Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, दैनिक व्यवसाय, ग्राहक संपर्क, वैवाहिक जीवन व कार्यक्षेत्र में गतिशीलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके व्यापार और दैनिक आजीविका में जबर्दस्त तेजी देखने को मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यकुशलता साबित करने, गति पकड़ने और कड़ी मेहनत से संतुलन बनाने का रहेगा. 7वें चंद्रमा की कृपा से बिजनेस में आप पूरी एकाग्रता और अद्भुत कार्यदक्षता के साथ अपने सभी पेशेवर और लंबित प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएंगे. वित्तीय और आर्थिक दृष्टि से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा; ऐसे में आपको अपनी ओर से नियमित परिश्रम और प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़नी है, निरंतरता ही आपको आगे ले जाएगी. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते विशेष रूप से मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े कारोबारियों को संस्थान या बाजार से जो भी सेल्स व रिकवरी टारगेट दिए जाएंगे, उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाने में ज्यादा बाधाएं या परेशानियां नहीं आएंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करने, विपरीत हालात पर काबू पाने और विवादों को नजरअंदाज करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन विपरीत परिस्थितियों (Opposite Situations) के सामने आने पर भी पूरी तरह शांत रहकर उन पर नियंत्रण हासिल करेंगे; कार्यस्थल पर तनाव या विवाद बढ़ाने वाली गैर-जरूरी बातों को पूरी तरह इग्नोर करना ही आपके हित में रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स और कुशल नेतृत्व का प्रयोग करते हुए ऑफिस के पूरे माहौल को सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और सुखद बनाकर रखने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे सीनियर्स की नजरों में आपकी साख मजबूत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर संतुलित रहेगा, किंतु प्रेम संबंधों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य (Normal) और शांतिपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, शाम 07:08 बजे तक प्रभावशील ग्रहण दोष के चलते लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर हल्की खटपट या वैचारिक अनबन की आशंका बन रही है; अपने साथी की भावनाओं का आदर करें और बात को खींचने से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली और उत्साहवर्धक साबित होने वाला है. आज का दिन आपके लिए पूर्णतः भाग्यवर्धक रह सकता है; पूर्व में दी गई प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर परिणाम हासिल होंगे, जिससे आगामी करियर की राह आसान बनेगी.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर कार्यक्षेत्र में सक्रियता और मानसिक ताजगी रहेगी. हालांकि, शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु की युति के कारण पेट में हल्का खिंचाव, गैस या शाम के समय थकावट महसूस हो सकती है. प्रेम जीवन के तनाव को सिर पर न चढ़ने दें. शुक्रवार के दिन हल्का व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले उड़द या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, बिजनेस में तेजी आएगी, मार्केटिंग व फाइनेंस के टारगेट पूरे होंगे, ऑफिस का माहौल सुधरेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

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