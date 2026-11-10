Aaj Ka Kumbh Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, प्रतिष्ठा, पद और राजनीति के भाव) में संचरण करेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मान-सम्मान, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. यह गोचर विशेषकर सार्वजनिक जीवन, प्रबंधन और राजनीति से जुड़े जातकों के लिए नई उपलब्धियां और नए अवसर लेकर आएगा. आपकी मेहनत को समाज और संगठन में विशेष पहचान मिलेगी.

शोभन योग का शुभ प्रभाव आज आपके करियर में नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद का संचार करेगा. वहीं व्यापारियों के लिए दोपहर का समय नए व्यावसायिक कदमों के लिए विशेष फलदायी रह सकता है. मानसिक स्थिरता बनाए रखकर, समय प्रबंधन पर जोर देकर और सत्कर्मों में भाग लेकर आप आज के दिन को पूरी तरह अपने अनुकूल बना सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का शुभ संयोग बना रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में संचार करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (नई योजनाओं व शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए अनुबंध या फैसले टालें).

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी और अनुकूल परिणाम देने वाली रहेगी.

बिजनेस और धन

नई प्लानिंग के लिए दोपहर का समय शुभ: कारोबारी यदि किसी नई परियोजना या व्यापारिक विस्तार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) का समय सबसे मुफीद साबित होगा. इस दौरान उठाए गए कदम भविष्य में बढ़िया मुनाफा दिला सकते हैं.

विदेशी व्यापार में रखें पारदर्शिता: जो जातक विदेशी कारोबार, आयात-निर्यात या एमएनसी क्लाइंट्स से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. हालांकि, उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि अपने तात्कालिक स्वार्थ या मुनाफे के लिए दूसरों का गलत सहारा न लें. ईमानदारी से किए गए सौदे लंबे समय तक फल देंगे.

त्योहारी सीजन के बाद धैर्य और आत्मबल: फेस्टिव सीजन के बाद बाजार की सुस्त या उतार-चढ़ाव भरी स्थिति को देखकर व्यापारियों को विचलित नहीं होना चाहिए. खुद को शांत रखें, एकांत में कुछ पल प्रभु ध्यान और आत्ममंथन में बिताएं. इससे आपका मनोबल मजबूत होगा और भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा तैयार होगी.

करियर और नौकरी

शोभन योग से करियर में जगेगी नई उम्मीद: शोभन योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की नई किरण दिखाई देगी. यदि मन में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें. आपकी लगन और समर्पण निश्चित तौर पर आपको पदोन्नति या बड़ी सफलता दिलाएगा.

कैलेंडर का उपयोग कर साधें टाइम मैनेजमेंट: ऑफिस में काम के दबाव और व्यस्तता से निपटने के लिए नौकरीपेशा लोगों को डिजिटल या फिजिकल कैलेंडर का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए. समय सीमा और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करके काम करने से कोई भी जरूरी असाइनमेंट मिस नहीं होगा.

राजनीति और नेतृत्व में बड़ा मुकाम: 10वें भाव के चंद्रमा के असर से राजनीति, जनसंपर्क या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी पदवी या उपलब्धि हासिल हो सकती है. आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

छात्र अभी से शुरू करें कड़ी मेहनत: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आगामी परीक्षाओं के लिए अभी से कमर कस लेनी चाहिए. इसके साथ ही सही मार्गदर्शन या करियर काउंसलिंग के अभाव (Lack of Access to Counseling) जैसी कमियों को पहचानें और समय रहते उचित मेंटॉर से सलाह लेकर तैयारी को गति दें.

पूजा-पाठ और दान-धर्म से बढ़ाएं पुण्य: आज के दिन परोपकार, दान और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं. अपनी क्षमता अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करना आपके आत्मबल को मजबूत करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से दिन शांतिपूर्ण रहेगा. आंखों में तनाव या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में आंखों को आराम दें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी).

लकी नंबर: 5.

अनलकी नंबर: 1.

कुंभ राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभावों को बढ़ाने और कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भूखे या असहाय व्यक्ति को भोजन, फल अथवा अन्न का दान करें. दिन की शुरुआत में माता-पिता का आशीर्वाद लेकर निकलना आपके करियर के मार्ग को सुगम बनाएगा.

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