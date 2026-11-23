Kartik Purnima 2026: सनातन परंपरा में कार्तिक मास को बेहद पवित्र और फलदायी माना गया है. इस महीने का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ होता है, जिसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है. साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मंगलवार, 24 नवंबर को पड़ रहा है.

इस पावन दिन पर यूं तो गंगा स्नान और मंदिरों में दीप जलाने का बड़ा महत्व है, लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा खास उपाय बताया गया है जिसे साल में केवल एक बार अपने घर की छत पर जरूर करना चाहिए. यह परंपरा है 'आकाश दीपदान'.

पद्म पुराण और नारद पुराण के मुताबिक, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप को समर्पित है. इस दिन घर की छत या किसी ऊंचे स्थान पर आकाश की ओर मुख करके दीपक जलाने से न केवल देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है.

कार्तिक पूर्णिमा 2026: तिथि और आकाश दीपदान का शुभ समय

अगर आप इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर आकाश दीपदान करने की योजना बना रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:

कार्तिक पूर्णिमा तारीख: मंगलवार, 24 नवंबर 2026

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर 2026 को रात 11:42 बजे से

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 नवंबर 2026 को शाम 8:23 बजे तक

आकाश दीपदान का श्रेष्ठ मुहूर्त: 24 नवंबर की शाम सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यानी शाम करीब 5:30 बजे से रात 8:00 बजे के बीच दीपदान करना सबसे उत्तम रहेगा.

क्या है आकाश दीपदान और क्यों है इतना खास?

आकाश दीपदान का सीधा अर्थ है आसमान की ओर प्रकाश दिखाना. इसमें दीपक को घर के भीतर या जमीन पर रखने के बजाय छत, खुली बालकनी या किसी ऊंचे बांस के सहारे लटकाकर प्रज्वलित किया जाता है, ताकि उसकी रोशनी सीधे खुले आकाश की ओर जाए. धार्मिक दृष्टि से इसके तीन बड़े लाभ बताए गए हैं:

पितरों को मिलता है प्रकाश और मुक्ति: ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान धरती पर आए हमारे पूर्वज कार्तिक पूर्णिमा के आसपास अपने लोक को वापस लौटते हैं. छत पर जलाया गया यह दीपक उनके मार्ग को रोशन करता है. इससे पितर प्रसन्न होते हैं, घर का पितृ दोष शांत होता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है.

मां लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा: यह अनुष्ठान भगवान दामोदर (श्रीकृष्ण) और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है. इसे करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, आर्थिक तंगी से राहत मिलती है और सुख-समृद्धि का वास होता है.

पूरे साल के दीपदान का पुण्य: जो लोग व्यस्तता के कारण पूरे कार्तिक महीने में रोजाना दीपदान नहीं कर पाते, उन्हें केवल कार्तिक पूर्णिमा की शाम को आकाश दीपदान करने से पूरे महीने और साल भर के दीपदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

घर की छत पर आकाश दीपदान करने की आसान विधि:

सही दीपक चुनें: सबसे पहले मिट्टी का एक साफ और बड़ा दीपक या चौमुखा दीया लें. आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 8 या 365 बत्तियों वाला एक बड़ा दीपक भी तैयार कर सकते हैं.

तेल और बाती की तैयारी: दीपक में शुद्ध देसी घी, तिल का तेल या सरसों का तेल डालें. इसमें रुई या पवित्र कलावे की बाती लगाएं.

दीपक को आसन दें: छत की मुंडेर या किसी ऊंचे और स्वच्छ स्थान पर थोड़े से साबुत चावल (अक्षत) या ताजे फूलों की पंखुड़ियां बिछाकर आसन बनाएं. ध्यान रहे कि दीपक को कभी भी सीधे खाली फर्श या जमीन पर न रखें.

सही दिशा में प्रज्वलन: शाम के समय हाथ-पैर धोकर साफ कपड़े पहनें. इसके बाद उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं.

प्रार्थना और मंत्र जाप: दीपक जलाने के बाद खुले आकाश की ओर देखते हुए भगवान विष्णु और अपने पूर्वजों का ध्यान करें. मन ही मन "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" या "दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च" मंत्र का जाप करें और परिवार की खुशहाली की कामना करें.

दीपदान करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान:

हवा से सुरक्षा: छत पर खुली हवा चलती है, ऐसे में दीया जल्दी बुझ सकता है. इससे बचने के लिए दीपक को किसी जालीदार कंदील, लालटेन या कांच के पारदर्शी कवर के भीतर रखकर जलाएं.

खंडित दीये का प्रयोग वर्जित: पूजा-पाठ या दीपदान में कभी भी टूटे, चटके या पुराने इस्तेमाल किए हुए मिट्टी के दीपक का उपयोग न करें.

घर के अन्य कोनों को भी करें रोशन: छत पर आकाश दीपदान करने के बाद घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ, तुलसी के पौधे के पास और अपने पूजा घर में भी एक-एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें.

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