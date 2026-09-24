गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKojagari Puja 2026: कोजागर पूजा पर धरती पर आएंगी मां लक्ष्मी, कब है ये पर्व ? नोट करें डेट

Kojagari Puja 2026: कोजागर पूजा पर धरती पर आएंगी मां लक्ष्मी, कब है ये पर्व ? नोट करें डेट

Kojagari Puja 2026: कोजागर पूजा 25 अक्टूबर 2026 को है. ये वही दिन है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, इस दिन रात्रि जागरण का विधान है, देखें इस दिन किन लोगों पर बरसती है माता की कृपा

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Sep 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

Kojagari Puja 2026: दिवाली को मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे अहम दिन माना जाता है, लेकिन दीपावली से पहले अश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा भी लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन कोजागर पूजा होती है.  धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं.

जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ, श्रद्ध पूर्वक लक्ष्मी पूजन करता हुआ मिलता है देवी मां उसको धन-धान्य, ऐश्वर्य, वैभव से सम्पन्न कर देती हैं. इस साल कोजागर पूजा 25 अक्टूबर 2026 रविवार को है. रात्रिकाल में जागरण करने के कारण इस व्रत को कोजागर व्रत के नाम से जाना जाता है. इसे कोजागरी पूजा, बंगाली लक्ष्मी पूजा, कोजागरी पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
धर्म
मीन राशिफल 24 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनचाहे खर्च, ग्रहण दोष से प्रोडक्शन में गिरावट; न्यू टेक्नोलॉजी से संभलेगा कारोबार
मीन राशिफल 24 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनचाहे खर्च, ग्रहण दोष से प्रोडक्शन में गिरावट; न्यू टेक्नोलॉजी से संभलेगा कारोबार
धर्म
कुंभ राशिफल 24 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा आत्म-सम्मान, बाहरी राज्यों से मिलेंगे नए ऑर्डर; धृति योग से दांपत्य में सुख
कुंभ राशिफल 24 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा आत्म-सम्मान, बाहरी राज्यों से मिलेंगे नए ऑर्डर; धृति योग से दांपत्य में सुख
धर्म
मकर राशिफल 24 सितंबर 2026: दूसरे चंद्रमा व मालव्य योग से सत्कर्म में बढ़ेगी रुचि, बिजनेस में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से लाभ
मकर राशिफल 24 सितंबर 2026: दूसरे चंद्रमा व मालव्य योग से सत्कर्म में बढ़ेगी रुचि, बिजनेस में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से लाभ

कोजागर पूजा 2026 मुहूर्त

अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11.55 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 9.41 पर समाप्त होगी. कोजागर पूजा रात्रि में होती है.

  • कोजागर पूजा निशिता काल - रात 11:40 से देर रात 12:31 तक

कोजागर पूजा का महत्व

ऋषि वालखिल्य ने अपने शिष्यों को इसका महत्व बताया था. उन्होंने कहा कि आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा-अर्चना करना चाहिए. इस दिन नारियल-पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं.

कोजागर पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी जागरण कर रहे भक्तों को वर देने के लिए पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं. जो भी भक्तगण दरिद्रता से घिरे हुये हैं, वे इस व्रत को अवश्य करें क्योंकि वलित नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण भी इस व्रत के फलस्वरूप अत्यधिक धनी बन गया था. उत्तर भारत में इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं. बंगाली, असम और ओडिशा में कोजागर पूजा बहुत महत्व रखती है.

कोजागर पूजा विधि

  • इस दिन घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश और वास हो सके.
  • कोजागिरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद किया जाता है.
  • निशिता काल में अष्ट लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, श्रीसूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें. उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है.
  • कहा गया है कि इस दिन खीर को एक पात्र में साफ कपड़े से बांध कर चंद्रमा की रोशनी में रात भर के लिए रख देना चाहिए.
  • इसके बाद अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करने से घर में संपन्नता बनी रहती है.

अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Lakshami Ji Sharad Purnima 2026 Kojagari Puja 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
धर्म
मीन राशिफल 24 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनचाहे खर्च, ग्रहण दोष से प्रोडक्शन में गिरावट; न्यू टेक्नोलॉजी से संभलेगा कारोबार
मीन राशिफल 24 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनचाहे खर्च, ग्रहण दोष से प्रोडक्शन में गिरावट; न्यू टेक्नोलॉजी से संभलेगा कारोबार
धर्म
कुंभ राशिफल 24 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा आत्म-सम्मान, बाहरी राज्यों से मिलेंगे नए ऑर्डर; धृति योग से दांपत्य में सुख
कुंभ राशिफल 24 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा आत्म-सम्मान, बाहरी राज्यों से मिलेंगे नए ऑर्डर; धृति योग से दांपत्य में सुख
धर्म
मकर राशिफल 24 सितंबर 2026: दूसरे चंद्रमा व मालव्य योग से सत्कर्म में बढ़ेगी रुचि, बिजनेस में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से लाभ
मकर राशिफल 24 सितंबर 2026: दूसरे चंद्रमा व मालव्य योग से सत्कर्म में बढ़ेगी रुचि, बिजनेस में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से लाभ
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
विश्व
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget