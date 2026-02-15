हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि को नौकरी में मिलेगी गुड न्यूज, गुस्से पर काबू ही बचाएगा टूटते रिश्ते

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि को नौकरी में मिलेगी गुड न्यूज, गुस्से पर काबू ही बचाएगा टूटते रिश्ते

Kark Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कर्क राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें

  • वीक स्टार्टिंग किसी भी काम में लापरवाही या आलस्य करने से बचना होगा अन्यथा पास आई सफलता आपसे छिटक कर दूर जा सकती है. ऑफिस में अपने टाइम एंड जर्नी का सदुपयोग करते हुए अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास करें.
  •  खुद को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखेंगे. किस पर भरोसा करें किस पर नहीं ये समझना मुश्किल होगा. 
  • यदि आप लंबे समय से जॉब के लिए भटक रहे थे और आपको कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसे हाथ से बिल्कुल न जाने दें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.
  • मिड वीक सडनली कुछ बड़े एक्सपेंडिचर आपके सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है.
  • बिजनेसमैन को मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा.
  • स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है हालांकि मिड वीक उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है.
  • वर्किंग वुमन को वर्कप्लेस एंड होम के मध्य कोआर्डिनेशन बिठाने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं.
  • हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है. प्रेम संबंध की दृष्टि से नार्मल बना रहेगा.
  • कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मददगार बनेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
  •  क्रोध में निकली कोई बात लंबे समय से चले आ रहे आत्मीय रिश्तों में दरार डालने का काम कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

Published at : 15 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Weekly Horoscope Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026
