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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: कर्क वालों के काम बन सकते है, बस वाणी पर कंट्रोल रखें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: कर्क वालों के काम बन सकते है, बस वाणी पर कंट्रोल रखें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Jun 2026 09:29 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, विवेक और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. इस दौरान आपको दूसरों की बातों में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके हितैषी बनकर भी आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं.

सप्ताहभर आपको अपने कामकाज और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता से भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक नई जिम्मेदारियां मिलने के कारण आपका कार्यभार बढ़ सकता है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या लक्ष्य को समय पर पूरा करने का दबाव भी महसूस होगा. इस दौरान विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपकी छवि को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपने काम में पूरी पारदर्शिता और सावधानी बनाए रखें.

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सप्ताह के मध्य में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती चली जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. कारोबार में लाभ तो होगा, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाने के कारण मन थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है. व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी नई योजना को लागू करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा होने से राहत मिलेगी. आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर के किसी सदस्य की समस्या या जरूरत को लेकर आपको अधिक समय देना पड़ सकता है. हालांकि कठिन समय में परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलता रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है. सामाजिक जीवन में लोगों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. आपकी एक कठोर बात किसी पुराने रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है, इसलिए वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी अपेक्षाओं को लेकर अधिक दबाव बनाने से बचें. सप्ताह के अंत में जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलने से संबंधों में सकारात्मकता आएगी.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव और अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव से मन बेचैन रह सकता है. ऐसे में पर्याप्त आराम, योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा. सप्ताह के अंत में आप स्वयं को कुछ समय एकांत में बिताने की इच्छा कर सकते हैं, जो मानसिक शांति प्रदान करेगा.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ रुद्राष्टकं का पाठ करें तथा भगवान शिव का जलाभिषेक करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 09:29 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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