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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: रुके काम होंगे पूरे, बढ़ेगी आय और घर में आ सकती है बड़ी खुशखबरी, कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: रुके काम होंगे पूरे, बढ़ेगी आय और घर में आ सकती है बड़ी खुशखबरी, कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:05 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क राशि वालों पर इस सप्ताह किस्मत मेहरबान रहने वाली है. करियर और कारोबार दोनों क्षेत्रों में आपको प्रगति के अच्छे संकेत मिलेंगे. अगर आप व्यापार के विस्तार की योजना बना रहे तो इस सप्ताह वह पूरी हो सकती है. कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के आसार हैं. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिलेगी. खासकर सरकारी या प्रशासनिक अमले का व्यक्ति आपके पुराने रुके कामों में सहायता करेगा. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. आर्थिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे.

सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी और अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और परिवार के साथ किसी यात्रा का भी योग बन रहा है.

करियर और व्यापार
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यकुशलता इस सप्ताह आपको अलग पहचान दिला सकती है. यदि आप लंबे समय से किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस दौरान आपको मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए नए संपर्क और नए सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं. हालांकि किसी भी दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना उचित रहेगा.

आर्थिक स्थिति
धन संबंधी मामलों में यह सप्ताह राहत देने वाला साबित हो सकता है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. हालांकि आय बढ़ने के साथ-साथ खर्चों पर भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. बचत की दिशा में किया गया प्रयास भविष्य में लाभ देगा.

पारिवारिक जीवन
घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. संतान पक्ष से कोई उपलब्धि या शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके निर्णयों को सही दिशा देगा. परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी शुभ आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके निर्णयों का समर्थन करेगा. विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आएगा. अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान और नींद का संतुलन बनाए रखें. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेगा.

सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह अवसरों का पूरा लाभ उठाएं, लेकिन उत्साह में आकर कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें. सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार आपकी सफलता को और मजबूत करेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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