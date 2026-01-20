हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKerala Mahamagham 2026: कुंभ मेले की तर्ज पर केरल में महामघ महोत्सव शुरू, 3 फरवरी तक चलेगा आयोजन

Kerala Mahamagham 2026: कुंभ मेले की तर्ज पर केरल में महामघ महोत्सव शुरू, 3 फरवरी तक चलेगा आयोजन

Kerala Mahamagham 2026: प्रयाग कुंभ मेले की तर्ज पर केरल में महामघ महोत्सव शुरू हुआ, जो 3 फरवरी 2026 तक चलेगी. मलप्पुरम जिले के थिरुनावया स्थित पवित्र भरतपुझा नदी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Jan 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

Kerala Mahamagham 2026: केरल का महामघ महोत्सव राज्य का सबसे पुराने और धार्मिक आयोजनों में एक है. इस वर्ष 2026 में महा माघ महोत्सव, भरतपुझा नदी के तट पर स्थित तिरुनावया में आयोजित किया गया है. यह आयोजन 19 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी तक चलेगा. इसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ भी कहा जा रहा है, जो प्रयाग के कुंभ मेले की तर्ज पर शुरु किया गया है.

भरतपुझा नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है. लगभग 37 हजार आबादी वाले छोटे से कस्बे तिरुनावाया में प्राचीन मंदिर हैं. यहां हर 12 साल में मामांकम उत्सव भी प्रसिद्ध है. लेकिन इस साल पहली बार महा माघ महोत्सव की शुरुआत हुई है. इस समय उत्तर भारत का माघ मेला चल रहा है और इस बीच दक्षिण भारत का यह आयोजन भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

केरल ने रचा नया इतिहास

बता दें कि, महामघम महोत्सव नया आयोजन नहीं है, बल्कि यह केरल की 250 साल पुरानी विरासत का ही पुनर्जन्म है. यह आयोजन सालों पहले महा मखन उत्सव के रूप में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान हुआ करती थी. लेकिन यह परंपरा लुप्त हो गई थी, जिसे जूना अखाड़ा, केरल की भारतीय धर्म प्रचारक द्वार फिर से जीवित किया गया है.

जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आनंद वमन भारती ने कहा कि, तिरुनावाया में महामाघ उत्सव की परंपरा 259 साल पुरानी है और हमने इस कुंभ के रूप में पुनर्जागृत किया है.

भक्ति, भाव, आस्था और परंपरा में डूबने के लिए तैया भरतपुझा नदी

भरतपुझा (नीला नदी) नदी तट को दक्षिण की गंगा कहा जाता है. यह पौराणिक नदी है, जो तमिलनाडु से शुरू होकर केरल में बहती है और यह 209 किमी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है. महामघम आयोजन के साथ ही भरतपुझा नदी का तट भी एक बार फिर सदियों पहले की तरह गौरव का साक्षी बन रहा है. महामघम आयोजन के जरिए इस नदी में भक्ति, भाव, आस्था और परंपरा की डुबकी लगेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Magh Mela 2026 Kerala Mahamagham 2026 Mahamaham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan: 'इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, मकसद पूरा...', भड़काऊ भाषण के बाद अपने ही देश में क्यों घिरे आसिम मुनीर
'इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, मकसद पूरा...', भड़काऊ भाषण के बाद अपने ही देश में घिरे आसिम मुनीर
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल
कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan: 'इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, मकसद पूरा...', भड़काऊ भाषण के बाद अपने ही देश में क्यों घिरे आसिम मुनीर
'इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, मकसद पूरा...', भड़काऊ भाषण के बाद अपने ही देश में घिरे आसिम मुनीर
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
तमिल सिनेमा
The Raja Saab BO Day 11: 'द राजा साब' का बुरा हाल, अब 2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल, 11 दिनों में आधा बजट तो दूर 150 करोड़ी भी नहीं बन पाई
प्रभास की 'द राजा साब' का बुरा हाल, अब 2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल
यूटिलिटी
दिल्ली की तरफ जाने से पहले अपनी कार में चेक कर लें ये चीज, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना; क्या है वजह?
दिल्ली की तरफ जाने से पहले अपनी कार में चेक कर लें ये चीज, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना; क्या है वजह?
एग्रीकल्चर
खेती नहीं, मुनाफे की मशीन! स्ट्रॉबेरी से कम समय में बंपर कमाई; जानें बेहद आसान तरीका
खेती नहीं, मुनाफे की मशीन! स्ट्रॉबेरी से कम समय में बंपर कमाई; जानें बेहद आसान तरीका
जनरल नॉलेज
Airplane Seats: खिड़कियों के सामने क्यों नहीं होती प्लेन की सीट, जानें क्या है इसकी वजह?
खिड़कियों के सामने क्यों नहीं होती प्लेन की सीट, जानें क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget