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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Rashifal 10 September 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में गहराएगा प्रेम, सिद्ध योग से अचानक फंसा हुआ पेमेंट मिलने से पूरे होंगे अटके काम

Kumbh Rashifal 10 September 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में गहराएगा प्रेम, सिद्ध योग से अचानक फंसा हुआ पेमेंट मिलने से पूरे होंगे अटके काम

Kumbh Rashifal 10 September 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में प्यार, सिद्ध योग से अचानक मिलेगा अटका पेमेंट, कुंभ राशि वाले सुधारें गलतियां! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 04:20 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दांपत्य जीवन, साझेदारी, दैनिक व्यवसाय, जनसंपर्क व भावनात्मक रिश्ते स्थान) में संचार कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए फंसी पूंजी की वापसी, मानसिक शांति और धर्म-कर्म के विस्तार का रहेगा. सिद्ध योग का साथ मिलने से बाजार में लंबे समय से रुकी हुई कोई बड़ी पेमेंट अचानक वापस मिल जाएगी; इस अप्रत्याशित वित्तीय आवक से आपके कई अधूरे और अटके हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे. बिजनेसमैन के मन में आज परोपकार और दान-पुण्य की भावना जागृत होगी, जिसके चलते आप किसी भी प्रकार के अनुचित या पाप कर्मों से पूरी तरह दूर रहेंगे. बाजार की मौजूदा अनुकूल परिस्थितियां व्यापारियों के पक्ष में रहने वाली हैं, जिससे आप बेहद सुकून और चैन महसूस करेंगे तथा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बाधाओं से मुक्ति, शुभ समाचार और सतर्कता बरतने का रहेगा. अनुकूल ग्रहों का पूरा साथ मिलने से एंप्लॉयड पर्सन की प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली परेशानियां स्वतः ही दूर होने लगेंगी. कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा और सर्वव्यापी लाभ के प्रबल संकेत दिखाई देंगे. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को एक गंभीर सावधानी भी रखनी होगी—यदि आपने अपने काम में हो रही पुरानी गलतियों को समय रहते नहीं सुधारा, तो बॉस नाराज होकर वह महत्वपूर्ण कार्य किसी अन्य सहकर्मी को सौंप सकते हैं. इसके अलावा, वर्कस्पेस पर किसी दूसरे कर्मचारी की व्यक्तिगत समस्या या लापरवाही के कारण आपका अपना काम भी प्रभावित हो सकता है; इसलिए दूसरों की उलझनों से खुद को अलग रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन असीम प्रेम, आत्मीयता और नए हुनर को विकसित करने का रहेगा. 7वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से लाइफ पार्टनर आप पर भरपूर प्यार लुटाएगा, जिससे दांपत्य संबंध अत्यधिक मधुर और आत्मीय बन जाएंगे. घर में खाली समय बिताते हुए आप किसी नए रचनात्मक कौशल या हॉबी को सीखने में रुचि लेंगे, जिससे परिवार में प्रसन्नता और आनंद का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

कलाकारों और खिलाड़ियों (Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. आपको बड़े मंच या सार्वजनिक मंच पर अपनी कला और खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा. आपकी मेहनत, तकनीक और प्रस्तुति की चारों ओर जमकर कदर और सराहना होगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, चंद्रमा-केतु की युति के कारण जीवनसाथी की सेहत को लेकर हल्की चिंता या कार्यक्षेत्र में काम प्रभावित होने से दिन के मध्य में हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. गुरुवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: क्रीम (Off-White/Cream)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे रुका हुआ पेमेंट शीघ्र प्राप्त होगा, सिद्ध योग से करियर की बाधाएं मिटेंगी, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और कला-खेल में ख्याति मिलेगी.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को कुंभ राशि के कारोबारियों को सिद्ध योग से क्या आर्थिक राहत मिलेगी?
Ans. मार्केट में अटका हुआ पुराना पेमेंट अचानक वापस मिल जाएगा, जिससे कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बाजार की अनुकूल स्थिति से मन शांत रहेगा.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात की चेतावनी दी गई है?
Ans. अपने काम की गलतियों को तुरंत सुधारें अन्यथा बॉस काम किसी और को सौंप सकते हैं, साथ ही दूसरों की समस्या से अपने काम को प्रभावित न होने दें.

Q3. आज कुंभ राशि के दांपत्य जीवन और कलाकारों के लिए क्या खास रहेगा?
Ans. जीवनसाथी का भरपूर प्यार मिलेगा, घर में नया कौशल सीखेंगे और कलाकारों व खिलाड़ियों को मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 04:20 AM (IST)
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