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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKharmas 2026 End Date: खरमास कब खत्म ? शुरू होंगे विवाह, गृह प्रवेश, 4 राशियों की बदलेगी किस्मत

Kharmas 2026 End Date: खरमास कब खत्म ? शुरू होंगे विवाह, गृह प्रवेश, 4 राशियों की बदलेगी किस्मत

Kharmas 2026 End Date: खरमास का समापन 14 अप्रैल को होगा, इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. खरमास खत्म होने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं, किन राशियों को मिलेगा सौभाग्य जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Mar 2026 12:16 PM (IST)
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Kharmas 2026 End Date: खरमास 14 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहे हैं. इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे. अप्रैल में वैशाख महीना शुभ हो जाएगा. वैशाख में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए बिजनेस की शुरुआत आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं. खरमास की समाप्ति पर किन राशियों के भाग्य खुलेंगे. किसे होगा विशेष लाभ जान लें.

14 अप्रैल से शुरू होगा नया सौर वर्ष

14 अप्रैल 2026 को प्रातः 9:38 बजे, सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इसे  मेष संक्रांति के नाम से जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष में सूर्य के इस गोचर का विशेष महत्व है क्योंकि मेष राशि में सूर्य अपनी उच्च अवस्था में होते हैं. इसी दिन से नया सौर वर्ष शुरू हो जाता है.

खरमास के बाद बदलेगी इन राशियों की किस्मत

तुला राशि

  • तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर वैवाहिक और साझेदारी के मामलों में सुखद परिणाम लेकर आएगा.
  • जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ पहले से अधिक गहरी होगी.
  • यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, तो उसके समाप्त होने के संकेत हैं.
  • व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है, विशेषकर साझेदारी वाले कार्यों में.
  • साथ ही, इस दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे और नए अवसरों के द्वार खोलेंगे.

सिंह राशि 

  • सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देगा.
  • आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और लोग आपके आकर्षण से प्रभावित होंगे.
  • प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बहुत अनुकूल है यदि रिश्तों में कोई दूरी या गलतफहमी थी, तो वह अब दूर हो सकती है.
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला है.
  • आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

धनु राशि

  • धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा.
  • कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
  • यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में है.
  • इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.
  • व्यावसायिक क्षेत्र में भी विस्तार और उन्नति के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मेष राशि 

  • मेष राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में उच्च का होता है.
  • नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल है.
  • इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी.
  • कार्यक्षेत्र में आप नई जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं और आपकी मेहनत का सीधा सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
  • यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अब उसका फल मिलने का समय आ सकता है.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय सुधार लेकर आएगा और आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

पूजा-पाठ का महीना है खरमास

धार्मिक दृष्टि से खरमास के बाद पूजा-पाठ और यज्ञ-हवन का विशेष महत्व होता है. भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है. इस समय दान-पुण्य, व्रत और तीर्थ यात्रा करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है. पुराणों में कहा गया है कि खरमास के दौरान जो भी साधना या तप किया गया हो, उसका पूर्ण फल खरमास के बाद किए गए शुभ कर्मों से मिलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Mar 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Kharmas 2026 Surya Gochar 2026 Meen Sankranti 2026 Mesh Sankranti 2026
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