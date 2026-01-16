Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल, सावधानी बरतें, खर्च पर रखें नियंत्रण और रिश्तों में रखें संयम
Kark Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): कर्क राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय यह कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी भरा रहेगा. कारोबार में लाभ के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. पढ़ाई और लोन से जुड़ी चिंता रह सकती है. रिश्तों में संयम और कम बोलना फायदेमंद रहेगा. नौकरीपेशा महिलाओं को संतुलन बनाए रखना होगा.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)
- कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. इस सप्ताह वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह हानि एवं लाभ दोनों का योग लिए हुए है. कहने का तात्पर्य यह है कि इस सप्ताह कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी.
- सप्ताह के मध्य में आपको बेवजह की चीजों पर चाहे-अनचाहे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है. यदि आपने किसी कार्य के लिए लोन या उधार लिया है तो उसे चुकाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है.
- यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन-देन करते समय तथा कागज संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें. इस सप्ताह नौकरीपेशा महिलाओं को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.
- कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए. इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध एवं दांपत्य संबंध के लिए मौन श्रेयस्कर साबित होगा, वहीं ज्यादा बोलने पर बनती बात भी बिगड़ सकती है.
कर्क राशि के लिए उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
