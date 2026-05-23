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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: नए लोगों से रिश्ते बनाने में रखें सावधानी, ये गलती पड़ेगी भारी, पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: नए लोगों से रिश्ते बनाने में रखें सावधानी, ये गलती पड़ेगी भारी, पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 23 May 2026 06:00 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. इस सप्ताह आप अपने हर कार्य को पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे.

खास बात यह रहेगी कि आपकी मेहनत और समर्पण का शुभ फल भी आपको समय पर प्राप्त होगा. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, उनमें अब तेजी देखने को मिलेगी. मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत और प्रेरित महसूस करेंगे. यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे. इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता के साथ निभाने में सक्षम रहेंगे. यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो इस सप्ताह रोजगार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना भी बनी हुई है.

सप्ताह के मध्य में अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा नौकरी, व्यापार या किसी विशेष कार्य से जुड़ी हो सकती है. यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित होगी तथा नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनने के संकेत भी मिल रहे हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों की कारोबारी परेशानियां इस सप्ताह धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. कारोबार में रुका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है. दैनिक आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक कहीं से धन लाभ होने की संभावना है. लंबे समय से बाजार में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

यदि आप भूमि, भवन, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा करना चाह रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. खरीद-बिक्री से लाभ मिलने के संकेत हैं. निवेश से जुड़े मामलों में भी यह समय आपके पक्ष में रह सकता है, लेकिन फिर भी सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा. संचित धन में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा का भाव मजबूत होगा.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद सुखद रहने वाला है. माता-पिता का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. यदि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमियां चल रही थीं तो इस सप्ताह वे दूर हो सकती हैं.

सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति मिलने या उससे जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है. सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी और लोग आपके व्यवहार एवं कार्यशैली की सराहना करेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह खुशियां लेकर आने वाला है. प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत और गहरे होंगे. लव पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट या विशेष खुशी मिल सकती है. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

अविवाहित लोगों का विवाह तय होने की संभावना भी बन रही है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी होगा. नियमित योग और ध्यान आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे.

उपाय

शिव मह्निम स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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