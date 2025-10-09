हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025 Live: व्रत, पूजा विधि, कथा और चांद निकलने के समय की हर अपडेट यहां

Karwa Chauth 2025 Live: व्रत, पूजा विधि, कथा और चांद निकलने के समय की हर अपडेट यहां

Karwa Chauth 2025 Live Blog: जानें करवा चौथ व्रत महत्व, पूजा विधि, कथा, शुभ मुहूर्त और देशभर के शहरों में चांद निकलने का सटीक समय. हर लाइव अपडेट यहां देखें.

By : Hirdesh Kumar Singh  | Updated at : 09 Oct 2025 07:18 PM (IST)

LIVE

Key Events
Karwa Chauth 2025 Live Updates Karwa Chauth Vrat Puja Muhurat Vidhi Katha Moonrise Chandrodaya Time Today Karwa Chauth 2025 Live: व्रत, पूजा विधि, कथा और चांद निकलने के समय की हर अपडेट यहां
करवा चौथ 2025
Source : abplive

Background

Karwa Chauth 2025 Live Blog: कल 10 अक्टूबर को पूरे भारत में सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना से करवा चौथ व्रत रख रही हैं. सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी. इस दिन चांद देखने की परंपरा है, इसलिए करवा चौथ के चांद का विशेष धार्मिक महत्व है. आइए जानते हैं 10 अक्टूबर 2025 को चांद निकलने का समय, पूजा विधि, कथा, मंत्र, शुभ मुहूर्त और क्षेत्रवार अपडेट्स.

Karwa Chauth 2025 Puja Muhurat (मुख्य शहरों के अनुसार)

  • दिल्ली के लिए पूजा मुहूर्त 06:05 PM - 07:22 PM, चंद्रोदय समय 08:17 PM
  • मुंबई के लिए पूजा मुहूर्त 06:10 PM - 07:25 PM, चंद्रोदय समय 08:43 PM
  • कोलकाता के लिए पूजा मुहूर्त 05:45 PM - 07:00 PM, चंद्रोदय समय 07:55 PM
  • लखनऊ के लिए पूजा मुहूर्त 05:58 PM - 07:15 PM, चंद्रोदय समय 08:09 PM
  • जयपुर के लिए पूजा मुहूर्त 06:00 PM - 07:18 PM, चंद्रोदय समय 08:21 PM
  • चंडीगढ़ के लिए पूजा मुहूर्त 06:02 PM - 07:20 PM, चंद्रोदय समय 08:15 PM

 

करवा चौथ व्रत विधि (Karwa Chauth 2025 Puja Vidhi)

  • सूर्योदय से पहले संकल्प लें: अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज मैं निर्जला उपवास करूंगी.
  • पूजा स्थल सजाएं: मिट्टी का करवा, दीपक, छलनी, चंद्रमा का चित्र या दिशा.
  • शिव-पार्वती-गणेश की पूजा: दूध, फल और मिठाई से नैवेद्य अर्पित करें.
  • करवा चौथ कथा सुनें: पारंपरिक कथा को दीपक के साथ 7 बार करवा घुमाकर समाप्त करें.
  • चंद्रोदय के बाद: छलनी से चांद देखें, फिर पति का चेहरा देखकर जल अर्पित करें.
  • व्रत खोलें: पति के हाथों से जल और मीठा ग्रहण करें.

 

करवा चौथ पंचांग (Karwa Chauth 2025 Panchang)

  • तिथि: शुक्ल पक्ष चतुर्थी
  • वार: गुरुवार
  • नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र
  • योग: सिद्धि योग
  • करण: तैतिल करण
  • सूर्य राशि: तुला
  • चंद्र राशि: वृषभ

 

Karwa Chauth Wishes & Quotes- करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

सात जन्मों तक यही साथ बना रहे - Happy Karwa Chauth 2025!
जब तक चांद रहेगा, तब तक हमारा व्रत रहेगा.
सिंदूर की ये लाली, मंगल का ये नूर - सदा बना रहे तुम्हारा सूरत और सुकून.

19:18 PM (IST)  •  09 Oct 2025

Karwa Chauth 2025 Live: मंदिरों में विशेष आरती, भक्तिमय माहौल

करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मंदिरों में शिव-पार्वती और गणेश की विशेष आरती की जा रही है. कई जगहों पर महिला मंडलों द्वारा करवा चौथ कथा पाठ का आयोजन किया गया है.

पूरे देश में सुहागिनें कल के व्रत की तैयारी में जुटी हैं, नए वस्त्र, श्रृंगार और पूजा सामग्री के साथ. धर्मगुरुओं का कहना है कि इस व्रत में श्रद्धा, संयम और प्रेम, यही तीनों सबसे बड़ा आभूषण हैं.

19:13 PM (IST)  •  09 Oct 2025

Karwa Chauth 2025 Live: सर्गी थालियों की खुशबू से महके घर-आंगन

सुबह से ही घरों में सर्गी थालियां सजाई जा रही हैं, मेवे, फल, हलवा और आशीर्वाद से भरी हुई. यह परंपरा सास और बहू के पवित्र संबंध का प्रतीक मानी जाती है.

कल यानी 10 अक्टूबर को महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जला उपवास रखेंगी. पंडितों के अनुसार इस बार चांद का पूजन सिद्धि योग में होगा, जो हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला योग है.

