Karwa Chauth 2025 Live Blog: कल 10 अक्टूबर को पूरे भारत में सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना से करवा चौथ व्रत रख रही हैं. सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी. इस दिन चांद देखने की परंपरा है, इसलिए करवा चौथ के चांद का विशेष धार्मिक महत्व है. आइए जानते हैं 10 अक्टूबर 2025 को चांद निकलने का समय, पूजा विधि, कथा, मंत्र, शुभ मुहूर्त और क्षेत्रवार अपडेट्स.

Karwa Chauth 2025 Puja Muhurat (मुख्य शहरों के अनुसार)

दिल्ली के लिए पूजा मुहूर्त 06:05 PM - 07:22 PM, चंद्रोदय समय 08:17 PM

मुंबई के लिए पूजा मुहूर्त 06:10 PM - 07:25 PM, चंद्रोदय समय 08:43 PM

कोलकाता के लिए पूजा मुहूर्त 05:45 PM - 07:00 PM, चंद्रोदय समय 07:55 PM

लखनऊ के लिए पूजा मुहूर्त 05:58 PM - 07:15 PM, चंद्रोदय समय 08:09 PM

जयपुर के लिए पूजा मुहूर्त 06:00 PM - 07:18 PM, चंद्रोदय समय 08:21 PM

चंडीगढ़ के लिए पूजा मुहूर्त 06:02 PM - 07:20 PM, चंद्रोदय समय 08:15 PM

करवा चौथ व्रत विधि (Karwa Chauth 2025 Puja Vidhi)

सूर्योदय से पहले संकल्प लें: अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज मैं निर्जला उपवास करूंगी.

अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज मैं निर्जला उपवास करूंगी. पूजा स्थल सजाएं: मिट्टी का करवा, दीपक, छलनी, चंद्रमा का चित्र या दिशा.

मिट्टी का करवा, दीपक, छलनी, चंद्रमा का चित्र या दिशा. शिव-पार्वती-गणेश की पूजा: दूध, फल और मिठाई से नैवेद्य अर्पित करें.

दूध, फल और मिठाई से नैवेद्य अर्पित करें. करवा चौथ कथा सुनें: पारंपरिक कथा को दीपक के साथ 7 बार करवा घुमाकर समाप्त करें.

पारंपरिक कथा को दीपक के साथ 7 बार करवा घुमाकर समाप्त करें. चंद्रोदय के बाद: छलनी से चांद देखें, फिर पति का चेहरा देखकर जल अर्पित करें.

छलनी से चांद देखें, फिर पति का चेहरा देखकर जल अर्पित करें. व्रत खोलें: पति के हाथों से जल और मीठा ग्रहण करें.

करवा चौथ पंचांग (Karwa Chauth 2025 Panchang)

तिथि: शुक्ल पक्ष चतुर्थी

वार: गुरुवार

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र

योग: सिद्धि योग

करण: तैतिल करण

सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: वृषभ

Karwa Chauth Wishes & Quotes- करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

सात जन्मों तक यही साथ बना रहे - Happy Karwa Chauth 2025!

जब तक चांद रहेगा, तब तक हमारा व्रत रहेगा.

सिंदूर की ये लाली, मंगल का ये नूर - सदा बना रहे तुम्हारा सूरत और सुकून.