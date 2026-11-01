Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. इसके साथ ही साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है.

षष्ठम चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने गुप्त शत्रुओं और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे और हर चुनौती को अवसर में बदल देंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (6वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय किसी को उधार देने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

बिजनेस यात्रा से विस्तार, नए MoU साइन होंगे: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापारिक यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी. साझेदार के साथ मिलकर आप कमजोर कड़ियों को सुधारेंगे और कुछ बड़े समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.

विदेशी व्यापार में तेजी: विदेश या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े कारोबार में जबरदस्त गति आएगी. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपके अहम योगदान के लिए मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ईमानदारी से काम, सहकर्मियों के लिए प्रेरणा: वर्कस्पेस पर आपकी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण को देखकर सहकर्मी भी प्रेरित होंगे. सीनियर्स और उच्चाधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहद सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

राजनीति की ओर झुकाव: आपके भीतर नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक सोच बढ़ेगी, जिससे सामाजिक या संगठनात्मक राजनीति की तरफ आपका रुझान हो सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक शांति और शाम को लव टॉक: दांपत्य और पारिवारिक जीवन में शांति, आनंद और संतुष्टि बनी रहेगी. शाम के समय पार्टनर के साथ दिल खोलकर प्यार भरी बातें होंगी, जिससे रिश्ता गहरा होगा.

छात्रों की एकाग्रता चरम पर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरे समर्पण और योजना के साथ अध्ययन करेंगे.

स्वास्थ्य: रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी; अत्यधिक भागदौड़ के कारण पैरों में हल्की थकान हो सकती है, रात में गुनगुने तेल से मालिश करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र में आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' और सूर्य के 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा' मंत्र का जप करें. किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद अन्न या वस्त्र भेंट करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.