोएं हिम्मत, रखें काबिलियत पर भरोसा: ऑफिस में कुछ अप्रत्याशित प्रशासनिक रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखें; किसी भी दबाव में अपना साहस और हिम्मत बिल्कुल न छोड़ें तथा धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा दांपत्य जीवन में मधुरता और पुराने मित्रों के मिलने से सुनहरी यादें ताजा करने वाला रहेगा.

मैरिड लाइफ में बनी रहेगी मिठास: वैवाहिक जीवन (Married Life) में पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल और गहरा प्रेम बना रहेगा; दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और घर में सुखद वातावरण रहेगा.

पुराने मित्र से मिलकर ताजा होंगी यादें: आज अचानक किसी पुराने अभिन्न मित्र से अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है; उनके साथ पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा.

ईमानदारी से दूर होंगी गलतफहमियां: आपकी सहज ईमानदारी, सच्चाई और पारदर्शी व्यवहार के चलते किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पिछले कुछ समय से चल रही पुरानी गलतफहमियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी, जिससे आपको आंतरिक रूप से काफी सुकून महसूस होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

एथलीट्स और खिलाड़ियों (Athletes & Sports Persons) के लिए आज का दिन स्वर्णिम सफलता और मेडल हासिल करने का रहेगा. एथलीट्स ट्रैक और मैदान पर अपनी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस (Best Performance) देंगे; आपकी शानदार गति और फिटनेस के दम पर आप किसी स्थानीय या जोनल स्तर की खेल प्रतियोगिता (Local Competition) में प्रतिष्ठित मेडल जीतने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन भाग्य के सहयोग से पढ़ाई में नए आयाम छूने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद स्फूर्तिवान और सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि, अत्यधिक काम और परिश्रम के चलते शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. संतुलित और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध मिलेंगे, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और एथलीट्स को प्रतियोगिताओं में विजय और मेडल प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मकर राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, टैक्स कार्यों को न छोड़ें अधूरा, स्पोर्ट्स पर्सन को बड़ी लीग का ऑफर
आज का मकर राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, टैक्स कार्यों को न छोड़ें अधूरा, स्पोर्ट्स पर्सन को बड़ी लीग का ऑफर
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस की चुनौती
आज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस की चुनौती
धर्म
आज का तुला राशिफल 12 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, राजनीतिक संपर्कों से बिजनेस विस्तार, बेरोजगारों को जॉब ऑफर लेटर
आज का तुला राशिफल 12 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, राजनीतिक संपर्कों से बिजनेस विस्तार, बेरोजगारों को जॉब ऑफर लेटर
धर्म
Aaj Ka Panchang 12 October 2026: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज, रात में बदलेगी तिथि, जानें राहुकाल और शुभ समय
Aaj Ka Panchang 12 October 2026: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज, रात में बदलेगी तिथि, जानें राहुकाल और शुभ समय
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत, 10 घायल, आज फिर अटैक
रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत, 10 घायल, आज फिर अटैक
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने T20I में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया में ऐसे करने वाले पहले बल्लेबाज
अभिषेक शर्मा ने T20I में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया में ऐसे करने वाले पहले बल्लेबाज
बॉलीवुड
'सवाल पूछना जुर्म नहीं...', CJP प्रोटेस्ट को हुमा कुरैशी का समर्थन, विजय वर्मा ने भी कसा तंज
'सवाल पूछना जुर्म नहीं...', CJP प्रोटेस्ट को हुमा कुरैशी का समर्थन, विजय वर्मा ने भी कसा तंज
टेक्नोलॉजी
Jio-Airtel के मुकाबले Starlink महंगा या सस्ता, देखें हिसाब-किताब?
Jio-Airtel के मुकाबले Starlink महंगा या सस्ता, देखें हिसाब-किताब?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी रूट डायवर्जन लागू, 22 रास्तों के लिए एडवाइजरी, जरूर पढ़ लें
दिल्ली में आज भी रूट डायवर्जन लागू, 22 रास्तों के लिए एडवाइजरी, जरूर पढ़ लें
इंडिया
CJP Protest: पुलिस की कार्रवाई पर भड़के अभिषेक मनु सिंघवी- ‘यह पूरी तरह...’
CJP Protest: पुलिस की कार्रवाई पर भड़के अभिषेक मनु सिंघवी- ‘यह पूरी तरह...’
शिक्षा
उत्तर भारत के टॉप 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर भारत के टॉप 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget