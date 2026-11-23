Kartik Purnima 2026 Messages: कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिर्फ दीप जलाने और गंगा स्नान करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह दिन अपनों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना करने का भी खास मौका है. इस पावन तिथि पर जब मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देती है और दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठते हैं, तो मन में एक अलग ही श्रद्धा और पॉजिटिविटी का भाव जागता है.

अगर आप भी कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को कुछ खूबसूरत संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए व्हाट्सप्प मैसेज और स्टेटस आपके काम आ सकते हैं. इन संदेशों के जरिए आप अपनों को पर्व की बधाई देने के साथ उनके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना भी कर सकते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा 2026: प्रियजनों को भेजें भक्ति और खुशियों से भरे संदेश

1. खुशियों और रोशनी से भरा संदेश

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा हो. जिस तरह दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी तरह आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो और सुख-समृद्धि का उजाला हमेशा बना रहे. कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. भगवान विष्णु की कृपा के लिए शुभकामना

देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की पावन बेला पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे. आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और हर नई शुरुआत मंगलमय बने. शुभ कार्तिक पूर्णिमा!





3. रिश्तों में मिठास घोलने वाला संदेश

इस कार्तिक पूर्णिमा पर आपके जीवन में रिश्तों की मिठास, अपनों का साथ और खुशियों की बहार बनी रहे. आपके मन की हर अच्छी इच्छा पूरी हो और घर-आंगन हमेशा प्रेम और पॉजिटिविटी से रोशन रहे. आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं!





4. सुख-शांति और समृद्धि की कामना

पवित्र कार्तिक पूर्णिमा आपके जीवन में नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आए. ईश्वर आपके सभी दुखों को दूर करें और आपके परिवार को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखें. हर दिन आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आए. हार्दिक शुभकामनाएं!





5. भक्ति और आस्था से भरा संदेश

दीपों की रोशनी, भक्ति की खुशबू और ईश्वर के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा महकता रहे. कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपके घर में सुख-समृद्धि आए और जीवन का हर रास्ता खुशियों से भर जाए. जय श्री हरि! शुभ कार्तिक पूर्णिमा!





कार्तिक पूर्णिमा पर इन स्टेटस से अपनों तक पहुंचाएं शुभकामनाएं:

1. आस्था और भक्ति का स्टेटस

दीपों की रोशनी से जगमग हो संसार, हर दिल में बस जाए प्रभु का प्यार. कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. पॉजिटिविटी का संदेश

हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है. इस कार्तिक पूर्णिमा पर अपने जीवन में उम्मीद और विश्वास का दीप जलाएं.

3. भगवान विष्णु को समर्पित स्टेटस

नारायण की कृपा बनी रहे, हर घर में सुख-शांति और समृद्धि रहे. जय श्री हरि!

4. देव दीपावली की रौनक

जब धरती पर दीप जलते हैं, तो आस्था के रंग और भी खूबसूरत हो जाते हैं. शुभ कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली!

5. दिल को छूने वाला स्टेटस

ईश्वर से बस इतनी सी प्रार्थना है कि अपनों के चेहरे पर मुस्कान रहे और हर घर खुशियों के दीपों से रोशन रहे. शुभ कार्तिक पूर्णिमा!





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