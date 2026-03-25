Kharmas 2026 End Date: खरमास कब खत्म ? शुरू होंगे विवाह, गृह प्रवेश, 4 राशियों की बदलेगी किस्मत
Kharmas 2026 End Date: खरमास का समापन 14 अप्रैल को होगा, इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. खरमास खत्म होने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं, किन राशियों को मिलेगा सौभाग्य जान लें.
Kharmas 2026 End Date: खरमास 14 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहे हैं. इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे. अप्रैल में वैशाख महीना शुभ हो जाएगा. वैशाख में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए बिजनेस की शुरुआत आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं. खरमास की समाप्ति पर किन राशियों के भाग्य खुलेंगे. किसे होगा विशेष लाभ जान लें.
14 अप्रैल से शुरू होगा नया सौर वर्ष
14 अप्रैल 2026 को प्रातः 9:38 बजे, सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इसे मेष संक्रांति के नाम से जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष में सूर्य के इस गोचर का विशेष महत्व है क्योंकि मेष राशि में सूर्य अपनी उच्च अवस्था में होते हैं. इसी दिन से नया सौर वर्ष शुरू हो जाता है.
खरमास के बाद बदलेगी इन राशियों की किस्मत
तुला राशि
- तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर वैवाहिक और साझेदारी के मामलों में सुखद परिणाम लेकर आएगा.
- जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ पहले से अधिक गहरी होगी.
- यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, तो उसके समाप्त होने के संकेत हैं.
- व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है, विशेषकर साझेदारी वाले कार्यों में.
- साथ ही, इस दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे और नए अवसरों के द्वार खोलेंगे.
सिंह राशि
- सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देगा.
- आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और लोग आपके आकर्षण से प्रभावित होंगे.
- प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बहुत अनुकूल है यदि रिश्तों में कोई दूरी या गलतफहमी थी, तो वह अब दूर हो सकती है.
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला है.
- आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.
धनु राशि
- धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा.
- कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
- यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में है.
- इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.
- व्यावसायिक क्षेत्र में भी विस्तार और उन्नति के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
मेष राशि
- मेष राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में उच्च का होता है.
- नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल है.
- इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी.
- कार्यक्षेत्र में आप नई जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं और आपकी मेहनत का सीधा सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
- यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अब उसका फल मिलने का समय आ सकता है.
- स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय सुधार लेकर आएगा और आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.
पूजा-पाठ का महीना है खरमास
धार्मिक दृष्टि से खरमास के बाद पूजा-पाठ और यज्ञ-हवन का विशेष महत्व होता है. भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है. इस समय दान-पुण्य, व्रत और तीर्थ यात्रा करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है. पुराणों में कहा गया है कि खरमास के दौरान जो भी साधना या तप किया गया हो, उसका पूर्ण फल खरमास के बाद किए गए शुभ कर्मों से मिलता है.
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