हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत के बाद बच्चों को पिलाएं जूठा पानी? जानें चौंकाने वाली धार्मिक मान्यता!

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत के बाद बच्चों को पिलाएं जूठा पानी? जानें चौंकाने वाली धार्मिक मान्यता!

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं. मान्यता के मुताबिक बचा हुआ पानी बच्चों को पिलाना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Oct 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत प्रेम के प्रतीक में रखा जाता है. हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है. इस साल यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा. यह निर्जला व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना में रखती हैं.

करवा चौथ पर करवा माता की पूजा की जाती है ओर मिट्टी के कलश से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, फिर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं. जिसके बाद कई महिलाएं इस पानी को अपने पति को पिलाती हैं या खुद पी जाती हैं.

मगर, धार्मिक मान्यता के मुताबिक महिलाओं को अपना जूठा पानी पति की जगह, अपने बच्चों को पिलाना चाहिए. लेकिन, अब लोगों के मन में यह सवाल आएगा की व्रत के बाद हम अपना जूठा पानी बच्चे को क्यों पिलाएं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं. 

अकाल मृत्यु से होता है बचाव

करवा चौथ व्रत के बाद महिलाओं को अपना बचा हुआ पानी बच्चों को पिलाना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती, मगर ध्यान दे कि पानी तांबे के बरतन में ही पिलाएं. इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं हैं, मगर यह एक धार्मिक मान्यता है.

जिसका आशय बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है.

पानी पीने के बाद लें आशीर्वाद 

हिंदू धर्म में रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने परिवार के सदस्यों की सुख-समृद्धि की कामना के लिए करती हैं. व्रत के बाद बच्चों को अपनी मां का जूठा पानी पीकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और परिवार के लोगों की भलाई की प्रार्थना करनी चाहिए.   

भगवान गणेश ने दिया था वरदान

भगवान गणेश जी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार, उन्होंने माताओं को एक विशेष वरदान दिया था. कहा जाता है कि जब महिलाएं पूरे दिन करवा चौथ का व्रत रखकर शाम को चांद को देखकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं, तो उस जल में दिव्यता और शुभता आती है.

इस समय गणेश जी ने माताओं से कहा की मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, यदि व्रत पूरा होने के बाद पति द्वारा पिलाए गए जल का थोड़ा हिस्सा बच्चे को पिलाया जाए, तो उसे अकाल मृत्यु या अचानक होने वाली दुर्घटनाओं नहीं होंगी.

ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा का पालन करने से बच्चे पर शनिदेव का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और वह सुरक्षित रहते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Puja Karwa Chauth 2025 Date Karwa Chauth 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Deepika Padukone Hijab: 'बेशरम रंग' से 'हिजाब' तक, Deepika पर क्यों विवादों का साया?
Pakistan में सोने का rate आसमान पर; 24 Carat Gold ₹4 लाख प्रति तोला | Pakistan | Gold Rate Today
नवरात्रि में Mercedes की चमक, 9 दिन में ₹1600 करोड़ की Sales| Paisa Live
Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget