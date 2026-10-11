Kumbh Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, जनकल्याण, उच्च सोच, थोक व खुदरा व्यापार लाभ, पारिवारिक सुख व विवाह स्वीकृति स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वयं को अत्यधिक भाग्यशाली (Lucky) महसूस करेंगे; भाग्य का प्रबल साथ मिलने से कठिन लगने वाले काम भी सुगमता से बनने लगेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, दोपहर बाद की चुनौतियों से निपटने और व्यवसाय में गंभीरता बनाए रखने का रहेगा.

खुदरा और थोक में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री: रविवार और शारदीय नवरात्र घटस्थापना के शुभ योग के चलते रिटेल (खुदरा) और होलसेल (थोक) व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित होगा; दुकानों पर ग्राहकों की भारी आवक से रिकॉर्ड तोड़ बिक्री और जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा.

चुनौतियों के बीच गंभीरता और मेहनत जरूरी: ग्रहों की चाल को देखते हुए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी प्रतीत हो रहा है; इस संडे पर कारोबारियों को अपने व्यापार के प्रति और अधिक गंभीरता, अनुशासन और अतिरिक्त मेहनत दिखाने की जरूरत रहेगी ताकि व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

दोपहर बाद की दिक्कतें प्रयासों से होंगी दूर: दोपहर बाद व्यापार के सिलसिले में कुछ अचानक तकनीकी या लॉजिस्टिक्स दिक्कतें सामने आ सकती हैं; हालांकि, यदि आप तुरंत सक्रिय होकर प्रयास करेंगे तो ये सभी समस्याएं आसानी से दूर हो जाएंगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन छोटी-मोटी समस्याओं के त्वरित समाधान, योग्यता अनुसार परिणाम न मिलने से बेचैनी और नकारात्मक संगति से बचने का रहेगा.

नौकरी में छोटी-मोटी समस्याएं, समय रहते निकलेगा हल: जॉब कर रहे लोगों के सामने कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी कामकाजी समस्याएं आ सकती हैं; घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सूझबूझ से समय रहते उनका सटीक हल निकल आएगा.

योग्यता अनुसार परिणाम न मिलने से परेशानी: वर्कप्लेस पर अपनी भरपूर मेहनत और असाधारण योग्यता के अनुसार उचित व मनचाहा परिणाम तुरंत हासिल न होने के कारण आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान या निराश रह सकते हैं; धैर्य रखें, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा.

मार्केटिंग वाले गलत संगति से बनाएं दूरी: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग गलत आदतों और नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; ऐसे लोगों का साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा नकारात्मक असर डाल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर पारिवारिक खुशियां और प्रेम संबंधों को विवाह का मुकाम दिलाने वाला रहेगा.

घूमने-फिरने और मनोरंजन में सुखद समय: लाइफ पार्टनर और परिवार के सभी सदस्यों के साथ रविवार का दिन बेहद खुशनुमा बीतेगा; आप परिजनों के साथ बाहर घूमने-फिरने, शॉपिंग और मनोरंजन जैसी गतिविधियों में आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे.

प्रेम संबंधों को मिलेगी विवाह की स्वीकृति: जो जातक प्रेम संबंधों (Love Relationships) में हैं, उनके रिश्ते को आज दोनों परिवारों की तरफ से विवाह के बंधन में बंधने की औपचारिक स्वीकृति मिल सकती है; घर में उत्सव और मांगलिक चर्चा का माहौल बनेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर सक्रियता और दमखम दिखाने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक और ग्राउंड पर पूरी तरह एक्टिव और ऊर्जावान नजर आएंगे, जो उनकी फिटनेस और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन भाग्य के सहयोग से अध्ययन में मन लगाने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग और फील्ड वर्क के दौरान बाहर के खान-पान या गलत आदतों से पेट दर्द, एसिडिटी या शारीरिक थकान हो सकती है. सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) व योग को अवश्य दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत उपासना करें. घटस्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को लाल पुष्प या गुड़हल का फूल, अनार और गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल में रोली, लाल चंदन व अक्षत डालकर 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद कन्या को लाल फल या लाल वस्त्र भेंट करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यापार में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होगी, कार्यक्षेत्र की परेशानियां दूर होंगी और प्रेम संबंधों में विवाह के योग प्रशस्त होंगे.

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