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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: नया काम शुरू करने में मिलेगी कामयाबी, कर्क का साप्ताहिक राशिफल देखें

Kark Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: नया काम शुरू करने में मिलेगी कामयाबी, कर्क का साप्ताहिक राशिफल देखें

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 08:43 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026:  कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन खुशी के जोश में होश न खो बैठें. सोच-समझकर ही फैसले लें. किसी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय शानदार रहने वाला है. आपको मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है.

काम की जगह पर सीनियर्स और जूनियर्स दोनों आपके काम की सराहना करेंगे. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से लाभ होगा. परिवार के किसी बड़े फैसले में माता-पिता पूरा साथ देंगे.

अगर आप विदेश में करियर या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी रुकावटें दूर हो सकती हैं. सप्ताह के आखिरी दिनों में दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है. प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी और शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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करियर और नौकरी

इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित रहेंगे, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं. जो लोग लंबे समय से ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभ और विस्तार के अवसर लेकर आ सकता है. नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी, जमीन या मकान से जुड़े मामलों में अच्छा लाभ मिल सकता है. हालांकि आर्थिक मामलों में उत्साह के कारण जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें. किसी भी नई योजना में धन लगाने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. सप्ताह के मध्य में आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

परिवार और सामाजिक जीवन

पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह सुखद रहेगा. माता-पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और संतोष देगा. सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और सप्ताहांत में किसी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम का योग बन सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह खुशियां लेकर आएगा. आपके और आपके साथी के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास बढ़ेगा. जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. प्रेमी युगलों के लिए साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अच्छा अवसर रहेगा. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. रिश्तों में मधुरता और समझदारी बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य और सावधानी

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में अपनी दिनचर्या और आराम को नजरअंदाज न करें. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. इससे आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान और सकारात्मक बने रहेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 08:43 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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