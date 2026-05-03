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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: करियर में मौके, परिवार में तनाव, कैसे होंगे ये 7 दिन,पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: करियर में मौके, परिवार में तनाव, कैसे होंगे ये 7 दिन,पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 03 May 2026 07:30 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. हफ्ते की शुरुआत में आप खुद को अनावश्यक कामों में उलझा हुआ पा सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की खपत ज्यादा होगी.

बेवजह की भागदौड़ आपको मानसिक रूप से थोड़ा थका सकती है और मन में हल्की निराशा भी पैदा हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें और गैर-जरूरी कार्यों से दूरी बनाने की कोशिश करें. इस सप्ताह किसी से ऐसा वादा करने से बचें, जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है.

करियर और व्यापार

करियर और कारोबार के लिहाज से सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आपको अपने कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है.

व्यापारियों के लिए यह समय धीरे-धीरे प्रगति देने वाला रहेगा. यदि आपका धन बाजार में कहीं फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह उसे वापस पाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. हालांकि, किसी नई योजना या निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहद जरूरी होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने के संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है, जिससे आपको राहत महसूस होगी. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी नई निवेश योजना में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाएं और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह थोड़ी अस्थिरता या तनाव की स्थिति बन सकती है. किसी बात को लेकर घर में मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी वाणी में संयम और मधुरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

खासतौर पर पारिवारिक मामलों पर बातचीत करते समय बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी सलाह को महत्व दें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप माहौल को बेहतर बना सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. अपने पार्टनर के साथ खुलकर और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें, ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके. विवाहित जातकों को भी रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी दिखानी होगी.

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. मानसिक तनाव और भागदौड़ का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए खुद को समय देना जरूरी होगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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