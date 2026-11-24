Kartik Purnima 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है. वर्ष 2026 में यह शुभ तिथि 24 नवंबर, मंगलवार को पड़ रही है. इस दिन पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान और शाम को घाटों पर दीपदान करने का विशेष धार्मिक महत्व होता है.

लेकिन, यदि व्यस्तता, दूरी या स्वास्थ्य कारणों से आप किसी तीर्थ स्थल या गंगा घाट पर जाने में असमर्थ हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुद्ध भाव और सही विधि से घर पर रहकर भी गंगा स्नान और देव दीपावली का संपूर्ण पुण्य प्राप्त किया जा सकता है.

घर पर गंगा स्नान का पुण्य कैसे पाएं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि नदी तट पर जाना संभव न हो, तो घर पर ही तीर्थ स्नान का फल पाया जा सकता है:

गंगाजल का उपयोग: सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी की बाल्टी में थोड़ा-सा गंगाजल मिला लें.

तीर्थों का स्मरण: स्नान करते समय मन ही मन मां गंगा और अन्य पवित्र नदियों (यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी) का स्मरण करें. मान्यता है कि भावपूर्वक ऐसा करने से घर के जल में भी तीर्थों का वास हो जाता है.

सूर्य अर्घ्य: स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

घर पर देव दीपावली का दीपदान करने की आसान विधि

देव दीपावली की शाम को प्रदोष काल में दीपदान करना सबसे उत्तम माना जाता है. घर पर दीपदान करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

तुलसी के पास दीपदान: कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है. शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं.

घर का पूजा स्थल: अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें.

मुख्य द्वार और आंगन: घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तथा आंगन या बालकनी में दीपक रखें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आगमन हो.

जल के स्थान पर: शास्त्रों में जल स्रोतों के पास दीपदान का विधान है. यदि आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है, तो घर की रसोई में पीने का पानी रखने वाले स्थान (मटका या आरओ के पास) पर एक दीपक जरूर जलाएं.

दीयों की संख्या: आप अपनी श्रद्धा के अनुसार घर में 5, 7, 11, 21 या 51 मिट्टी के दीपक जला सकते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली 2026: शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11:42 बजे से प्रारंभ होकर 24 नवंबर की रात 8:23 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार 24 नवंबर को ही पर्व मनाया जा रहा है.

धार्मिक कार्य शुभ समय (24 नवंबर 2026) स्नान-दान का समय सुबह 05:03 बजे से 07:47 बजे तक देव दीपावली दीपदान (प्रदोष काल) शाम 05:10 बजे से रात 07:45 बजे तक

क्यों मनाई जाती है देव दीपावली?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं और तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी. इसी खुशी में सभी देवी-देवताओं ने स्वर्ग से उतरकर काशी के गंगा घाटों पर लाखों दीये जलाकर उत्सव मनाया था.

तभी से इस दिन को 'देव दीपावली' या 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' के रूप में मनाया जाता है. इसके साथ ही, यह दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और सिख धर्म के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में भी अत्यंत पावन माना जाता है.

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