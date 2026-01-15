हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKhanrmas 2026 End: खरमास खत्म होते ही शुभ कामों के खुले द्वार, जानें अब क्या-क्या कर सकते हैं

Khanrmas 2026 End: खरमास खत्म होते ही शुभ कामों के खुले द्वार, जानें अब क्या-क्या कर सकते हैं

Khanrmas 2026 End: 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर कर सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण हो चुके हैं और खरमास भी खत्म हो चुका है. खरमास समाप्त होते ही मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त भी शुरू हो गए है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Khanrmas 2026 End: नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, विवाह करनी हो, मुंडन करवाना हो, नए घर में प्रवेश करना हो या किसी मांगलिक कार्य की तैयारी करनी हो, इन सभी शुभ कार्यों के लिए लोग लंबे समय से खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे थे. अब खरमास खत्म होते ही फिर से इन शुभ-मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी.

खत्म हुआ खरमास

बता दें कि बीते एक महीने से सूर्य धनु राशि में संचरण कर रहे थे. सूर्य जब गुरु की राशि में रहते हैं, तब इस अवधि को खरमास कहा जाता है. खरमास को हिंदू धर्म में खासकर मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है. 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में आ चुके हैं और साथ ही दक्षिणायण से उत्तरायण भी हो चुके हैं. आइए जानते हैं खरमास की समाप्ति के बाद अब किन कार्यों के लिए शुभ द्वार खुल चुके हैं.

खरमास की अवधि क्यों अशुभ?

16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में सूर्य का गोचर हुआ था, जिससे खरमास की शुरुआत हुई थी. स्नान, दान, तपस जप, व्रत के लिए यह अवधि शुभ होती है. लेकिन मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते हैं. कारण यह है कि, धनु गुरु की राशि है और जब सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं, तब गुरु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और शुभ-मांगलिक कार्यों का पूर्ण फल नहीं मिलता.

उत्तरायण हुए सूर्य, बढ़ी शुभता

शास्त्रों के अनुसार सूर्य का उत्तरायण होना शुभ माना जाता है. इसलिए इस काल में किए गए कार्य दीर्घकाल तक शुभ फल देने वाले माने जाते हैं. खरमास समाप्ति के साथ ही स्नान-दान, सूर्य उपासना और पुण्य कर्मों का महत्व भी बढ़ जाता है .

अब होंगे ये सारे काम

  • विवाह और सगाई
  • गृह प्रवेश या नए घर की पूजा
  • नया व्यापार, नए काम की शुरुआत या दुकान की ओपनिंग
  • भूमि पूजन और निर्माण कार्य
  • मुंडन संस्कार, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि
  • नया वाहन, सोना-चांदी और संपत्ति की खरीदारी
  • नई नौकरी जॉइन करना या नई नौकरी की शुरुआत करना

ये भी पढ़ें: Makar Sankranti 2026: क्या आप जानते हैं? 14 या 15 नहीं सालों पहले 22 दिसंबर को मनाई गई थी मकर संक्रांति

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 15 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Shubh Muhurat Surya Dev Surya Uttarayan Khanrmas 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, फिर न हो पुरानी गलती
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Advertisement

वीडियोज

'राजनीति के लिए होता है एजेंसी का इस्तेमाल'- Mamta | ED | I-PAC | West Bengal
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने चौंकाया ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने बताया सिर्फ Laptop और Mobile ही किया जब्त !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED और Mamata के बीच कौन भारी , अंदर की बाते चौंका देंगी
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में Mamata की बातों में दिखा विरोधाभास, समझिए अब क्या होगा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, फिर न हो पुरानी गलती
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
जनरल नॉलेज
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
शिक्षा
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
हेल्थ
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget