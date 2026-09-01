Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संबंध सुधार, बड़ी डील्स, टीमवर्क व कार्यकुशलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके छोटे भाई के साथ संबंधों में विशेष मिठास और आत्मीयता आएगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़े मुनाफे और तत्काल निर्णय लेने का रहेगा. यदि व्यापारियों को कहीं से किसी बड़ी डील का ऑफर मिल रहा है, तो उसे फाइनल और पूरा करने में तनिक भी देरी न करें; यह त्वरित निर्णय आपको भविष्य में बहुत बड़ा वित्तीय फायदा दिलाएगा. वृद्धि और सर्वाअमृत योग के अत्यंत शुभ प्रभाव से बाजार में अचानक कोई बड़ा और अप्रत्याशित सौदा (Big Deal) आपके हाथ लग सकता है. आप में से कई पेशेवर जातक आज अप्रत्याशित लाभ कमाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन योग्यता का पूरा सम्मान पाने और कार्यस्थल पर टीम का भरपूर सहयोग मिलने का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता और कार्यकुशलता के अनुरूप शत-प्रतिशत उचित परिणाम प्राप्त होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण व जटिल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीनियर्स, जूनियर्स, को-वर्कर्स और बॉस सभी का शानदार सहयोग व मार्गदर्शन मिलेगा. आपके द्वारा किए गए किसी उत्कृष्ट कार्य को लेकर सीनियर्स और बॉस द्वारा सार्वजनिक रूप से आपकी जमकर तारीफ की जाएगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन अत्यंत आनंददायक, सामंजस्यपूर्ण और यादगार रहेगा. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे और उनकी संगति का पूरा आनंद लेंगे. जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आपका भावनात्मक रिश्ता और अधिक गहरा व मजबूत होने की प्रबल संभावना है. प्रेम जीवन (Love Life) में जुड़े जातक आज आपसी सामंजस्य, विश्वास और खुशहाली से भरा दिन व्यतीत करेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाएं बनाने और अभ्यास में तेजी लाने का है. खिलाड़ियों को आगामी खेल प्रतियोगिताओं या इवेंट्स (Upcoming Sports Events) के लिए अभी से ही पूरी लगन और अनुशासन के साथ तैयारी में जुट जाना चाहिए; आज की गई मेहनत आपको पोडियम तक पहुंचाएगी.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी शारीरिक ऊर्जा, स्फूर्ति और मानसिक उत्साह उच्च स्तर पर बना रहेगा. पारिवारिक खुशहाली से मन प्रसन्न रहेगा. नियमित रूप से प्राणायाम व हल्का व्यायाम करें, संतुलित व पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से व्यापार में बड़ी डील्स फाइनल होंगी और भाई-बहनों से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को कुंभ राशि के कारोबारियों को वृद्धि योग से क्या बड़ा अवसर मिलेगा?

Ans. अचानक कोई बड़ा सौदा मिल सकता है और बड़ी डील का ऑफर मिलने पर तुरंत स्वीकार करने से भारी मुनाफा होगा.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या खास रहेगा?

Ans. योग्यता के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, सभी का सहयोग प्राप्त होगा और बॉस व सीनियर्स द्वारा काम की तारीफ की जाएगी.

Q3. आज कुंभ राशि वालों के पारिवारिक और दांपत्य जीवन में क्या सुधार होगा?

Ans. छोटे भाई से रिश्ते सुधरेंगे, परिजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा और जीवनसाथी से भावनात्मक रिश्ता और गहरा होगा.

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