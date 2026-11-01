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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 1 Nov 2026: विदेश व्यापार पकड़ेगा रफ्तार, राजनीति में रुझान; पार्टनर संग यादगार शाम

Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 Nov 2026: विदेश व्यापार पकड़ेगा रफ्तार, राजनीति में रुझान; पार्टनर संग यादगार शाम

Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 November 2026: 6वें चंद्रमा और त्रिपुष्कर योग से कुंभ राशि की होगी बड़ी प्रगति. सुखद बिजनेस यात्रा, विदेशी अनुबंध और रविवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. इसके साथ ही साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है. 

षष्ठम चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने गुप्त शत्रुओं और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे और हर चुनौती को अवसर में बदल देंगे.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (6वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय किसी को उधार देने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)
बिजनेस यात्रा से विस्तार, नए MoU साइन होंगे: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापारिक यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी. साझेदार के साथ मिलकर आप कमजोर कड़ियों को सुधारेंगे और कुछ बड़े समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.

विदेशी व्यापार में तेजी: विदेश या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े कारोबार में जबरदस्त गति आएगी. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपके अहम योगदान के लिए मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)
ईमानदारी से काम, सहकर्मियों के लिए प्रेरणा: वर्कस्पेस पर आपकी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण को देखकर सहकर्मी भी प्रेरित होंगे. सीनियर्स और उच्चाधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहद सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

राजनीति की ओर झुकाव: आपके भीतर नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक सोच बढ़ेगी, जिससे सामाजिक या संगठनात्मक राजनीति की तरफ आपका रुझान हो सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)
पारिवारिक शांति और शाम को लव टॉक: दांपत्य और पारिवारिक जीवन में शांति, आनंद और संतुष्टि बनी रहेगी. शाम के समय पार्टनर के साथ दिल खोलकर प्यार भरी बातें होंगी, जिससे रिश्ता गहरा होगा.

छात्रों की एकाग्रता चरम पर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरे समर्पण और योजना के साथ अध्ययन करेंगे.

स्वास्थ्य: रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी; अत्यधिक भागदौड़ के कारण पैरों में हल्की थकान हो सकती है, रात में गुनगुने तेल से मालिश करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र में आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' और सूर्य के 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा' मंत्र का जप करें. किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद अन्न या वस्त्र भेंट करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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