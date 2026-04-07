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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मखरमास समाप्त: 14 अप्रैल से फिर गूंजेंगी शहनाइयां, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का 'अबूझ मुहूर्त'; जानें साल 2026 की सभी शुभ तिथियां

खरमास समाप्त: 14 अप्रैल से फिर गूंजेंगी शहनाइयां, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का 'अबूझ मुहूर्त'; जानें साल 2026 की सभी शुभ तिथियां

14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त के साथ शादियों का सीजन शुरू होगा. जून तक विवाह के कुल 24 मुहूर्त रहेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Apr 2026 02:39 AM (IST)
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Kharmas: हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों पर लगा एक महीने का विराम अब समाप्त होने जा रहा है. 14 अप्रैल को सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा, जिससे विवाह, गृह प्रवेश और नूतन निर्माण जैसे शुभ कार्यों का मार्ग प्रशस्त होगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक और विख्यात ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, 15 मार्च से मीन राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ शुरू हुआ खरमास 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के साथ संपन्न होगा. इसके बाद 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के विशेष मुहूर्त के साथ शादियों का सीजन जोर-शोर से शुरू हो जाएगा.

19 अप्रैल को पहला विवाह मुहूर्त और अक्षय तृतीया की महिमा

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं. जिन जोड़ों की शादी की तारीख पंचांग से नहीं निकल पाती, उनके लिए अक्षय तृतीया सबसे उत्तम विकल्प होता है.

चातुर्मास और अधिक मास का प्रभाव

इस वर्ष विवाह की तिथियों पर अधिक मास और चातुर्मास का भी प्रभाव रहेगा:

  • अधिक मास: 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहने के कारण विवाह कार्यों पर करीब एक महीने का ब्रेक रहेगा.
  • चातुर्मास: 25 जुलाई (देवशयनी एकादशी) से 20 नवंबर (देवउठनी एकादशी) तक भगवान विष्णु शयन काल में रहेंगे, इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा.

वर्ष 2026 के प्रमुख विवाह मुहूर्त

डा. अनीष व्यास के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच विवाह के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

महीना विवाह की शुभ तिथियां
अप्रैल 2026 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
मई 2026 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
जून 2026 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
जुलाई 2026 1, 6, 7, 11
नवंबर 2026 21, 24, 25, 26
दिसंबर 2026 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

( कुछ पंचांग में भेद होने के कारण तिथि घट बढ़ सकती है और परिवर्तन हो सकता है. )

क्यों वर्जित थे मांगलिक कार्य?

ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार, जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि (मीन) में प्रवेश करते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं, जिसे 'खरमास' कहा जाता है. इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. अब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु का बल भी बढ़ गया है, जिससे विवाह के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है.

विवाह का धार्मिक महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो कई प्रकार की परंपराओं और मान्यताओं से समृद्ध है. इस परंपरा में से एक शुभ विवाह भी है, यह जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है. विवाह कई तरह से किए जाते हैं, प्रत्येक के अपने-अपने रीति-रिवाज और महत्व होते हैं. हिंदू धर्म में यह 16 संस्कारो मे से एक होता है और इसके बगैर कोई भी व्यक्ति ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है. इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 02:37 AM (IST)
Tags :
Mesh Sankranti Solar Transit Akshaya Tritiya 2026 Kharmas 2026

Frequently Asked Questions

मांगलिक कार्य क्यों वर्जित थे और अब क्या बदलाव आया है?

जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि (मीन) में प्रवेश करते हैं, तो उसे खरमास कहते हैं और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु का बल बढ़ गया है।

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