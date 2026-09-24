Kojagari Puja 2026: कोजागर पूजा पर धरती पर आएंगी मां लक्ष्मी, कब है ये पर्व ? नोट करें डेट
Kojagari Puja 2026: कोजागर पूजा 25 अक्टूबर 2026 को है. ये वही दिन है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, इस दिन रात्रि जागरण का विधान है, देखें इस दिन किन लोगों पर बरसती है माता की कृपा
Kojagari Puja 2026: दिवाली को मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे अहम दिन माना जाता है, लेकिन दीपावली से पहले अश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा भी लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन कोजागर पूजा होती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं.
जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ, श्रद्ध पूर्वक लक्ष्मी पूजन करता हुआ मिलता है देवी मां उसको धन-धान्य, ऐश्वर्य, वैभव से सम्पन्न कर देती हैं. इस साल कोजागर पूजा 25 अक्टूबर 2026 रविवार को है. रात्रिकाल में जागरण करने के कारण इस व्रत को कोजागर व्रत के नाम से जाना जाता है. इसे कोजागरी पूजा, बंगाली लक्ष्मी पूजा, कोजागरी पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है.
कोजागर पूजा 2026 मुहूर्त
अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11.55 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 9.41 पर समाप्त होगी. कोजागर पूजा रात्रि में होती है.
- कोजागर पूजा निशिता काल - रात 11:40 से देर रात 12:31 तक
कोजागर पूजा का महत्व
ऋषि वालखिल्य ने अपने शिष्यों को इसका महत्व बताया था. उन्होंने कहा कि आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा-अर्चना करना चाहिए. इस दिन नारियल-पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं.
कोजागर पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी जागरण कर रहे भक्तों को वर देने के लिए पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं. जो भी भक्तगण दरिद्रता से घिरे हुये हैं, वे इस व्रत को अवश्य करें क्योंकि वलित नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण भी इस व्रत के फलस्वरूप अत्यधिक धनी बन गया था. उत्तर भारत में इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं. बंगाली, असम और ओडिशा में कोजागर पूजा बहुत महत्व रखती है.
कोजागर पूजा विधि
- इस दिन घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश और वास हो सके.
- कोजागिरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद किया जाता है.
- निशिता काल में अष्ट लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, श्रीसूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें. उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है.
- कहा गया है कि इस दिन खीर को एक पात्र में साफ कपड़े से बांध कर चंद्रमा की रोशनी में रात भर के लिए रख देना चाहिए.
- इसके बाद अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करने से घर में संपन्नता बनी रहती है.
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