हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarthigai Deepam 2026 Date: जानें तिथि, पूजा विधि, महत्व और तिरुवन्नमलाई के महादीपम की खासियत?

Karthigai Deepam 2026 Date: जानें तिथि, पूजा विधि, महत्व और तिरुवन्नमलाई के महादीपम की खासियत?

Karthigai Deepam festival 2026: तमिल हिंदुओं के बीच कार्तिगई नक्षत्र दीपम त्योहार का गहरा आध्यात्मिक महत्व है. इस साल यह पर्व 23 फरवरी 2026, सोमवार के दिन मनाया जाएगा. जानिए इस त्योहार का महत्व?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Feb 2026 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

Karthigai Deepam festival 2026: सोमवार, 23 फरवरी 2026 को कार्तिगई नक्षत्र से जुड़ा एक खास त्योहार मनाया जाएगा, जो भक्तों, खासतौर पर तमिल हिंदु समुदायों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है. इस माह यह पर्व 23 फरवरी यानी सोमवार के दिन पड़ रहा है.

मासिक कार्तिकेई नक्षत्र कृत्तिका नक्ष6 के प्रभावों में मनाया जाता है और यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है. साल के सभी कार्तिगई पर्वों में सबसे खास कार्तिगई दीपम है, जो भक्त और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाने वाला प्रकाश का एक भव्य उत्सव है. 

यह प्राचीन हिंदू त्योहार तमिल परंपरा के बेहद प्राचीन सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है. घर, मंदिरों और सड़कों को तेल के दीयों से रोशन किया जाता है, जो अंधकार पर दिव्य प्रकाश की विजय का प्रतीक है. 

Holashtak 2026: होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा

कार्तिगई नक्षत्र क्या है?

कृतिका नक्षत्र जिसे आमतौर पर कार्तिगई नक्षत्र के नाम से जाना जाता है. हिंदू ज्योतिष में 27 चंद्र नक्षत्रों में से एक है. जब यह नक्षत्र चंद्र दिवस के साथ मेल खाता है, तो भक्त अपने घरों और दुकानों के बाहर दीपक जलाकर भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कार्तिगई पर्व मनाते हैं. 

मासिक अनुष्ठानों में आध्यात्मिक पुण्य होता है, लेकिन तमिल महीने कार्तिगई में पड़ने वाला कार्तिगई त्योहार जो सौर माह वृश्चिका के अनुरूप है, और अत्यंत शुभ माना जाता है. 

कार्तिगई दीपम त्योहार का महत्व

कार्तिगई दीपम त्योहार मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित पर्व है. पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन विष्णु और ब्रह्मा के सामने अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका है. 

दीपम शब्द का अर्थ दीपक, इस दिन घरों और मंदिरों में दिव्य आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए तेल के दीयों की कतारें जलाई जाती हैं. 

नीम करोली बाबा की तस्वीर से बदला Julia Roberts का नजरिया, प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा ‘ओम’

तिरुवन्नमलाई में कार्तिगई दीपम का भव्य अनुष्ठान

यह पर्व तिरुवमलाई में अपने चरम पर होता है, जहां पवित्र अन्नमलैयार मंदिर श्रद्धा और पवित्रता का केंद्र होता है. इस दिन तिरुवनमलाई पहाड़ी की चोटी पर महादीपम नामक एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया जाता है.

इसकी लौ कई किलोमीटर तक दिखाई देती है और भगवान शिव के अनंत प्रकाश स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं. हजारों भक्त इस भव्य अनुष्ठान को देखने और गहरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने के लिए इक्ट्ठा होते हैं. 

तमिल हिंदू परंपरा में महादीपम प्रज्वलित करना सबसे आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी क्षणों में से एक माना जाता है. 

मासिक कार्तिगई 2026 क्यों हैं खास?

कार्तिक नक्षत्र हर महीने कृत्तिका नक्षत्र के पड़ने पर मनाया जाता है, लेकिन भक्त हर मासिक कार्तिक नक्षत्र को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के मौके के रूप में देखते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Hinduism Festival Tamil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Karthigai Deepam 2026 Date: जानें तिथि, पूजा विधि, महत्व और तिरुवन्नमलाई के महादीपम की खासियत?
Karthigai Deepam 2026 Date: जानें तिथि, पूजा विधि, महत्व और तिरुवन्नमलाई के महादीपम की खासियत?
धर्म
Ramadan 2026: 22 फरवरी को रमजान का चौथा रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी-इफ्तार समय
22 फरवरी को रमजान का चौथा रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी-इफ्तार समय
धर्म
Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!
Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!
धर्म
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget