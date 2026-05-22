Kedarnath Yatra: केदारनाथ, 22 मई, 2026: चारधाम यात्रा में इस समय श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है. इसी बीच, केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी महंत गंगाधर लिंग ने एबीपी न्यूज़ से विशेष बातचीत की. बता दें कि महंत गंगाधर लिंग वही शख्सियत हैं जिन्होंने साल 2018 और 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पूजा संपन्न कराई थी.

इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, साल 2013 की त्रासदी के बाद हुए बदलावों और इस सप्ताह अचानक बढ़ी भारी भीड़ के पीछे के एक दुर्लभ आध्यात्मिक कारण को साझा किया.

2013 की त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण और पीएम मोदी का विजन

हिमालयी घाटी में बुनियादी ढांचे के विकास पर बात करते हुए, मुख्य पुजारी महंत गंगाधर लिंग ने रेखांकित किया कि 2013 की विनाशकारी बाढ़ के बाद से धाम में विकास कार्य निरंतर जारी हैं.

"पुनर्निर्माण के प्रयासों ने केदारनाथ के घाटों और बेस कैंपों का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है, जिससे अब श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुगमता काफी बढ़ गई है."

उन्होंने केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना की कमान व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि आधुनिक, आपदा-सुरक्षित सुविधाएं विकसित करते हुए धाम के प्राचीन स्वरूप और दिव्यता को बरकरार रखा गया है.

केदारनाथ में क्यों उमड़ी अचानक भीड़? पुरुषोत्तम मास का दुर्लभ संयोग

पिछले 48 घंटों में श्रद्धालुओं की संख्या में आई अचानक और भारी तेजी पर बात करते हुए मुख्य पुजारी ने एक बड़े आध्यात्मिक रहस्य का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास (जिसे अधिकमास या मलमास भी कहा जाता है) शुरू हुआ है.

महंत गंगाधर लिंग के अनुसार, इस पवित्र महीने में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का फल असाधारण होता है:

दस गुना अधिक पुण्य: पुरुषोत्तम मास के दौरान भगवान केदारनाथ की पूजा-अर्चना करने से सामान्य दिनों की तुलना में दस गुना अधिक फल मिलता है.

एक दर्शन में 3 साल की पूजा का फल: मुख्य पुजारी ने विशेष रूप से बताया कि इस पवित्र महीने में बाबा केदार के महज एक दर्शन मात्र से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो आमतौर पर तीन साल तक लगातार पूजा करने से मिलता है.

इस दुर्लभ धार्मिक और ज्योतिषीय संयोग के कारण ही देश के कोने-कोने से आने वाले बाहरी भक्तों के साथ-साथ स्थानीय श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है.

अब तक 7 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन

इस साल की चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या दर्ज की जा रही है. मुख्य पुजारी ने पुष्टि की कि अब तक लगभग 7 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर शीश नवा चुके हैं. पुरुषोत्तम मास की शुरुआत के बाद से इस आंकड़े में और तेजी आने की उम्मीद है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर रहा है.

महंत गंगाधर लिंग ने देश-विदेश के श्रद्धालुओं को शांति और संयम बनाए रखने का संदेश दिया. उन्होंने अपील की कि भक्त हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण का सम्मान करें और पूरी श्रद्धा के साथ 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए यात्रा का लाभ उठाएं.

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