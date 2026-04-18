Kark Weekly Horoscope 20 to 26 April: अ्प्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. तुरंत परिणाम मिलने की उम्मीद न रखें, बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ें. आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन सफलता थोड़ी देर से मिल सकती है. इस दौरान मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को संतुलित रखना जरूरी होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. पैसों के लेन-देन में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है. जिन लोगों का पैसा बाजार में लगा हुआ है, उन्हें फिलहाल उसका अटकना या देरी से मिलना परेशान कर सकता है. मजदूरी या दैनिक आय पर निर्भर लोगों को भी इस दौरान बचत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.

सप्ताह के मध्य में अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. यह समय आर्थिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. साथ ही, भूमि या भवन से जुड़े विवाद भी गहराने की संभावना है. किसी भी तरह के कानूनी या संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. स्थिति को शांतिपूर्वक संभालना ही आपके लिए बेहतर रहेग

सप्ताह का उत्तरार्ध

हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आएंगी. आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और कुछ रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन इस दौरान भी आपको सतर्क रहना होगा. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. जोखिम भरी योजनाओं से दूरी बनाकर चलना ही आपके हित में रहेगा.

प्रेम जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. किसी भी तरह की गलतफहमी या जल्दबाजी आपके रिश्ते में परेशानी खड़ी कर सकती है. इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखें. यदि सावधानी नहीं बरती गई तो बदनामी या रिश्ते में दरार आने की संभावना हो सकती है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी.

वैवाहिक जीवन

दांपत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है. यदि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्ते में दूरी आ सकती है. बेहतर होगा कि आप खुलकर संवाद करें और एक-दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको सतर्क रहने की सलाह देता है. खानपान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अनियमित आहार से परेशानी बढ़ सकती है. पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाकर आप खुद को बेहतर रख सकते हैं.